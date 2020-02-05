«Батареи чуть тёплые»: Тутаев остался без отопления и за ночь остыл почти полностью

В Ярославской области за ночь остыл целый город. В Тутаеве произошла авария на котельной, из-за чего температура поставляемого отопления в жилые дома, школы, больницы резко упала. Город замерзает.

Люди со всех районов передают, что дома стало холодно.

— Батареи чуть тёплые, — написал в соцсетях Андрей Рогозин.

— И у нас еле тёплые. Ребенку обогреватель поставила, — пишет Татьяна Ракульцева.

— Остывают батареи, — заметила Наталья Литвинова.

Причиной ЧП стала серьёзная авария на центральной котельной Тутаева, где, предположительно, вышел из строя основной котёл, и систему переключили на малый водогрейный котёл, силы которого недостаточно.