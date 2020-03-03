С электростанции в Тутаеве требуют 3,2 миллиарда рублей. Кто будет возвращать

— Тутаевская ПГУ крайне закредитована. Вся история с ней развивалась на деньги ВЭБ. Видимо, банк решил пойти судебным путём, чтобы взыскать свои средства, — считает конкурсный управляющий ЯГК Максим Дёмин. — Её акции обязательно будут проданы, вопрос — за какую цену. Когда-то был план продать за 4,2 миллиарда рублей, эта цифра была взята с потолка: посчитали все долги ЯГК и решили по этой сумме продать. Оценив акции, оказалось, что их стоимость 75 миллионов рублей. После этого иска, полагаю, стоимость акций ещё больше упадёт.

Тутаевская ПГУ — это парогазовая электростанция, которую строили последние несколько лет. Она принадлежит «Ярославской генерирующей компании» (ЯГК), которая сейчас находится в стадии банкротства . Конечный владелец обеих компаний — правительство Ярославской области.

Государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ подал иск в ярославский арбитражный суд с требованием вернуть 3,25 миллиарда рублей. Эти деньги требуют с теплогенерирующей станции «Тутаевская ПГУ».

То есть станцию собирались продать, чтобы рассчитаться с кредиторами во время банкротства.

— Мы ещё должны «Газпрому» около 900 миллионов, «ОДК» за поставленные и фактически неоплаченные турбины, — добавил Максим Дёмин.

В последний раз именно эта электростанция спасла Тутаев, когда в городе произошла авария на старой котельной и дома остыли за одну ночь. Однако информации о том, что она официально достроена и введена в эксплуатацию, нет. Один из последних документов — приказ департамента ЖКХ и регулирования тарифов от ноября 2019 года — говорит об изменениях в инвестиционной программе по строительству этой ПГУ.

Почему ярославское предприятие оказалось должно госбанку 3,2 миллиарда рублей? Достроена ли эта электростанция? Кто и как будет отвечать за гигантский долг — все эти вопросы мы направили в правительство Ярославской области.

Само дело о банкротстве областной компании ЯГК уже привлекло много внимания. С бывших руководителей через суд требуют вернуть полученные ими премии: например, с депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса и заместителя губернатора Андрея Шабалина.