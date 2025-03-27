Прокуратура оспорила оправдательный приговор по делу ярославского треш-стримера, угрожавшего Мизулиной

В Ярославле прокуратура обжаловала приговор 31-летнему треш-стримеру Аслану Дурдиеву. Суд вынес решение 10 марта 2025 года.
Дурдиева обвиняли по двум статьям: угроза убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему горожанину. По первой статье его оправдали, однако признали виновным по второму эпизоду.
«25 марта прокурор подал апелляционное представление на приговор в отношении Аслана Дурдиева в Кировский районный суд Ярославля», — уточнили в пресс-службе суда.
Ранее в суде сообщали, какое наказание получил треш-стример:
«Ему назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Осужденный освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования».
Ранее у нас выходил репортаж из зала суда.