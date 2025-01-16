Блогер Елена Блиновская из Ярославля призналась в неуплате налогов. Как работала ее фирма

Блиновская выразила надежду, что сможет погасить долги с помощью реализации своего имущества Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru











16 января в Савеловском районном суде в Москве прошло очередное заседание по делу блогера и коуча личностного роста Елены Блиновской из Ярославля. «Королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Она также заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.

На суд впервые приехала мама Елены Блиновской, бухгалтер из Ярославля Нина Останина (не путать с депутатом Госдумы. — Прим. ред.). Женщина сидела с платочком и утирала слезы. Пока блогер в СИЗО, а ее муж Алексей в зоне СВО, четверо детей семейной пары живут с родителями Алексея Блиновского.

Наши коллеги из StarHit.ru побывали на заседании. Публикуем подробности.

«Бухгалтерия — это не мое»

На заседании Елена Блиновская сообщила, что сразу написала явку с повинной на все обвинения.

— С самого первого дня я написала явку с повинной на все обвинения, понимая, что раз меня задерживают, то на это есть основания. Моя позиция и на тот момент искренняя, и на сегодняшний день, — сказала Блиновская в зале суда.

По словам блогера, в 2019–2021 годах она занималась «поддержкой людей» как психолог. Елена собирала группу в мессенджерах, давала участникам задания и проверяла их выполнение. Когда клиентов стало слишком много, она привлекла для помощи мужа Алексея.

Елена Блиновская взяла слово в суде Источник: Индира Лебедева / MSK1.RU

По словам Блиновской, ее супруг со временем даже оставил свою работу, чтобы помогать развивать ее дело.

— Он сначала относился несерьезно, когда появилась популярность, начал относиться серьезно. Ушел со своей работы потом, так как хотел мне помочь, — отметила блогер. — Я люблю учиться, хотела только общаться с аудиторией. Бухгалтерия — это не мое, у мужа достойное экономическое образование, доверила всё это ему. Я продажами не занималась вообще.

«Приняла решение всё делегировать»

Пик популярности Блиновской пришелся на 2017–2019 годы. Она давала выступления, одно из которых было на крупнейшей столичной площадке Crocus City Hall. Но потом Елена захотела родить четвертого ребенка и не смогла забеременеть.

— Врачи сказали снизить темп жизни. Тогда я приняла решение всё делегировать близкой подруге [Лилии] Орленко. Я ей доверяла. Она мне писала раз в месяц отчет, я даже [его] не проверяла, — рассказала «королева марафонов». — Если идет доход, я не лезла. В 2019 году я полностью отошла от дел и, слава богу, забеременела. В 2020 году родила дочь и воспитывала ее.

Блиновская утверждала, что все финансовые вопросы, в том числе налоговые вычеты, доверила другой своей подруге — Наталье Авдентовой.

Я работаю только с близкими и, как правило, успешно. Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов

Почему продажа марафонов осуществлялась с нескольких юридических лиц, Блиновская не знает. По ее словам, этим вопросом занимались ее супруг и Лилия Орленко. Также над этим работали люди из круга Алексея. Иногда он брал заемные средства для собственного бизнеса, но всегда возвращал эти деньги, утверждает она.

— У меня муж очень патриотичный. Покупал в Крыму землю для строительства, на юге России покупал участки для сельского хозяйства. Он разводил рыбу. Это был основной и любимый его проект. Все его мечты всегда были связаны с развитием нашей страны, с отечественным производством, — объяснила Елена.

«Команда говорила, что всё хорошо»

Блиновская выразила надежду, что сможет погасить долги с помощью продажи своего имущества. Она полностью признала сумму налога. Также Елена заявила, что не имела отношения к открытию подставных компаний. А вот подписать документы, не читая их, могла.

— Если мне люди, которым я доверяю, приносили документы на подпись, я могла подмахнуть, допускаю такое, — признала блогер.

Елена Блиновская открестилась от бухгалтерских дел в своем бизнесе Источник: Индира Лебедева / MSK1.RU

Команда Елены Блиновской незадолго до возбуждения дела убеждала ее, что никаких проблем с налоговой у блогерши нет, несмотря на большой долг, отметила она.

— Когда получили акт налоговой проверки, вся моя команда заверила, что у нас есть еще два месяца для проверки. А арестовали меня через две недели. Команда говорила, что всё хорошо и что мы разберемся, — объяснила Елена.

Также на заседании допросили двух свидетелей. Один из них — индивидуальный предприниматель Иван Морозов, который представляет интересы Блиновской в налоговом споре. Он подтвердил, что налоговый орган выявил наличие схемы по уклонению от уплаты налогов посредством дробления бизнеса. Но проверку, по его словам, провели не в полном объеме.

— Расходы в расчет не были приняты. Таких расходов (на ведение бизнеса) было на 1 миллиард. У нас в деле пять смягчающих обстоятельств, но их не учли. Я рекомендовал подготовить возражение. В нем был тезис о том, что большую часть дивидендов получила Орленко, более 100 миллионов, — пояснил он.