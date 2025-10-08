В Ярославле повторно будут судить треш-стримера по делу об угрозе Мизулиной. Причина

Ярославского треш-стримера обвиняют в угрозе убийством Источник: Ярославский областной суд / Vk.com

В Кировском районном суде Ярославля повторно рассмотрят уголовное дело против треш-стримера Аслана Дурдиева. Он обвиняется в угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Судебное заседание назначено на 8 октября.

Напомним, что в марте 2025 года в суде оправдали Дурдиева в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Однако прокуратура с решением не согласилась и обжаловала его. Областной суд оставил приговор без изменений.

«Уголовный приговор кассационным судом по этой части отменен и направлен на новое рассмотрение», — уточнили 76.RU в Кировском районном суде.