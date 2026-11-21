Румпельштильцхен — персонаж немецкой сказки братьев Гримм Источник: stroinaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маленький светловолосый человечек, который странно и завораживающе танцует, за последние недели стал одним из самых обсуждаемых интернет-мемов. Многие уверены, что видели Румпельштильцхена в каком-то фильме, но такого кино в реальности не существует: персонажа создали с помощью нейросетей. Одной из авторов стала ростовчанка Татьяна Терещенко. Она рассказала корреспонденту 161.RU, как появился образ, почему ИИ-герой получился одновременно жутким и обаятельным и что будет с ним дальше.

Что за мем?

Румпельштильцхен — персонаж немецкой сказки братьев Гримм из сборника «Детские и семейные сказки» 1812 года. Иногда в литературе также встречаются варианты Гном-Хромоножка или Тирли-Вирли.

Оригинальный ИИ-ролик с Румпелем опубликовали 27 августа 2026 года. Видео было сделано в эстетике старого фэнтези, из-за чего многие зрители приняли его за кадры из реального кино. Сперва ролик популярности не снискал, его обсуждали только любители ИИ-генераций и нишевых пабликов. А вот в конце сентября видео выстрелило — на него наложили песню RiFF RAFF «Tip Toe Wing In My Jawwdinz» 2014 года и перепостили в «Твиттер». За считаные дни пост набрал 10 млн просмотров и положил начало тренду Tip Toe, который также называют «Tip Toein’ In My Jordans».

Оригинальный ролик с Румпелем Источник: stroinaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Видео подхватили в вертикальных форматах — если говорить о статистике, то ролики под оригинальным звуком и хештегами тренда (#tiptoe, #rumpelstiltskin, #tiptoeinginmyjordans) суммарно набрали десятки и сотни миллионов просмотров. Отдельные перезаливы регулярно набирали по 2–5 млн просмотров каждый.

Позже мем вышел за пределы онлайн-пространства: 18 октября 2026 во время матча NFL в Лондоне игроки команды Jacksonville Jaguars повторили танец Румпельштильцхена. Официальные клипы с этим танцем в аккаунтах лиги, спортивных СМИ и ремиксах принесли тренду еще десятки миллионов охватов.

Румпельштильцхен превратился в мем-конструктор: с ним начали делать шутки, костюмы, пародии, реакции и собственные видео. За счет пользовательского контента мем обрастал миллионными охватами. А с учетом всех вариаций тренд уже набрал под миллиард просмотров.

Эксперимент, который удался

Идея сделать собственную версию Румпельштильцхена появилась у Татьяны Терещенко и ее коллеги из Оренбурга Анны Глинской как творческий эксперимент.

— Нам хотелось взять всем знакомого сказочного персонажа и полностью переосмыслить его — не повторять классические версии из фильмов и мультфильмов, а создать своего собственного героя, — рассказала Татьяна корреспонденту 161.RU.

Румпельштильцхен подошел для этого идеально: он узнаваем, но в оригинальной сказке его внешность почти не описана. Это дало авторам свободу воображения.

— Нам было интересно самим придумать, каким он может быть сегодня, какой у него характер и как он будет выглядеть, — объясняет автор мема.

Не гном, а герой с характером

Создатели осознанно ушли от классического образа старика или карикатурного гнома. Их Румпель — молодой, светловолосый, немного жутковатый, но при этом харизматичный и даже обаятельный.

Внимание зрителей привлекла и вторая героиня в ролике Источник: stroinaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Нам хотелось создать современного, более необычного персонажа. Для нас было важно, чтобы он не просто пугал, а вызывал интерес, чтобы на него хотелось смотреть и чтобы у него был характер, — говорит Татьяна.

Хоть создание ролика и не потребовало много времени, до финального образа пришлось перебрать немало вариантов. Какие-то генерации получались слишком обычными, другие — слишком сказочными или карикатурными. Авторы постепенно меняли внешность, выражение лица, одежду и пластику, пока не получили того самого Румпеля.

— Мы смотрели на каждую генерацию и постепенно корректировали детали. В итоге пришли к тому варианту, который полностью нас устроил, — объясняет наша собеседница.

Нейросеть — только инструмент

Татьяна уверена, что нейросеть не придумывает историю, характер героя или эмоцию, которую должен вызвать кадр. Она лишь помогает воплотить авторскую идею.

— Здесь важна совокупность навыков. Нужно понимать драматургию, чувствовать кадр, иметь насмотренность, уметь работать с монтажом и при этом хорошо знать инструменты. Промпт — это только один из элементов процесса, — отмечает она.

Промт (от англ. prompt — «подсказка», «побуждение») — это текстовый запрос, команда или подробная инструкция для нейросети. С его помощью пользователь объясняет искусственному интеллекту, какой именно результат нужно сгенерировать.

По ее мнению, хороший AI-контент начинается не с генератора, а с понимания задачи.

— Главное — понимать, чего именно ты хочешь добиться, и уметь управлять нейросетью, чтобы она помогала реализовать твою задумку. Хороший AI-контент — это прежде всего авторская идея, вкус и визуальное мышление, а уже потом технологии, — считает создательница Румпеля.

Ну что за красавчик! Источник: stroinaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Татьяна не верит и в то, что нейросети скоро полностью заменят художников, монтажеров и сценаристов. По ее словам, технологии изменят подход к работе, но человеку по-прежнему придется придумывать идею, принимать решения и отвечать за результат.

— Со временем особенно ценными станут люди с хорошим вкусом, насмотренностью и сильными идеями. Инструмент может стать доступным всем, а вот умение создать что-то действительно интересное останется главным, — уверена Татьяна.

Почему Румпельштильцхен «залетел»?

Татьяна считает, что успех Румпеля сложился из нескольких факторов сразу.

— Мне кажется, здесь просто сложились все звезды. Мы сделали Румпеля в эстетике 60-х годов, добавили характерную внешность и танец. А после того, как наложили музыку и сделали финальный монтаж, ролик зазвучал совершенно по-другому. В итоге сошлись визуальная подача, музыка, танец и юмор — и, как нам кажется, именно эта комбинация помогла ему так сильно залететь, — рассказывает она.

При этом специально делать вирусный контент авторы не пытались. По словам Татьяны, в погоне за просмотрами часто теряется сама идея.

— Можно сделать очень красивую генерацию, но, если за ней нет истории, характера или эмоции, зрителю быстро становится неинтересно. Нейросеть может предложить множество вариантов, но выбрать нужный и собрать всё в цельную историю — задача автора, — объясняет креатор.

Международную популярность создатели тоже не планировали.

— Мы изначально вообще не думали о международной аудитории и просто делали историю, которая была интересна нам самим. Поэтому для нас стало большой неожиданностью, когда Румпель начал распространяться за пределами России, — признается Татьяна.

Источник: rumpelstiltskin.official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кстати, многие до сих пор пытаются найти «фильм с Румпелем» и спрашивают, будет ли продолжение. Пользователи в восторге от эстетики практических спецэффектов, пленочного зерна, освещения и костюмов в духе темного фэнтези. В комментариях постоянно пишут: «Выглядит лучше, чем современные блокбастеры за 200 миллионов» и «Теперь вы юридически обязаны снять полнометражку».

— Для нас это очень показательно: значит, персонаж настолько заинтересовал людей, что им хочется узнать, что с ним будет дальше, — добавляет автор нашумевшего мема.

Что будет с Румпелем дальше?

Румпель, по словам Татьяны, точно не останется разовой вирусной работой. Сейчас авторы рассматривают новые проекты и предложения, но подробностей пока не раскрывают.

— Сейчас у нас как раз ведутся переговоры, поэтому подробно рассказывать о том, что планируется с Румпелем дальше, мы пока не можем. Но могу сказать, что у нас много интересных проектов и предложений, которые мы сейчас рассматриваем, — говорит она.

Создатели хотят вывести работу на новый уровень и перейти к более масштабным проектам. Каким будет будущее Румпеля — новые видео, сюжет, мерч или короткометражки — пока остается секретом.

— Румпель для нас точно не просто случайная работа, которая разошлась в интернете. Но что именно будет дальше и в каком формате — пока оставим в секрете, — заключила Татьяна Терещенко.

История с Румпелем — не единичный пример того, как нейросети задают тренды. 161.RU недавно разбирался, почему в интернете появились абсурдные ИИ-сериалы с рекламой и насколько генеративные технологии действительно подходят брендам.