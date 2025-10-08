В Ярославле повторно будут судить треш-стримера по делу об угрозе Мизулиной. Причина

В Кировском районном суде Ярославля повторно рассмотрят уголовное дело против треш-стримера Аслана Дурдиева. Он обвиняется в угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Судебное заседание назначено на 8 октября.
Напомним, что в марте 2025 года в суде оправдали Дурдиева в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Однако прокуратура с решением не согласилась и обжаловала его. Областной суд оставил приговор без изменений.
«Уголовный приговор кассационным судом по этой части отменен и направлен на новое рассмотрение», — уточнили 76.RU в Кировском районном суде.
К слову, весной 2025 года Аслана Дурдиева также судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему гражданину. Позже статью переквалифицировали и признали Дурдиева виновным в причинении легкого вреда здоровью. В качестве наказания назначили пять месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Однако от исполнения наказания его освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.