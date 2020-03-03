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С электростанции в Тутаеве требуют 3,2 миллиарда рублей. Кто будет возвращать

Она принадлежит правительству Ярославской области

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Современную теплостанцию строили много лет&nbsp;

Современную теплостанцию строили много лет 

Государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ подал иск в ярославский арбитражный суд с требованием вернуть 3,25 миллиарда рублей. Эти деньги требуют с теплогенерирующей станции «Тутаевская ПГУ».

Тутаевская ПГУ — это парогазовая электростанция, которую строили последние несколько лет. Она принадлежит «Ярославской генерирующей компании» (ЯГК), которая сейчас находится в стадии банкротства. Конечный владелец обеих компаний — правительство Ярославской области.

— Тутаевская ПГУ крайне закредитована. Вся история с ней развивалась на деньги ВЭБ. Видимо, банк решил пойти судебным путём, чтобы взыскать свои средства, — считает конкурсный управляющий ЯГК Максим Дёмин. — Её акции обязательно будут проданы, вопрос — за какую цену. Когда-то был план продать за 4,2 миллиарда рублей, эта цифра была взята с потолка: посчитали все долги ЯГК и решили по этой сумме продать. Оценив акции, оказалось, что их стоимость 75 миллионов рублей. После этого иска, полагаю, стоимость акций ещё больше упадёт.

То есть станцию собирались продать, чтобы рассчитаться с кредиторами во время банкротства.

— Мы ещё должны «Газпрому» около 900 миллионов, «ОДК» за поставленные и фактически неоплаченные турбины, — добавил Максим Дёмин.

В последний раз именно эта электростанция спасла Тутаев, когда в городе произошла авария на старой котельной и дома остыли за одну ночь. Однако информации о том, что она официально достроена и введена в эксплуатацию, нет. Один из последних документов — приказ департамента ЖКХ и регулирования тарифов от ноября 2019 года — говорит об изменениях в инвестиционной программе по строительству этой ПГУ.

Почему ярославское предприятие оказалось должно госбанку 3,2 миллиарда рублей? Достроена ли эта электростанция? Кто и как будет отвечать за гигантский долг — все эти вопросы мы направили в правительство Ярославской области.

Само дело о банкротстве областной компании ЯГК уже привлекло много внимания. С бывших руководителей через суд требуют вернуть полученные ими премии: например, с депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса и заместителя губернатора Андрея Шабалина.

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банкротствоЯГКправительство Ярославской области
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КОММЕНТАРИИ (3)

ооонемо
3 мар 2020 в 15:34

Нужны посадки,весна пришла.😎

Инженер3,33
3 мар 2020 в 15:02

Как могут акции стоить 75млн, когда вложено несколько млрд? Разворовали все под чистую! И как всегда ответственности - 0

Гость
3 мар 2020 в 14:28

Ну поднимут людям тарифы да соберут нужную сумму , у нас же всегда в любой ситуации решается проблема из кармана простых граждан