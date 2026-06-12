«Ставлю себе планку — 10 научных трудов в год»: как красотка-геолог попала в список Forbes — что о ней известно

На счету Александры больше 40 печатных трудов в российских и зарубежных изданиях Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Александра Илюшкина — ведущий геолог в крупнейшей нефтяной компании. Недавно она вошла в список 25 вдохновляющих женщин в современных индустриях по версии Forbes Woman. Наши коллеги из 86.RU поговорили с Александрой о том, какой путь нужно пройти, чтобы в 31 год оказаться в Forbes, и с чем приходится сталкиваться привлекательным женщинам в «маскулинных» сферах деятельности.

«Зачем дают эти камни? Я их на улице вижу постоянно»

Александра родилась и выросла в Сургуте, училась в гимназии «Лаборатория Салахова» — одной из лучших школ города. В юности она мечтала стать патологоанатомом, но однажды, увидев кровь, поняла: эта профессия не для нее.

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Когда встал выбор, куда поступать учиться, папа-нефтяник предложил Александре стать геологом. Она прислушалась к его совету и поступила в Тюменский индустриальный университет.

«Если не скрывать, первые три года учебы я думала: „Зачем я вообще сюда пришла? Зачем дают эти камни? Я их на улице вижу постоянно“. Не понимала разницу между ними, вообще не до конца понимала, чем занимаются геологи. А на последних курсах у меня появился интерес, после поездки на практику в город Хадыженск. Когда видишь геологическое обнажение вживую, приходит понимание, что камни — это не просто камни, а горные породы и они действительно отличаются друг от друга. В тот момент я загорелась своей профессией», — рассказывает Александра.

Параллельно в том же университете наша героиня получала второе образование — переводчик технических текстов. Став обладательницей двух дипломов, Александра пошла в аспирантуру. Осваивала педагогическую деятельность, преподавала в Сухом Логу у студентов.

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

После учебы вернулась в Сургут и устроилась в ПАО «Сургутнефтегаз», где занималась планированием геологоразведочных работ по Западной Сибири. В компании пошел ее карьерный рост — и до ведущего геолога, и до исполняющего обязанности начальника группы. Еще полтора года Александра проработала в отделе моделирования месторождений и мониторинга эксплуатационного бурения. О ПАО «Сургутнефтегаз» она отзывается только положительно — работа, по ее словам, действительно была интересная.

В 2024 году Александре предложили попробовать свои силы в другой компании — ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Согласившись, она переехала в Когалым. На следующий год Александра совместно со своей командой реализовала крупный проект по изучению геологических особенностей месторождений нефти.

«Месторождение, которым мы занимались, было необходимо проанализировать более детально с точки зрения литолого-фациального анализа. Изучив весь имеющийся геолого-геофизический материал и сопоставив его с сейсмическими данными, мы получили итоговую геологическую карту. Удалось выявить две лопасти дельты, а между ними — малоперспективную зону. Результат бурения скважин подтвердил нашу теорию».

Научные статьи как хобби

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Сейчас Александра пишет диссертацию. На ее счету уже более 40 печатных трудов в российских и зарубежных изданиях. Одна — в крупнейшей в мире и уважаемой базе данных Scopus, где стремится опубликоваться каждый ученый, чтобы повысить свои авторитет и узнаваемость. Еще более 11 работ Александры попали в издания из перечня ВАК (Высшая аттестационная комиссия). По словам нашей героини, научные труды стали для нее хобби.

«Мне нравится наука. На работе я вступила в Совет молодых ученых и специалистов, там есть возможность заниматься научной деятельностью, развивать ее и предлагать свои идеи. Если есть хорошая идея, ты можешь собрать рабочую группу из разных специалистов и осуществить ее. Публикация научных статей стала для меня регулярным и увлекательным занятием, частью жизни. Ставлю себе планки — в один год мне нужно 10 публикаций, на следующий год — еще больше. Темы для статей выбираю разные: литолого-фациальный анализ, доюрские отложения, нефтематеринские породы. Каждое месторождение по-своему уникально, поэтому невозможно писать работы по одному шаблону».

Недавно в Когалыме открыли филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Александра уже начала проводить там мастер-классы, а в будущем планирует полноценно преподавать.

Бывало, не воспринимали всерьез

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Красивые женщины с серьезной профессией и высокой должностью до сих пор вызывают удивление у многих людей. Александра признаётся, что и ей приходилось становиться жертвой подобных стереотипов.

«Убеждение, что мужчина — это всегда добытчик, а женщина — хранительница очага, еще имеет силу. Бывали случаи, когда на конференциях меня принимали за волонтера или организатора. Но в этом нет ничего страшного. Как говорится, „встречают по одежке, провожают по уму“. Лично для меня все люди красивые, каждый чем-то привлекает по-своему».

Александра отмечает, что на работе она никогда не сталкивалась с гендерным неравенством. А вот в жизни бывало, что девушку будто бы не воспринимали всерьез.

«Такие моменты длятся до тех пор, пока не начинаешь вступать с людьми в диалог, дискуссию, высказывать свое мнение. После этого с тобой начинают уже по-другому разговаривать».

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Александра рада тому, что ей повезло с окружением: родные и близкие поддерживают во всех начинаниях.

«Отец всегда говорил мне: „Плохих профессий нет, главное — выбрать то дело, к которому лежит душа. Если тебе будет нравиться, добьешься всего“».

Кроме научной деятельности, свободное время Александра тратит на еще одно любимое занятие — волейбол. Раньше она занималась им профессионально, сейчас играет на любительском уровне. А еще время от времени ходит на съемки и фотосессии.

«Мы, девушки, можем проявить себя в разных направлениях. И углубляться в работу, и сверкать, показывая себя, и искать сферы, где еще будет интересно».

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

«Попасть в Forbes звучит как детская мечта»

В конце мая 2026 года журнал Forbes Woman составил список из 25 вдохновляющих женщин в современных индустриях. В него вошли уникальные специалистки в областях производства, инженерии, науки, экологии и других. Издание сообщает, что это «первый список Forbes, отмечающий заслуги женщин, работающих в традиционно „маскулинных“ индустриях». Среди 25 героинь оказалась и Александра Илюшкина. Она вошла в топ номинации «Наука, технологии и цифровые инновации».

Источник: DR / Forbes Woman

«Я не ожидала. В прошлом году я участвовала в премии „Талантливая женщина в современной индустрии“ и стала призером. А потом мне на почту пришло сообщение, что на основании этого конкурса меня выбрали в рейтинг Forbes Woman. Попросили направить свои достижения за последние два года. Я направила и забыла об этом, легко отнеслась. В один прекрасный день знакомые массово начали отправлять мне новости о том, что я действительно вошла в список 25 вдохновляющих женщин. Вроде стоило ожидать, но я всё равно очень удивилась. Это звучит как детская мечта: „Forbes на слуху у всех, хочу попасть туда!“ А когда на самом деле попадаешь, трудно осознать, что это правда».

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

Источник: Александра Илюшкина / Vk.com

По словам Александры, единого «секрета успеха» не существует, каждый имеет свои сильные стороны. Своим «двигателем» она назвала обычную человеческую целеустремленность, которая помогает достичь вершин, кажущихся недостижимыми. Сейчас у нее появилась мечта — открыть научный геологический центр, где будут создавать и обучать гибридных специалистов.

Во время интервью Александра призналась, что не любит говорить о себе. О достижениях — тем более. Она всегда думает о том, что может больше.

«Когда ты достиг цели, нужно не зазнаваться, а отпустить и поставить себе новые границы».