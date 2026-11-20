«Тяжелая игра была. Такая терпеливая, наверное. Многое не получалось, не большинство… меньшинство сработало. Там Данька выручил на последнем рубеже. Ну терпели, в общем-то. Здесь наш молодой герой нашелся — Андрюха Пустовой. Там чуть поменяли тройки, они сработали. Победили. Это очень хорошо», — сказал Дмитрий Квартальнов.

«Наверное, и „Торпедо“ [поднажало], и, как я сказал, многое не получалось, чуть сбавили в движении. И, в общем-то, тут хорошая арена, и „Торпедо“ подобрало это всё. И нам пришлось тяжело. В последнее время обращал внимание: у нас удаления такие происходят в зоне атаки, шестой. Чуть потеря концентрации. Как только мы начинаем играть в меньшинстве, инициатива переходит к противнику», — рассказал Дмитрий Квартальнов.