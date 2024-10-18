«Суд во всём разберется»: Мизулина заявила, что не примет деньги от ярославского стримера

Екатерина Мизулина не собирается брать деньги у ярославского треш-стримера Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Криминальная Ярославия / T.me











Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения о том, что угрожавший расправой треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев перечислил ей 10 тысяч рублей. Факт денежного перевода нашему порталу подтвердил адвокат Дурдиева Алексей Александров.

— Он заплатил 10 тысяч рублей штрафа, присужденные судом как административный штраф за ее оскорбление. И 10 тысяч перевел в качестве возмещения морального вреда. Почему так мало? Потому что он сидит в изоляторе восьмой месяц, а деньги переводила жена, которая работает в пункте выдачи товаров, — объяснил 76.RU Александров.

17 октября Екатерина Мизулина написала в своем телеграмм-канале, что ничего не знает о переводе.

— Суд рассматривает дело по обвинению треш-стримера в ряде совершенных им преступлений. В том числе в связи с угрозами убийства в мой адрес. Сегодня суд вынес постановление о назначении психолого-лингвистической экспертизы. Уверена, что суд во всём разберется и примет самое справедливое решение, — сообщила руководитель Лиги безопасного интернета.

Более того, никакие пожертвования со стороны нижнего интернета я принимать не буду. Это абсурд. Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного Интернета

Адвокат Дурдиева пояснил:

— Она могла не получать. Это ее право. Но перевод сделан, и документы об этом представлены суду.

Напомним, дело 30-летнего Аслана Дурдиева Кировский районный суд Ярославля начал рассматривать 14 октября 2024 года. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

— По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в ходе внезапно возникшего конфликта нанес 28-летнему местному жителю многочисленные удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью, который выразился в неизгладимом обезображивании лица <…>, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. — В ночь с 12 на 13 февраля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый из личных неприязненных отношений к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в ходе онлайн-трансляции высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления.

Стример угрожал Екатерина Мизулиной Источник: Криминальная Ярославия / T.me

Двухминутное видео с угрозами Екатерине Мизулиной блогер выложил в соцсети еще зимой, после того, как Мизулина обратилась в полицию с просьбой обратить внимание на неподобающий контент ярославца. Вскоре после этого, в феврале 2024 года, Дурдиева задержали.

Треш-блогера задержали в Ярославле Источник: Ирина Волк / T.me