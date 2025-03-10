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Криминал подробности Оправдан по делу с Мизулиной: ярославский треш-стример сделал заявление после суда

Оправдан по делу с Мизулиной: ярославский треш-стример сделал заявление после суда

31-летний Аслан Дурдиев проходил по двум статьям

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7 комментариев
Аслана отпустили в день вынесения приговора | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUАслана отпустили в день вынесения приговора | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

Аслана отпустили в день вынесения приговора

Источник:

10 марта в Ярославле был вынесен приговор треш-стримеру Аслану Дурдиеву. Его обвиняли по двум статьям: угрозе расправой в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 28-летнему горожанину.

«Приговором Кировского районного суда Аслан Дурдиев оправдан по обвинению в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. По второму эпизоду суд <…> признал Дурдиева виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ)», — сообщили в Ярославском областном суде.

31-летнему ярославцу назначили 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. При этом от наказания он был освобожден из-за истечения срока давности.

«Все устали»

После оглашения приговора Аслан заявил, что не ожидал оправдания по обвинению в угрозе убийством.

«Надеялся на худшее, на самом деле», — сообщил Дурдиев.

О реабилитации в уголовном процессе сам Аслан пока не думал.

«Я не знаю пока, мне надо подумать, отдохнуть, с котом своим повидаться», — сказал стример, отвечая на вопрос журналистов.

Его адвокат Алексей Александров добавил, что они ожидают обжалования приговора со стороны прокуратуры.

«Не совсем довольны, 115-ую („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“ — Прим. Ред.) все-таки оставили, но мы не будем обжаловать. Просто все устали, и он устал. <…> Вы сомневаетесь что ли? Несмотря на отсутствие всех доказательств и экспертизы, они всё равно просили реальный срок. Причём до пяти лет. Пять лет — это кошмар», — сказал адвокат Алексей Александров.

На заседании вместе с адвокатом была жена Аслана Дурдиева | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUНа заседании вместе с адвокатом была жена Аслана Дурдиева | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

На заседании вместе с адвокатом была жена Аслана Дурдиева

Источник:

«Еще раз извиняюсь»

После заседания в беседе с журналистами Аслан признался, что история послужила ему уроком, стримить он больше не собирается.

«Еще раз извиняюсь за оскорбление, больше нет слов. Я не угрожал, это было понятно еще изначально. Посидел год, почувствовал», — признался Аслан Дурдиев.

За высказанные в адрес главы Лиги безопасного интернета оскорбления треш-стример заплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, Дурдиев привлек внимание подписчиков общественницы в феврале 2024 года. Сначала Екатерина Мизулина вложила пост, сообщив, что направила обращение полицейским из-за его контента. После чего Дурдиев в онлайн-трансляции пригрозил главе ЛБИ. Спустя пару дней стримера задержали полицейские.

История конфликта Мизулиной и ярославского треш-стримера — в коротком видео

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Комментарии
7
Гость
10 марта, 21:14
у нас все равны, но некоторые республики ровнее
Гость
10 марта, 19:52
Видно ярославские правоохранители только в фильмах всё круто расследуют, а в реальности не смогли даже найти фактов. Хотя даже простому человеку ясно, что он преступник.
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