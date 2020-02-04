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От депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса требуют вернуть выплаченные ему премии

Иск подала областная  «Ярославская генерирующая компания», в которой он работал

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Ныне депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас получил больше 1,5 миллиона рублей премиями&nbsp;

Ныне депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас получил больше 1,5 миллиона рублей премиями 

С депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Волончунаса требуют 1,578 миллиона рублей, которые он получил в виде премий, когда работал на областном предприятии «Ярославская генерирующая компания». Это была одна из крупнейших тепло, энерго и водоснабжающих организаций, принадлежащая правительству региона, но сейчас она находится в процедуре банкротства. 

Дмитрий Волончунас работал в компании заместителем генерального директора по водоснабжению и водоотведению, и с сентября 2014 по июнь 2016 года получал премии примерно такого масштаба: 146,9 тысячи рублей, 174 тысячи рублей, 417 тысяч рублей, 80 тысяч рублей — всего восемь премий. 

— Внешний управляющий обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании недействительным действий «ЯГК» по выплате заместителю генерального директора по водоснабжению и водоотведению Дмитрию Волончунасу квартального и годового премирования, — говорится в документах к арбитражному делу. 

Подобные иски предприятие предъявило к бывшему генеральному директору Виктору Тамарову (бывший депутат облдумы), действующему заместителю губернатора Ярославской области Андрею Шабалину и другим экс-сотрудникам предприятия. 

Сам Дмитрий Волончунас не согласен с этим требованием. 

— До сих пор процесс не решён. Всё в обжаловании находится. Я считаю, что я там работал и свои обязанности исполнял в полном объёме, — ответил 76.RU депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас.  

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КОММЕНТАРИИ (14)

Иван
4 фев 2020 в 14:52

Обычные споры при банкротстве юридического лица, фамилия значения не имеет. Диванные эксперты удивятся если узнают что не то что премия - абсолютно законная сделка вашего бизнеса-контрагента банкрота, совершенная за полгода и меньше до приема заявления о банкротстве, в которую ваш бизнес вложил деньги и усилия, будет абсолютно законно признана незаконной и вас обяжут вернуть вознаграждение. Спасибо родному государству, так за счет денег абсолютно непричастного к банкротству частного бизнеса формируют конкурсную массу чтобы оно гарантировано получило недоплаченные банкротом налоги.

Царь Соломон
4 фев 2020 в 14:07

А какая связь между депутатством и работой в компании?

Гость
4 фев 2020 в 13:41

Ну и семейка!