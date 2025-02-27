НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 759мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,70
EUR 92,04
Прорвало трубу с кипятком
Суд на Блиновской: онлайн
Что за самолет кружит в небе
Сбили девушку
Проблемы с творогом
Штраф за газовые плиты
Дискаунтеры в Ярославле
Конкурс 76.RU
Какие дороги построят
Чем воняет в Ярославле
Криминал Задержали Елену Блиновскую «Моя главная обязанность — быть с детьми». Публикуем речь Елены Блиновской с последнего заседания суда

«Моя главная обязанность — быть с детьми». Публикуем речь Елены Блиновской с последнего заседания суда

Она попросила отсрочить отбывание наказания до момента, пока ее дети не достигнут совершеннолетия

941
18 комментариев
Елена Блиновская попросила отсрочить наказание из-за детей | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЕлена Блиновская попросила отсрочить наказание из-за детей | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Елена Блиновская попросила отсрочить наказание из-за детей

Источник:

В четверг, 27 февраля, в Савеловском суде Москвы прошло финальное заседание по делу Елены Блиновской. В прениях выступили ее адвокаты — они обратились к суду с просьбой не применять подзащитной суровое наказание. Приговор Блиновской вынесут в понедельник, 3 марта.

Ярославна раскаялась и попросила применить статью 82 УК РФ (об отсрочке отбывания наказания, по которой суд может отсрочить ее попадание в колонию до достижения детьми 14-летия. — Прим. ред.), чтобы иметь возможность участвовать в воспитании детей.

— Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей: старшего сына, который заканчивает 9 класс; близнецов, которые учатся в средней школе; и дочку, которой скоро исполнится 5 лет, — сказала Блиновская.

<p>Елена Блиновская</p><p>Елена Блиновская</p>

Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи УК РФ.

— Потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть рядом с собственными детьми, и заниматься непосредственно ими, — сказала Блиновская.

Прокурор при этом отметила, что отсрочка не должна быть использована, так как у детей есть отец. По данным ТАСС, весной 2024 года Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и отправился в зону проведения СВО. В январе этого года он приехал в Москву, чтобы выступить на заседании по делу жены.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: старший сын (16 лет), близнецы (14), а также младшая дочь (4 года).

Ранее прокуратура потребовала приговорить Елену к шести годам колонии. «Королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей.

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей.

Подробнее о том, как был устроен бизнес ярославны, читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Облавы на блогеров Суд Заседание Савеловский суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
3 часа
Измучили совсем бабу...
Гость
3 часа
Отстаньте от женщины. Американцы оружие посылали чтобы нас бить, и то уже простили, а тут свой человек, издеваются , вцепились
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление