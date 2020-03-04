«Предсказуемо»: ответ Правительства Ярославской области на иск в три миллиарда от федерального банка

Мы запросили комментарий чиновников о том, как так получилось и откуда образовался огромный долг. Публикуем полученный ответ:

Государственный инвестиционный банк ВЭБ.РФ подал иск в ярославский арбитражный суд с требованием вернуть 3,25 миллиарда рублей. Эти деньги хотят получить с теплогенерирующей станции «Тутаевская ПГУ», она является дочкой областного предприятия «Ярославская генерирующая компания», которое сейчас в стадии банкротства . Но конечным владельцем паровой электростанции в Тутаеве является Правительство Ярославской области.

— Правительство области осведомлено о подаче искового заявления в арбитражный суд Ярославской области Госкорпорацией ВЭБ.РФ к акционерному обществу «Тутаевская ПГУ». Ситуация объяснима и предсказуема. Строительство Тутаевской парогазовой теплоэлектростанции началось в 2011 году и было приостановлено по уведомлению генерального подрядчика в мае 2015 года. По просьбе руководства области Госкорпорация в августе 2018 года взяла на себя задачу по достройке и запуску станции в эксплуатацию. Сегодня работы завершены и идет техническая приемка объекта, — ответили в правительстве Ярославской области.

И также добавили, что именно эта станция, несмотря на то, что официально она ещё не запущена, подавала отопление в дома жителей Тутаева во время ЧП на старой котельной этой зимой.

— В ближайшие месяцы теплоэлектростанция будет запущена, пойдут доходы, и это может послужить поводом для отзыва иска, — надеются чиновники.



