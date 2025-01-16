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Криминал Задержали Елену Блиновскую подробности «Где Лена, а где финансы»: муж блогера из Ярославля Елены Блиновской вернулся с СВО и выступил в суде

«Где Лена, а где финансы»: муж блогера из Ярославля Елены Блиновской вернулся с СВО и выступил в суде

Алексей рассказал, как дробили бизнес-империю «королевы марафонов» и кто в ней занимался финансами

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Вернувшийся с СВО муж Блиновской — о том, как дробилась бизнес-империя

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В четверг, 16 января, в Савеловском суде в Москве проходит очередное слушание по делу блогера и коуча личностного роста из Ярославля Елены Блиновской. Во время заседания «королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей.

На слушание из зоны СВО прибыл муж Елены Алексей Блиновский. Он не виделся с супругой больше года.

Наши коллеги из StarHit.ru побывали на заседании. Рассказываем, что говорил в суде Алексей Блиновский и что, по его мнению, привело их семью к проблемам с законом.

«Лена только создавала продукт»

По словам Алексея, психологией его супруга занялась в 2015–2016 годах, после рождения сыновей-близнецов. Поначалу Елена проводила тренинги для общих знакомых и друзей, а после вышла в онлайн.

— Сначала скептически относился, пока не попробовал сам. Видел, как ей со временем становилось тяжело из-за потока. Когда она уже не справлялась, я подключился. Сначала просто помогал отвечать, потом занимался рекламой и продвижением, поиском работников и всеми делами вплоть до технического сопровождения марафонов, — рассказал в зале суда Алексей. — Лена только создавала продукт и записывала лекции.

Позже к супругам присоединилась подруга Елены Лилия Орленко. Именно она, по словам Алексея, в дальнейшем вела бизнес «королевы марафонов».

— В 2017 году я уже больше уходил в свои проекты, мы с Леной решили, что Орленко поставим руководить, она уже набиралась опыта. Я следил, давал советы, но всё больше отходил от дел. Лиля уже собирала под себя команду, — отметил он.

<p>Алексей Блиновский</p><p>Алексей Блиновский</p>

Когда стало больше продуктов, было высказано предложение оформлять каждый марафон на отдельное юридическое лицо. Нам это упрощало учет. Это всё были отдельные продукты. Никакого умысла уклоняться и не платить налоги не было. Мы всегда контролировали, чтобы во всех юридических лицах платились налоги.

По словам супруга Елены, именно Лилия Орленко руководила процессом создания отдельных фирм.

— Под руководством Орленко привлекались люди, которые создавали фирмы. Меня это не интересовало, я не углублялся, на кого оформлялись фирмы. В 2018 году была встреча с моим юристом, на которой он сказал, что объемы бизнеса большие и надо начать платить НДС. Лена была идейным вдохновителем и автором курсов, а сервисные компании обслуживали марафоны, — пояснил он.

По словам Алексея, умысла уклоняться от уплаты налогов у них с супругой не было

Источник:

«Где Лена, а где финансы»

Алексей отметил, что со временем отношения между бизнес-партнерами стали портиться. По словам мужчины, Лилия недобросовестно относилась к работе.

— С Орленко начались конфликты. Она не отвечала на вопросы, дистанцировалась, вела себя недобросовестно. Например, она устроила своего супруга работать на самую простую должность, но начислила ему максимальную зарплату и бонусы, а он не работал. Из-за этого на других сотрудников сваливалась работа, — рассказал Алексей в зале суда.

<p>Алексей Блиновский</p><p>Алексей Блиновский</p>

Орленко устраивала «мертвые души», зарплаты были у некоторых из них с шестью нулями. Эти деньги шли ей. Орленко каждый раз пыталась закрыть мне доступ к информации, чтобы я не мог реагировать. Всех людей, через которых я получал информацию, она увольняла или отстраняла от работы.

Супруг «королевы марафонов» подчеркнул, что Елена мало интересовалась делами компании, в первую очередь она работала над созданием инфопродуктов.

— На днях встречались с одной из бывших сотрудниц, она сказала: «Вы представляете, где Лена, а где финансы. Она фея!» <…> Никогда Лена не проводила собрания, максимум — получала СМС от Орленко, что всё ок и такая-то у нас выручка. Конкретные цифры ее не интересовали. Лена никогда не вникала в организацию бизнеса, всех лиц, которые занимались продажей марафонов, нанимала Орленко, бухгалтерия вся была на Наталье Авдентовой (еще одной подруге Блиновской. — Прим. ред.), — уверял Алексей во время слушания.

По словам Алексея, в 2022 году между подругами возник конфликт, и Орленко покинула команду. Супруг «королевы марафонов» добавил, что Лилия могла оклеветать Елену, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.

— Она как руководитель несет такую же ответственность за произошедшее. Она как генеральный директор занималась кадровыми вопросами и получала дивиденды, — заявил он.

<p>Алексей Блиновский</p><p>Алексей Блиновский</p>

Признаем, что бизнес мы раздробили. Мы полностью осознали то, что произошло. Единственное — мы не согласны с суммой. Да, была оптимизация, но не в тех суммах, которые нам предъявляют.

— Когда мы узнали о проверке, многие люди нам говорили, что надо валить отсюда. Но наша позиция была такая: «Мы никуда не собираемся ехать и исчезать». Желания скрыться от правосудия никогда не было. Мы ждали вызова в налоговую для дачи показаний, но не вызвали ни меня, ни ее. Лену задержали после возбуждения уголовного дела, откуда она могла знать [заранее]? У меня здесь куча бизнесов, которые требуют контроля и присутствия, я не мог уехать, — рассказал муж «королевы марафонов».

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, через несколько дней после сообщений о начале проверки. Ее отправили под домашний арест и заблокировали счета. А после скандальной вечеринки у нее дома отправили в изолятор.

Елена Блиновская находится в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте она слезно просила встречи с детьми.

В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года лишения свободы.

В октябре следователи прекратили уголовное дело в отношении супруга Блиновской Алексея. Его тоже обвиняли в неуплате налогов. Он был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к следователю. Позднее его задержали в зоне СВО и доставили в Москву.

В начале января 2025 года Елену Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам. Об этом утром 10 января сообщило РИА Новости. Но это не значит, что блогер не должна будет вернуть долг.

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Елена Блиновская Уголовное дело Облавы на блогеров Королева марафонов Алексей Блиновский
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Комментарии
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Гость
1 час
Скабеева ушла от Попова к Киркорову.
Гость
1 час
На Урале жена отправила мужа за деньгами на СВО, а когда он сломал ногу — пристроила в приют для бездомных Мужчина заключил брак перед самым контрактом и переписал жилье на супругу.
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