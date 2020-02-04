От депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса требуют вернуть выплаченные ему премии

С депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Волончунаса требуют 1,578 миллиона рублей, которые он получил в виде премий, когда работал на областном предприятии «Ярославская генерирующая компания». Это была одна из крупнейших тепло, энерго и водоснабжающих организаций, принадлежащая правительству региона, но сейчас она находится в процедуре банкротства.

Дмитрий Волончунас работал в компании заместителем генерального директора по водоснабжению и водоотведению, и с сентября 2014 по июнь 2016 года получал премии примерно такого масштаба: 146,9 тысячи рублей, 174 тысячи рублей, 417 тысяч рублей, 80 тысяч рублей — всего восемь премий.