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Криминал

«Пришли даже в квартиру мамы»: у управляющего «Ярославской генерирующей компании» прошли обыски

Разгорается скандал вокруг банкротства крупнейшей компании региона

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Вокруг организации «ЯГК» разгорается скандал

Вокруг организации «ЯГК» разгорается скандал

У конкурсного управляющего «Ярославской генерирующей компании», проходящей процедуру банкротства, Максима Дёмина прошли обыски.

— Обыски полиции прошли у меня в офисе, в моем доме и в квартире у моих родителей, — рассказал Дёмин.

Управляющий связывает происходящее с действиями, сопутствующими банкротству предприятия. До такого состояния, по мнению Дёмина, компанию довели гендиректора и собственники. Учредителем значится департамент по управлению госимуществом Ярославской области. В частности, к нему и бывшим управленцам Дёмин и направил иск на 4,5 миллиарда рублей в конце осени 2019 года.
Среди них, например, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Волончунас — с него потребовали 1,578 миллиона рублей, которые он получил в виде премий, когда работал на областном предприятии. Подобные иски предприятие предъявило к бывшему генеральному директору Виктору Тамарову (бывший депутат облдумы), действующему заместителю губернатора Ярославской области Андрею Шабалину и другим экс-сотрудникам.

После этого стал разгораться скандал. Через неделю после этого иска прошёл первый обыск.

— У предприятия скопился огромный долг перед «Газпромом», но несколько лет до меня это никого особо не волновало, — говорит Дёмин.

Сейчас речь идёт об утаивании имущества банкротящегося предприятия, которое, по мнению Дёмина, пытаются на него повесить. Но такие обвинения нынешний конкурсный управляющий отрицает:

— Всё имущество на инвентаризации, всё в отчётах для кредиторов, — заявил порталу 76.RU Максим Дёмин.

От официального комментария в УМВД по Ярославской области отказались. Мы будем следить за развитием ситуации.

«Ярославская генерирующая компания» — одна из крупнейших тепло-, энерго- и водоснабжающих организаций региона за пределами города Ярославля. Предприятие было создано правительством Ярославской области для модернизации ЖКХ и надёжного и эффективного энергоснабжения жителей за счёт инновационного подхода к использованию топливно-энергетических ресурсов. Фирма обслуживала более 200 тысяч потребителей, среди которых управляющие компании, коммерческие организации, государственные учреждения и население.

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ЯГКкоррупция
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
28 фев 2020 в 19:57

Вот где наши денюшки за бешеные счета за отопление да воду

Фото пользователя
28 фев 2020 в 19:55

От какой партии ответчики?

Гость
28 фев 2020 в 19:54

Эх нашим криминалистам за что бы только зацепиться ... Это как клещи по весне.