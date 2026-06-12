«Ставлю себе планку — 10 научных трудов в год»: как красотка-геолог попала в список Forbes — что о ней известно

Александра Илюшкина — ведущий геолог в крупнейшей нефтяной компании. Недавно она вошла в список 25 вдохновляющих женщин в современных индустриях по версии Forbes Woman. Наши коллеги из 86.RU поговорили с Александрой о том, какой путь нужно пройти, чтобы в 31 год оказаться в Forbes, и с чем приходится сталкиваться привлекательным женщинам в «маскулинных» сферах деятельности.
«Зачем дают эти камни? Я их на улице вижу постоянно»
Александра родилась и выросла в Сургуте, училась в гимназии «Лаборатория Салахова» — одной из лучших школ города. В юности она мечтала стать патологоанатомом, но однажды, увидев кровь, поняла: эта профессия не для нее.
Когда встал выбор, куда поступать учиться, папа-нефтяник предложил Александре стать геологом. Она прислушалась к его совету и поступила в Тюменский индустриальный университет.
«Если не скрывать, первые три года учебы я думала: „Зачем я вообще сюда пришла? Зачем дают эти камни? Я их на улице вижу постоянно“. Не понимала разницу между ними, вообще не до конца понимала, чем занимаются геологи. А на последних курсах у меня появился интерес, после поездки на практику в город Хадыженск. Когда видишь геологическое обнажение вживую, приходит понимание, что камни — это не просто камни, а горные породы и они действительно отличаются друг от друга. В тот момент я загорелась своей профессией», — рассказывает Александра.
Параллельно в том же университете наша героиня получала второе образование — переводчик технических текстов. Став обладательницей двух дипломов, Александра пошла в аспирантуру. Осваивала педагогическую деятельность, преподавала в Сухом Логу у студентов.
После учебы вернулась в Сургут и устроилась в ПАО «Сургутнефтегаз», где занималась планированием геологоразведочных работ по Западной Сибири. В компании пошел ее карьерный рост — и до ведущего геолога, и до исполняющего обязанности начальника группы. Еще полтора года Александра проработала в отделе моделирования месторождений и мониторинга эксплуатационного бурения. О ПАО «Сургутнефтегаз» она отзывается только положительно — работа, по ее словам, действительно была интересная.
В 2024 году Александре предложили попробовать свои силы в другой компании — ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Согласившись, она переехала в Когалым. На следующий год Александра совместно со своей командой реализовала крупный проект по изучению геологических особенностей месторождений нефти.
«Месторождение, которым мы занимались, было необходимо проанализировать более детально с точки зрения литолого-фациального анализа. Изучив весь имеющийся геолого-геофизический материал и сопоставив его с сейсмическими данными, мы получили итоговую геологическую карту. Удалось выявить две лопасти дельты, а между ними — малоперспективную зону. Результат бурения скважин подтвердил нашу теорию».
Научные статьи как хобби
Сейчас Александра пишет диссертацию. На ее счету уже более 40 печатных трудов в российских и зарубежных изданиях. Одна — в крупнейшей в мире и уважаемой базе данных Scopus, где стремится опубликоваться каждый ученый, чтобы повысить свои авторитет и узнаваемость. Еще более 11 работ Александры попали в издания из перечня ВАК (Высшая аттестационная комиссия). По словам нашей героини, научные труды стали для нее хобби.
«Мне нравится наука. На работе я вступила в Совет молодых ученых и специалистов, там есть возможность заниматься научной деятельностью, развивать ее и предлагать свои идеи. Если есть хорошая идея, ты можешь собрать рабочую группу из разных специалистов и осуществить ее. Публикация научных статей стала для меня регулярным и увлекательным занятием, частью жизни. Ставлю себе планки — в один год мне нужно 10 публикаций, на следующий год — еще больше. Темы для статей выбираю разные: литолого-фациальный анализ, доюрские отложения, нефтематеринские породы. Каждое месторождение по-своему уникально, поэтому невозможно писать работы по одному шаблону».
Недавно в Когалыме открыли филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Александра уже начала проводить там мастер-классы, а в будущем планирует полноценно преподавать.
Бывало, не воспринимали всерьез
Красивые женщины с серьезной профессией и высокой должностью до сих пор вызывают удивление у многих людей. Александра признаётся, что и ей приходилось становиться жертвой подобных стереотипов.
«Убеждение, что мужчина — это всегда добытчик, а женщина — хранительница очага, еще имеет силу. Бывали случаи, когда на конференциях меня принимали за волонтера или организатора. Но в этом нет ничего страшного. Как говорится, „встречают по одежке, провожают по уму“. Лично для меня все люди красивые, каждый чем-то привлекает по-своему».
Александра отмечает, что на работе она никогда не сталкивалась с гендерным неравенством. А вот в жизни бывало, что девушку будто бы не воспринимали всерьез.
«Такие моменты длятся до тех пор, пока не начинаешь вступать с людьми в диалог, дискуссию, высказывать свое мнение. После этого с тобой начинают уже по-другому разговаривать».
Александра рада тому, что ей повезло с окружением: родные и близкие поддерживают во всех начинаниях.
«Отец всегда говорил мне: „Плохих профессий нет, главное — выбрать то дело, к которому лежит душа. Если тебе будет нравиться, добьешься всего“».
Кроме научной деятельности, свободное время Александра тратит на еще одно любимое занятие — волейбол. Раньше она занималась им профессионально, сейчас играет на любительском уровне. А еще время от времени ходит на съемки и фотосессии.
«Мы, девушки, можем проявить себя в разных направлениях. И углубляться в работу, и сверкать, показывая себя, и искать сферы, где еще будет интересно».
«Попасть в Forbes звучит как детская мечта»
В конце мая 2026 года журнал Forbes Woman составил список из 25 вдохновляющих женщин в современных индустриях. В него вошли уникальные специалистки в областях производства, инженерии, науки, экологии и других. Издание сообщает, что это «первый список Forbes, отмечающий заслуги женщин, работающих в традиционно „маскулинных“ индустриях». Среди 25 героинь оказалась и Александра Илюшкина. Она вошла в топ номинации «Наука, технологии и цифровые инновации».
«Я не ожидала. В прошлом году я участвовала в премии „Талантливая женщина в современной индустрии“ и стала призером. А потом мне на почту пришло сообщение, что на основании этого конкурса меня выбрали в рейтинг Forbes Woman. Попросили направить свои достижения за последние два года. Я направила и забыла об этом, легко отнеслась. В один прекрасный день знакомые массово начали отправлять мне новости о том, что я действительно вошла в список 25 вдохновляющих женщин. Вроде стоило ожидать, но я всё равно очень удивилась. Это звучит как детская мечта: „Forbes на слуху у всех, хочу попасть туда!“ А когда на самом деле попадаешь, трудно осознать, что это правда».
По словам Александры, единого «секрета успеха» не существует, каждый имеет свои сильные стороны. Своим «двигателем» она назвала обычную человеческую целеустремленность, которая помогает достичь вершин, кажущихся недостижимыми. Сейчас у нее появилась мечта — открыть научный геологический центр, где будут создавать и обучать гибридных специалистов.
Во время интервью Александра призналась, что не любит говорить о себе. О достижениях — тем более. Она всегда думает о том, что может больше.
«Когда ты достиг цели, нужно не зазнаваться, а отпустить и поставить себе новые границы».
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