Реконструированный через киякурсора, напечатанный на 3D-принтере Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Удивительно, но ученые до сих пор находят всё новые и новые, неизвестные до сих пор виды динозавров. Кости очередного доисторического зверя обнаружили в Кемеровской области, а само открытие помогло ученым объяснить, как древние животные пережили исчезновение своих сородичей в других частях света. Как выглядел длинноногий бегун с берегов реки Кии и какие животные могли произойти от него — в материале NGS.RU.

Длинноногий бегун с берегов Кии

Киякурсора назвали в честь места обнаружения костей — берег реки Кии в Кемеровской области Источник: Петр Меньшиков / vk.ru/prehistoricproduction

Эта находка случилась в 2023 году: неподалеку от реки Кии в Кемеровской области экспедиция Кузбасского краеведческого музея наткнулась на останки неизвестного ранее динозавра. Находка оказалась настолько интересной, что ученые выделили ее в отдельный вид и дали название «киякурсор» (Kiyacursor longipes). В переводе это имя означает «длинноногий бегун с реки Кии».

«Длинноногим бегуном» динозавра назвали не случайно. Палеонтологам удалось найти кости задних конечностей, они оказались необычно длинными. Ученые логично предположили, что животное было быстрым и хорошо бегало.

«Это действительно интересное открытие. Киякурсор относится к цератозаврам. Такие динозавры были известны в других частях света: например, в Америке, но в Азии к раннему меловому периоду они, как считалось, уже вымерли. А в Кемеровской области обнаружили представителя этой группы. Это первая находка этого вида в мире», — рассказала научный сотрудник службы главного хранителя Музея природы Ольга Сабитова.

В месте обнаружения костей не нашли черепа, поэтому его реконструировали и распечатали на 3D-принтере Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Киякурсор жил примерно 100–120 миллионов лет назад, в раннемеловую эпоху. Это был теропод: двуногий динозавр, к группе которых относятся и знаменитые тираннозавры. Но сибирская находка гораздо скромнее по размерам: от носа до кончика хвоста животное достигало примерно 2,5 метра.

По словам Ольги Сабитовой, исследование костей позволило определить и возраст конкретной особи. Ученые провели гистологический анализ: сделали тонкий срез кости, изучили его под микроскопом и по структуре ткани установили, что найденному динозавру было около трех лет.

Что за птица?

Киякурсор — ранее неизвестный вид динозавров Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Вероятнее всего, киякурсор был хищником, хотя эти динозавры могли питаться не только животной пищей. Не исключено, что и сибирский теропод охотился на небольшую добычу, но не отказывался от растений.

Определить достоверно, какие виды животных могли произойти от киякурсора, пока сложно. Сейчас его относят к условному семейству так называемых выживших динозавров — именно от них появились птицы. Но киякурсор относится к боковой ветви теропод, и называть его прямым предком современных птиц неправильно: птицы произошли от другой линии этой группы. Хотя у них есть общие анатомические особенности.

«Если посмотреть на реконструированный череп, можно заметить большое количество отверстий — так называемых окон. Например, предглазничное окно характерно для теропод, и у большинства птиц оно тоже сохранилось. Такие особенности строения помогали облегчать череп, а также обеспечивали место для крепления сильных мышц», — объяснила Ольга Сабитова.

Строение черепа дало представление о возможных потомках киякурсора. Скорее всего, это современные птицы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Сам череп киякурсора палеонтологи не нашли. Внешний вид головы пришлось восстанавливать по сравнительным материалам: специалисты изучали строение черепов родственных динозавров и сопоставляли их с доступными данными о новом виде.

Реконструкцию для новосибирской экспозиции выполнил красноярский палеонтолог Яков Колесников. Это не оригинальная окаменелость, а научная модель, которая помогает представить, как мог выглядеть древний хищник. Макет распечатали на 3D-принтере.

Полный масштаб находки можно будет увидеть в Кемеровском краеведческом музее — там хранятся настоящие кости киякурсора.

Сибирь — кладбище динозавров

Оригинальные кости киякурсора Источник: Ольга Сабитова Череп встанет на витрину экспозиции «Рептилии Шелеховского яра» Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Сибирь хранит немало следов древней жизни. Например, в Тогучинском районе можно найти окаменевшие кораллы возрастом около 400 миллионов лет, а также брахиоподы и морские лилии.

На берегах рек и водоемов встречаются более поздние находки — кости животных мамонтовой фауны: самих мамонтов или древних бизонов. Нередко они лежат прямо на поверхности, о них можно буквально споткнуться.

Облик киякурсора восстановил палеонтолог Петр Меньшиков Источник: Петр Меньшиков / vk.ru / prehistoricproduction

Главная точка притяжения для любителей древних животных в регионе — окрестности деревни Шестаково в Кемеровской области. Здесь находят отложения раннего мелового периода, а раскопки ведут практически ежегодно.

«Кемеровская область в этом смысле впереди многих регионов. Находки там регулярные, и я уверена, что ученые еще откроют что-нибудь интересное», — признала Ольга Сабитова.