«Это было уникально»: история старейшего бара в центре Ярославля, где проходили главные тусовки города

Александр Муравьев ответил на вопрос про ведение барного бизнеса Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Бар Коктейль» открыт на главной тусовочной улице Ярославля с 1996 года. С тех пор на Кирова сменилось немало постояльцев: пиццерии, кофейни, бары, пивные. А с начала 2026 года отсюда и вовсе ушли несколько долго работавших заведений.



А этот бар продолжал жить — расширялся, устраивал шумные вечеринки и оставался важной частью ночной жизни города.

Впрочем, и этому месту приходится непросто: экономические кризисы, пандемия коронавируса, сокращение площадей, карантин, начало СВО и смена поколений (кажется, сегодня молодежь всё чаще выбирает ЗОЖ и более спокойный досуг).

О том, как «Бар Коктейль» остается на плаву уже 30 лет, редакция 76.RU поговорила с его владельцем Александром Муравьевым.

Заведение уже более 30 лет работает на одном месте Источник: Александр Куренной / 76.RU

С чего все начиналось

Кирова считается главной барной улицей Ярославля. Ещё несколько лет назад музыка здесь не затихала даже в будние дни. Для молодежи устраивали шумные вечеринки, приглашали диджеев из разных городов России и не только. Спокойно пройтись по этой улице в выходной день было невозможно. Это была территория тусовок.

Яркие годы расцвета барной жизни пришлись на 2000-2010-е. Тогда место встреч, свиданий, точкой знакомства многих пар были именно подобные заведения.

Александр Муравьев переехал в Ярославль из Москвы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Муравьев руководит «Баром Коктейль» с 2007 года. До этого он занимался ресторанным бизнесом в Москве. Как вспоминает предприниматель, однажды он случайно оказался в Ярославле по работе, и первым местом, куда он попал, стал именно этот бар.

У предпринимателя Александра Муравьева много проектов в Ярославле. Основные из них: «Бар Коктейль», ресторан «Иоан Васильевич», а также сеть заведений японской и паназиатской кухни «Япончик».

— По иронии судьбы получилось так, что это был первый бар, в который я вообще попал в Ярославле. В 2005 году я приехал сюда с мастер-классом. Мэрия заказывала у моего приятеля лекцию про ресторанный бизнес. В то время у нас в Москве были успешные проекты, он не успевал и попросил меня поехать вместо него. Я приехал, и те, кто меня встретил, были бармены этого заведения. Они привезли меня, потому что частью мастер-класса была барменская история, — вспоминает Александр Муравьев.

У Александра Маравьева несколько бизнесов в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Я ещё подумал: «Странно, что на такой классной пешеходной улице ничего не происходит. Бар был один. Напротив работало ещё какое-то заведение, там пасту, по-моему, готовили. Но оно позже закрылось. Александр Муравьев бизнесмен, владелец «Бара Коктейль»

Тогда в 2005 году Александр открыл заведение «Мохито» на площади Волкова.

— Да, мы построили там ресторанный комплекс: внизу был бар, наверху — ресторан. Проект очень хорошо «выстрелил», — вспоминает Александр.

Именно тогда о нем заговорили в ресторанной среде. Спустя некоторое время у прежнего владельца «Коктейль Бара» начались трудности, и будущее заведения оказалось под вопросом. Тогда он предложил Александру Муравьеву взять проект в управление. С декабря 2007 года предприниматель руководит баром.

— Я давно «закидывал удочки» собственнику, думал о том, чтобы заняться этим проектом. И тут он неожиданно появился и спросил: «Берёшь в аренду?» Я ответил: «Беру».

Продал квартиру, чтобы перезапустить бар

Бизнесмен взялся за проект и начал ребрендинг с ремонта. Бар отработал новогодние праздники: тогда весь алкоголь распродали с 70% скидкой. В январе 2008 года приступили к тотальным изменениям в помещениях.

Мы устроили дестрой-пати. Чтобы переделать, нужно было его полностью уничтожить, тогда он ужасно выглядел Александр Муравьев

— Я собрал всех постоянных гостей улицы, мы сделали огромную скидку на алкоголь. Все стоило символических цен. Раздали молотки, перчатки и каждый разбивал свою часть стены. Люди активно включились, и за вечер мы всё разобрали. От бара не осталось ничего — ни интерьера, ни второго этажа, — вспоминает ресторатор.

В марте 2008 года заведение открылось в обновленном виде.

— Мы зачистили всё до кирпича. Денег особо не было, я даже продал единственную квартиру, чтобы сделать этот бар. Потом наступило лето и улица Кирова «вздрогнула». Появился пляжный бар под зонтиками, огромное количество столов, посадок. Кухня тогда просто не справлялась с количеством заказов. Бар был больше про напитки, чем про еду, хотя еда тоже была, но её приходилось долго ждать. Было несколько барных стоек, всегда аншлаги.

Большой ажиотаж у ярославцев вызвали коктейли, рецепты которых бизнесмен привез из столицы.

Технологии из Москвы сработали. Например, наш знаменитый «Лонг-Айленд» продавался по полторы тысячи порций за вечер. Такого нигде не было. У нас были мангалы, огромная летняя площадка на пол-улицы. Александр Муравьев бизнесмен, владелец «Бара Коктейль»

Концерты с живой музыкой

Оживили Кирова концерты приглашенных музыкантов и диджеев.

— В Ярославле мы первыми начали делать концерты полноценного формата с живыми группами. Я всегда был за полный состав: бас-гитара, барабаны, чтобы это не выглядело кустарно. Выступали профессиональные музыканты, от джаза до тяжёлого рока. Я сам в прошлом музыкант, поэтому понимал, кого приглашаю. Ни одного случайного человека у нас не было. Тогда это было уникально. На диджей-сетах позволяли себе играть то, что любили: техно, прогрессив-хаус — всё, что нам было интересно. Попсы не было. Люди приходили, слышали новое и удивлялись. По понедельникам собиралось от 300 до нескольких тысяч человек», — делится Александр.

По понедельникам — скидка 50% на напитки. Во вторник, среду, четверг и воскресенье проходили live-концерты. В пятницу, субботу и понедельник выступали диджеи. По улице было просто невозможно пройти. Музыкантам было важно выступить на большую ауиторию. Концерты проходили прямо на улице. Александр Муравьев бизнесмен, владелец «Бара Коктейль»

Следующим этапом в развитии бара стало расширение площадки, так как посетителей стало больше, нужно было больше места.

— Потом мы построили второй этаж — примерно через год-два после открытия. Это было дорого, делалось с оборота. Там было около 800 метров. Потом всё это взорвалось: от ток-шоу до караоке с живой группой. Бывали моменты, когда на сцену выходили даже оперные певцы и это превращалось в импровизацию. Были экраны, видеоконтент в реальном времени. Это было похоже на ранние эксперименты телешоу.

+1

Все работало до пандемии

Тяжелым периодом для барного бизнеса стала пандемия коронавируса в 2020 году. Тогда на некоторое время в Ярославле закрывали все кафе, кинотеатры, салоны.

Когда ограничения стали менее жесткими, привычки людей уже успели измениться. Проводить время дома стало нормой. Да и экономический кризис внес лепту.

Золотые годы не заканчивались до пандемии. Это был примерно десятилетний период, когда всё работало стабильно и мощно. Александр Муравьев бизнесмен, владелец «Бара Коктейль»

Александр отмечает, что за последние два года значительно упала покупательская способность ярославцев.

— Поменялось поколение и модели потребления. Люди стали меньше пить в барах, больше — дома. Изменился стиль жизни, — отметил Александр.

Внешнеполитическая обстановка также повлияла на поток гостей. По словам Александра, главные проблемы бизнеса сегодня — высокая аренда, налоги и снижение покупательской способности гостей. Поэтому о планах на будущее он говорит коротко:

— Выжить.