Власти сделают больше льготных авиабилетов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Больше россиян смогут летать по сниженным ценам. Минтранс планирует увеличить количество льготных билетов по программам субсидирования авиаперевозок, сообщил глава министерства Дмитрий Ядров.

Ведомство пересмотрит маршруты, которые получают поддержку государства, не выходя за текущие лимиты. Ставку сделают на региональные направления.

«Число билетов должно в связи с этим увеличиться», — сказал Ядров.

По его словам, министерство хочет рациональнее расходовать средства и перераспределить маршруты регионального и местного сегмента. Обновить условия поддержки могут ориентировочно в третьем квартале 2027 года, уточнил министр в беседе с ТАСС.

Субсидированные авиабилеты продают по специальным тарифам: часть стоимости перелета авиакомпаниям компенсирует государство. Скидка может достигать 30%, а иногда и 50% от стоимости билета. Право на такой билет дает одно из двух оснований: льготный статус или место жительства.

Сейчас в России действуют три программы субсидирования перевозок. Это полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами минуя Москву, а также социально значимые полеты внутри Дальневосточного федерального округа. В этом году по ним перевезут более 4,5 млн пассажиров.

Программа для льготных категорий . Билеты на маршруты Дальнего Востока и Калининграда по спецтарифу доступны молодежи до 23 лет, женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет, инвалидам I группы и одному сопровождающему, детям-инвалидам и сопровождающим, инвалидам с детства II и III групп, многодетным семьям, а также курсантам военных вузов Минобороны старше 23 лет при наличии отпускного билета. Прописка в этих регионах не требуется — льгота действует для всех граждан РФ, подпадающих под категории.

Программа для жителей ДФО и Калининградской области . Граждане РФ с постоянной регистрацией в Дальневосточном федеральном округе покупают билеты по специальным тарифам независимо от возраста. Для Калининградской области льготы доступны местным жителям, а также студентам очной формы обучения вузов региона — без привязки к прописке.