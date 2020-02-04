От депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса требуют вернуть выплаченные ему премии

С депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Волончунаса требуют 1,578 миллиона рублей, которые он получил в виде премий, когда работал на областном предприятии «Ярославская генерирующая компания». Это была одна из крупнейших тепло, энерго и водоснабжающих организаций, принадлежащая правительству региона, но сейчас она находится в процедуре банкротства.
Дмитрий Волончунас работал в компании заместителем генерального директора по водоснабжению и водоотведению, и с сентября 2014 по июнь 2016 года получал премии примерно такого масштаба: 146,9 тысячи рублей, 174 тысячи рублей, 417 тысяч рублей, 80 тысяч рублей — всего восемь премий.
— Внешний управляющий обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительным действий «ЯГК» по выплате заместителю генерального директора по водоснабжению и водоотведению Дмитрию Волончунасу квартального и годового премирования, — говорится в документах к арбитражному делу.
Подобные иски предприятие предъявило к бывшему генеральному директору Виктору Тамарову (бывший депутат облдумы), действующему заместителю губернатора Ярославской области Андрею Шабалину и другим экс-сотрудникам предприятия.
Сам Дмитрий Волончунас не согласен с этим требованием.
— До сих пор процесс не решён. Всё в обжаловании находится. Я считаю, что я там работал и свои обязанности исполнял в полном объёме, — ответил 76.RU депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас.