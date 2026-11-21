Скрытые камеры якобы есть в зданиях университета, а еще спортзалах и торговых центрах Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Студентки Южного федерального университета в Ростове пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что в женских туалетах в зданиях вуза работали скрытые камеры. Об этом Мизулина написала в социальных сетях. Как развивалась эта история и как на нее отреагировали в самом университете, рассказывает 161.RU.

«Студенток вуза пытаются шантажировать»

О возможной скрытой съемке стало известно на этой неделе от студентов. Видео и фото с камер, которые установили неизвестные, якобы затем публиковали на разных порносайтах. На этих платформах, пишут Мизулиной студентки, есть записи из туалетов и других общественных мест — спортзалов и торговых центров.

Обращение студенток к Мизулиной Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

«Сейчас студенток вуза пытаются шантажировать. В личные сообщения им поступают угрозы от неизвестных лиц, которые требуют от них прислать свои интимные фото и видео, в противном случае обещают разослать видео из туалетов всем друзьям и выложить их в публичный доступ. Замечу, что некоторые из студенток несовершеннолетние», — пишет Мизулина.

Студенткам начали поступать угрозы Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Как говорилось в посте, девушки узнали на присланных неизвестными фото и видео своих однокурсниц. По их словам, в администрации университета попросили молчать о ситуации и ничего не предприняли.

Источник: читатель 161.RU

«Направим обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой защитить студенток и провести проверку. А также в Роскомнадзор с просьбой принять меры по ограничению доступа к ресурсам, где публикуются видео с этих камер», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Реакция вуза и хейт

После огласки новости о возможной скрытой съемке в туалетах ЮФУ прокомментировала ректор вуза Инна Шевченко. 19 ноября она написала, что камер в университете «пока не нашли»:

«Я лично разбираюсь в этой ситуации. Первичная проверка помещений не выявила скрытых камер. Но это не повод прекращать работу. Информация о возможных угрозах уже передана в правоохранительные органы, процесс продолжается. Отдельно проверяем и сообщения о том, что обращения студенток могли остаться без должного внимания», — написала она.

После этого ЮФУ столкнулся с хейтом. Многие студенты и жители города не поверили в искренность и правдивость заявлений вуза.

В разговоре с корреспондентом 161.RU Инна Шевченко объяснила, почему ответ университета вызвал у части читателей критику. По словам ректора, причиной этому могло стать ограниченное количество информации, которую вуз дал в ответе студентам:

— Я к любой критике отношусь нормально. Понимаю, что в такой ситуации информационной турбулентности мы бы хотели знать все ответы здесь и сейчас. Мы должны стоять на стороне студента и дали ответ с той информацией, которой располагали. Возможно, она была неполной. Но полной картины у нас нет и сейчас.

Главная задача университета, считает Инна Шевченко, — защитить студенток и помочь полиции.

— Мы на связи с правоохранительными органами. Прежде всего нужно разобраться в ситуации и понять, как защитить студентов, которые подверглись такой атаке, защитить их интересы. И не допустить вовлечения студентов в противоправную деятельность, — отметила ректор.

Источник: читатель 161.RU

Версия об ИИ

После публикаций о скрытых камерах в Сети появились версии, что записи могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Некоторые студентки также говорили, что с ними связывалась служба безопасности ЮФУ, спрашивая, уверены ли девушки, что видео реальные, а не созданы нейросетью. Инна Шевченко отметила, что подтвердить или опровергнуть версию об ИИ руководство вуза пока не может:

— Пока ни я, ни вы не можете сказать, это искусственный интеллект или нет. Возможно, каждый высказывает свои версии. Тем более сейчас история перешла в большую плоскость: появляется много информации, которая уже не имеет отношения к ЮФУ. Но дать заключение, смонтировано видео или снято физически, пока никто не может.

На кадрах студенты узнали туалеты своих факультетов Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

По словам ректора, университет не нашел сотрудника, который бы прямо говорил студентам, что записи точно созданы с помощью ИИ и на них не нужно реагировать.

Она подчеркнула, что этот вопрос должны оценить специалисты, а главная задача ЮФУ — разобраться в ситуации, защитить студентов и обеспечить безопасность, чтобы подобное не повторялось.

— Я связывалась с ребятами, чтобы сказать, что мы на их стороне. Тему искусственного интеллекта я бы сама не поднимала. Если девушка видит себя на записи, к этому нужно отнестись серьезно. А выяснять, ИИ это или нет, должны эксперты с правовой точки зрения. Я же должна стоять на стороне студентки и защищать ее интересы. Выводы можно будет делать, когда ситуация будет разобрана до конца, — отметила Инна Шевченко.

«По-человечески это звучит ужасно»

Отдельно ректор прокомментировала шантаж интимными фото и видео.

— Во-первых, я ко всем случаям шантажа отношусь крайне отрицательно, если не сказать больше. Особенно когда их применяют к детям. По-человечески это звучит ужасно. Мы живем в непростой информационный век, но как бы там ни было, чувства человека и его личная неприкосновенность — самое главное, — подчеркнула руководитель университета.