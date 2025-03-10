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Криминал Стример угрожал Мизулиной подробности «Адвокат перекрестился»: треш-стримеру из Ярославля вынесли приговор по делу об угрозах Мизулиной

«Адвокат перекрестился»: треш-стримеру из Ярославля вынесли приговор по делу об угрозах Мизулиной

Какое решение принял суд

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18 комментариев
Треш-стримера обвиняли в угрозах Екатерине Мизулиной | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU / Алина Шибаева / 76.RUТреш-стримера обвиняли в угрозах Екатерине Мизулиной | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU / Алина Шибаева / 76.RU

Треш-стримера обвиняли в угрозах Екатерине Мизулиной

Источник:

Утром 10 марта в Ярославле вынесли приговор 31-летнему треш-стримеру Аслану Дурдиеву. Его обвиняли в том, что он угрожал расправой главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Также его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему горожанину.

По первой статье суд оправдал блогера.

— Аслан Дурдиев оправдан по обвинению в угрозе убийством в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, — сообщили в Ярославском областном суде.

При этом Дурдиева признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. В качестве наказания назначили 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Но в итоге его освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Приговор в законную силу пока не вступил.

— Адвокат перекрестился, когда по первой статье подзащитного признали невиновным. Жена Дурдиева выдохнула и покраснела, едва сдержав слезы, — рассказала корреспондент 76.RU, находившаяся в зале суда.

Во время заседания Дурдиева освободили из-под стражи.

В Ярославле вынесли приговор треш-стримеру Аслану Дурдиеву

Источник:

Двухминутное видео с угрозами Екатерине Мизулиной блогер выложил в соцсети еще зимой, после того как Мизулина обратилась в полицию с просьбой обратить внимание на неподобающий контент ярославца. Последствия не заставили себя ждать: вскоре после этого, в феврале 2024 года, Дурдиева задержали.

На видео о задержании стримера, размещенном официальным представителем МВД РФ Ириной Волк, он попросил прощения. Но это не помогло. Его заключили под стражу и судили по двум статьям. Во время одного из заседаний по видеоконференц-связи подключилась Екатерина Мизулина, чтобы дать показания.

История конфликта — в коротком видео

Источник:

Адвокат Дурдиева яро вступался за своего подзащитного и называл происходящее «беспределом». Гособвинитель запрашивал наказание блогеру в виде лишения свободы на 4,5 года в колонии общего режима.

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Комментарии
18
Гость
10 марта, 11:38
С другой бы фамилией так легко не отделался.
Гость
10 марта, 13:17
...адвокат верующий?
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