«Батареи чуть тёплые»: Тутаев остался без отопления и за ночь остыл почти полностью

В Ярославской области за ночь остыл целый город. В Тутаеве произошла авария на котельной, из-за чего температура поставляемого отопления в жилые дома, школы, больницы резко упала. Город замерзает.
Люди со всех районов передают, что дома стало холодно.
— Батареи чуть тёплые, — написал в соцсетях Андрей Рогозин.
— И у нас еле тёплые. Ребенку обогреватель поставила, — пишет Татьяна Ракульцева.
— Остывают батареи, — заметила Наталья Литвинова.
Причиной ЧП стала серьёзная авария на центральной котельной Тутаева, где, предположительно, вышел из строя основной котёл, и систему переключили на малый водогрейный котёл, силы которого недостаточно.
— В связи с временным уменьшением температуры теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения на 8–9 градусов ниже нормативного обсуждается вопрос о перерасчете платы за отопление и горячего водоснабжения для жителей, — сообщил глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. —Температура в системе отопления и горячего водоснабжения правобережной части города по техническим причинам временно снизилась. Это связано с изменением циркуляции теплоносителя на Центральной районной котельной.
В администрации уверяют, что контролируют ситуацию.
— В ЕДДС поступило около 15 заявок от жителей, — передают в инфоцентре «Берега».
Тепло в полную силу планируют вернуть к вечеру 5 февраля.