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Криминал Стример угрожал Мизулиной подробности Прокуратура оспорила оправдательный приговор по делу ярославского треш-стримера, угрожавшего Мизулиной

Прокуратура оспорила оправдательный приговор по делу ярославского треш-стримера, угрожавшего Мизулиной

Что об этом известно

116
3 комментария
Треш-стримера из Ярославля оправдали по делу об угрозе Екатерине Мизулиной | Источник: Варвара Киселева / 76.RUТреш-стримера из Ярославля оправдали по делу об угрозе Екатерине Мизулиной | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Треш-стримера из Ярославля оправдали по делу об угрозе Екатерине Мизулиной

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

В Ярославле прокуратура обжаловала приговор 31-летнему треш-стримеру Аслану Дурдиеву. Суд вынес решение 10 марта 2025 года.

Дурдиева обвиняли по двум статьям: угроза убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему горожанину. По первой статье его оправдали, однако признали виновным по второму эпизоду.

«25 марта прокурор подал апелляционное представление на приговор в отношении Аслана Дурдиева в Кировский районный суд Ярославля», — уточнили в пресс-службе суда.

История конфликта — в коротком видео

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Ранее в суде сообщали, какое наказание получил треш-стример:

«Ему назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Осужденный освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования».

Ранее у нас выходил репортаж из зала суда.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стример Треш-стример Уголовное дело Суд Прокуратура
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Комментарии
3
Гость
17 минут
таких джигитов надо образцово показательно на десять лет строгого по полной
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