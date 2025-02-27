«Моя главная обязанность — быть с детьми». Публикуем речь Елены Блиновской с последнего заседания суда

Елена Блиновская попросила отсрочить наказание из-за детей Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В четверг, 27 февраля, в Савеловском суде Москвы прошло финальное заседание по делу Елены Блиновской. В прениях выступили ее адвокаты — они обратились к суду с просьбой не применять подзащитной суровое наказание. Приговор Блиновской вынесут в понедельник, 3 марта.

Ярославна раскаялась и попросила применить статью 82 УК РФ (об отсрочке отбывания наказания, по которой суд может отсрочить ее попадание в колонию до достижения детьми 14-летия. — Прим. ред.), чтобы иметь возможность участвовать в воспитании детей.

— Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей: старшего сына, который заканчивает 9 класс; близнецов, которые учатся в средней школе; и дочку, которой скоро исполнится 5 лет, — сказала Блиновская.

Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи УК РФ. Елена Блиновская блогер и коуч, обвиняемая в неуплате налогов

— Потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть рядом с собственными детьми, и заниматься непосредственно ими, — сказала Блиновская.

Прокурор при этом отметила, что отсрочка не должна быть использована, так как у детей есть отец. По данным ТАСС, весной 2024 года Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ и отправился в зону проведения СВО. В январе этого года он приехал в Москву, чтобы выступить на заседании по делу жены.

У Елены и Алексея Блиновских четверо детей: старший сын (16 лет), близнецы (14), а также младшая дочь (4 года).

Ранее прокуратура потребовала приговорить Елену к шести годам колонии. «Королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей.

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей.