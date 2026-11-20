Вечером 20 ноября на льду «VOLGA Арены» в Нижнем Новгороде прошел матч между ярославским «Локомотивом» и «Торпедо». Игра была напряженной. Под конец гостям удалось вырвать победу. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.
После игры главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов назвал матч непростым.
«Тяжелая игра была. Такая терпеливая, наверное. Многое не получалось, не большинство… меньшинство сработало. Там Данька выручил на последнем рубеже. Ну терпели, в общем-то. Здесь наш молодой герой нашелся — Андрюха Пустовой. Там чуть поменяли тройки, они сработали. Победили. Это очень хорошо», — сказал Дмитрий Квартальнов.
Сложности во втором периоде наставник «Локомотива» объяснил так:
«Наверное, и „Торпедо“ [поднажало], и, как я сказал, многое не получалось, чуть сбавили в движении. И, в общем-то, тут хорошая арена, и „Торпедо“ подобрало это всё. И нам пришлось тяжело. В последнее время обращал внимание: у нас удаления такие происходят в зоне атаки, шестой. Чуть потеря концентрации. Как только мы начинаем играть в меньшинстве, инициатива переходит к противнику», — рассказал Дмитрий Квартальнов.
Также главный тренер похвалил игру тройки Егора Сурина, Андрея Пустового и Георгия Иванова.
Следующая игра (6+) «Локомотива» пройдет 25 ноября в Санкт-Петербурге. Команда встретится с хоккеистами СКА.