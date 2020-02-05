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Город

«Батареи чуть тёплые»: Тутаев остался без отопления и за ночь остыл почти полностью

Резко понизилась температура в помещениях всего города: школах, больницах и квартирах

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Целый город остался без тепла&nbsp;

Целый город остался без тепла 

В Ярославской области за ночь остыл целый город. В Тутаеве произошла авария на котельной, из-за чего температура поставляемого отопления в жилые дома, школы, больницы резко упала. Город замерзает.

Люди со всех районов передают, что дома стало холодно.

— Батареи чуть тёплые, — написал в соцсетях Андрей Рогозин. 

— И у нас еле тёплые. Ребенку обогреватель поставила, — пишет Татьяна Ракульцева.

— Остывают батареи, — заметила Наталья Литвинова. 

Причиной ЧП стала серьёзная авария на центральной котельной Тутаева, где, предположительно, вышел из строя основной котёл, и систему переключили на малый водогрейный котёл, силы которого недостаточно. 

— В связи с временным уменьшением температуры теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения на 8–9 градусов ниже нормативного обсуждается вопрос о перерасчете платы за отопление и горячего водоснабжения для жителей, — сообщил глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. —Температура в системе отопления и горячего водоснабжения правобережной части города по техническим причинам временно снизилась. Это связано с изменением циркуляции теплоносителя на Центральной районной котельной. 

В администрации уверяют, что контролируют ситуацию. 

— В ЕДДС поступило около 15 заявок от жителей, — передают в инфоцентре «Берега». 

Тепло в полную силу планируют вернуть к вечеру 5 февраля. 

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отоплениеотключение отопления
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КОММЕНТАРИИ (7)

гость
5 фев 2020 в 11:24

всё под контролем , только спокойствие , только спокойствие

гОСТЬ
5 фев 2020 в 11:24

И что? Ситуация катастрофическая? Страшнее китайского вируса? Ничего сделать невозможно? Только уповать на милость Бога и делать перерасчеты?... Неужели нельзя поинтересоваться перспективами ликвидации аварии и сообщить о них читателям?... Журналисты, называется.....

ваш господин
5 фев 2020 в 11:21

так скоро будет повсюду , тгк-2 рулит😁