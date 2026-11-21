Источник: Кристина Полевая

В Архангельске вынесли приговор по делу экс-министра здравоохранения Александра Герштанского. Ему назначили 12 лет строгого режима со штрафом в размере 130 миллионов рублей и лишение права занимать госдолжности на 9 лет. Его признали виновным в четырех эпизодах взятки в особо крупном размере. Что известно об уголовном деле, рассказываем в видео.

Экс-главу Минздрава судили по четырем эпизодам взятки в особо крупном размере. Самая большая сумма — 103 миллиона рублей, но из них посреднику Герштанского, предпринимателю Олегу Копасову, успели передать только 10 миллионов уже в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Заплатить должен был руководитель ГК «СтройКомплекс» Александр Водовозов. Взамен экс-глава Минздрава должен был организовать застройщику доступ к тепловой энергии от областной больницы для строительства домов. Водовозов обратился в правоохранительные органы.

Бывший министр здравоохранения Архангельской области получал взятки от директора ООО «Медицинский союз» Станислава Слободенюка и от директора фирмы «Медлига» Николая Короткова. Предприниматели передавали деньги министру, чтобы тот помогал им получать госконтракты на поставку медицинских изделий.

Герштанского также обвинили в получении взятки от Олега Копасова. Тот утверждал, что перечислял деньги супруге экс-министра в обмен на «покровительство».