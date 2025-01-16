«Где Лена, а где финансы»: муж блогера из Ярославля Елены Блиновской вернулся с СВО и выступил в суде

Вернувшийся с СВО муж Блиновской — о том, как дробилась бизнес-империя Источник: Алексей Блиновский / VK.com, Индира Лебедева / StarHit.ru











В четверг, 16 января, в Савеловском суде в Москве проходит очередное слушание по делу блогера и коуча личностного роста из Ярославля Елены Блиновской. Во время заседания «королева марафонов» полностью признала свою вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей.

На слушание из зоны СВО прибыл муж Елены Алексей Блиновский. Он не виделся с супругой больше года.

Наши коллеги из StarHit.ru побывали на заседании. Рассказываем, что говорил в суде Алексей Блиновский и что, по его мнению, привело их семью к проблемам с законом.

«Лена только создавала продукт»

По словам Алексея, психологией его супруга занялась в 2015–2016 годах, после рождения сыновей-близнецов. Поначалу Елена проводила тренинги для общих знакомых и друзей, а после вышла в онлайн.

— Сначала скептически относился, пока не попробовал сам. Видел, как ей со временем становилось тяжело из-за потока. Когда она уже не справлялась, я подключился. Сначала просто помогал отвечать, потом занимался рекламой и продвижением, поиском работников и всеми делами вплоть до технического сопровождения марафонов, — рассказал в зале суда Алексей. — Лена только создавала продукт и записывала лекции.

Позже к супругам присоединилась подруга Елены Лилия Орленко. Именно она, по словам Алексея, в дальнейшем вела бизнес «королевы марафонов».

— В 2017 году я уже больше уходил в свои проекты, мы с Леной решили, что Орленко поставим руководить, она уже набиралась опыта. Я следил, давал советы, но всё больше отходил от дел. Лиля уже собирала под себя команду, — отметил он.

Когда стало больше продуктов, было высказано предложение оформлять каждый марафон на отдельное юридическое лицо. Нам это упрощало учет. Это всё были отдельные продукты. Никакого умысла уклоняться и не платить налоги не было. Мы всегда контролировали, чтобы во всех юридических лицах платились налоги. Алексей Блиновский муж Елены Блиновской

По словам супруга Елены, именно Лилия Орленко руководила процессом создания отдельных фирм.

— Под руководством Орленко привлекались люди, которые создавали фирмы. Меня это не интересовало, я не углублялся, на кого оформлялись фирмы. В 2018 году была встреча с моим юристом, на которой он сказал, что объемы бизнеса большие и надо начать платить НДС. Лена была идейным вдохновителем и автором курсов, а сервисные компании обслуживали марафоны, — пояснил он.

По словам Алексея, умысла уклоняться от уплаты налогов у них с супругой не было Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Где Лена, а где финансы»

Алексей отметил, что со временем отношения между бизнес-партнерами стали портиться. По словам мужчины, Лилия недобросовестно относилась к работе.

— С Орленко начались конфликты. Она не отвечала на вопросы, дистанцировалась, вела себя недобросовестно. Например, она устроила своего супруга работать на самую простую должность, но начислила ему максимальную зарплату и бонусы, а он не работал. Из-за этого на других сотрудников сваливалась работа, — рассказал Алексей в зале суда.

Орленко устраивала «мертвые души», зарплаты были у некоторых из них с шестью нулями. Эти деньги шли ей. Орленко каждый раз пыталась закрыть мне доступ к информации, чтобы я не мог реагировать. Всех людей, через которых я получал информацию, она увольняла или отстраняла от работы. Алексей Блиновский муж Елены Блиновской

Супруг «королевы марафонов» подчеркнул, что Елена мало интересовалась делами компании, в первую очередь она работала над созданием инфопродуктов.

— На днях встречались с одной из бывших сотрудниц, она сказала: «Вы представляете, где Лена, а где финансы. Она фея!» <…> Никогда Лена не проводила собрания, максимум — получала СМС от Орленко, что всё ок и такая-то у нас выручка. Конкретные цифры ее не интересовали. Лена никогда не вникала в организацию бизнеса, всех лиц, которые занимались продажей марафонов, нанимала Орленко, бухгалтерия вся была на Наталье Авдентовой (еще одной подруге Блиновской. — Прим. ред.), — уверял Алексей во время слушания.

По словам Алексея, в 2022 году между подругами возник конфликт, и Орленко покинула команду. Супруг «королевы марафонов» добавил, что Лилия могла оклеветать Елену, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.

— Она как руководитель несет такую же ответственность за произошедшее. Она как генеральный директор занималась кадровыми вопросами и получала дивиденды, — заявил он.

Признаем, что бизнес мы раздробили. Мы полностью осознали то, что произошло. Единственное — мы не согласны с суммой. Да, была оптимизация, но не в тех суммах, которые нам предъявляют. Алексей Блиновский муж Елены Блиновской

— Когда мы узнали о проверке, многие люди нам говорили, что надо валить отсюда. Но наша позиция была такая: «Мы никуда не собираемся ехать и исчезать». Желания скрыться от правосудия никогда не было. Мы ждали вызова в налоговую для дачи показаний, но не вызвали ни меня, ни ее. Лену задержали после возбуждения уголовного дела, откуда она могла знать [заранее]? У меня здесь куча бизнесов, которые требуют контроля и присутствия, я не мог уехать, — рассказал муж «королевы марафонов».