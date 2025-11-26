От «Ленты» до гигафабрики: как сибирский бизнесмен заработал миллиарды на стройках по всей стране — обошлось даже без жилья

Евгений Филиппов известен в первую очередь как строитель, но сфера его интересов гораздо шире Источник: novolex.ru, соцсети Евгения Филиппова

Холдинговая компания «Новолекс» строит промышленные и гражданские объекты уже больше 15 лет. Успех гиганта начался с возведения первого здания гипермаркета «Лента» в Прокопьевске — сейчас на счету холдинга десятки проектов в разных городах, в том числе за пределами России. При этом в последние годы «Новолекс» преследуют трудности: многомиллионные задержки зарплат, крупные налоговые задолженности и иски от подрядчиков на миллиарды рублей. Почему это происходит, к чему может привести и как меняется рынок промышленного строительства — в материале наших коллег из NGS.RU. Большая стройка В прошлом году крупнейшей компанией в сфере архитектуры и инженерных изысканий в Новосибирской области оказалась холдинговая компания «Новолекс», о которой вряд ли можно сказать, что она на слуху у горожан. По данным Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 16 миллиардов рублей, показав рост в два с половиной раза по сравнению с 2023 годом. Чистыми компания заработала 1,3 миллиарда рублей, этот показатель вырос в два раза. Это рекордные финансовые показатели холдинга с момента его основания. «Новолекс» обошел в рейтинге крупнейших застройщиков — при этом компания не занимается жилищным строительством. Во всероссийском рейтинге холдинг занимает 50-е место по выручке среди похожих организаций. Холдинговая компания «Новолекс» основана в 2009 году новокузнецким предпринимателем Евгением Филипповым. Хоть сегодня компания и имеет новосибирскую «прописку», ее головной офис по-прежнему находится в Кузбассе, а первые крупные проекты были связаны с угольной промышленностью. В частности, в 2012 году «Новолекс» работал над комплексом углеприема на центральной обогатительной фабрике «Кузбасская» (принадлежит группе «Мечел»). В первую очередь холдинг «Новолекс» известен строительством гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен» (сегодня «Лемана ПРО»).

Холдинг Евгения Филиппова ведет строительство по всей стране: объекты есть в Грозном, Калининграде, Новосибирске и на Дальнем Востоке Источник: Мэрия Грозного

Один из первых крупных объектов холдинг построил в Прокопьевске в 2012 году — гипермаркет «Лента» на участке площадью 35 тысяч кв. м. Торговая площадь магазина превысила 5 тысяч «квадратов». В 2013 году «Лента» открылась и в Кемерове. Тогда компания делала акцент на сотрудничестве с городом: например, при строительстве «Ленты» «Новолекс» инвестировал 200 миллионов рублей на реконструкцию водопровода и ремонт дорог в областном центре. С 2013 года началось активное развитие сети как в Кемеровской области, так и за ее пределами. Холдинг возвел больше 15 гипермаркетов в Новосибирске, Томске, Грозном, Калуге, Уфе и других городах. С 2015 по 2016 год «Новолекс» расширил деятельность и построил два здания KFC в Новокузнецке, а также первые гипермаркеты стройматериалов «Леруа Мерлен» в Новокузнецке и Кемерове. К 2021 году построенные компанией гипермаркеты «Леруа Мерлен» открылись в Белгороде, на Дальнем Востоке, в Новосибирске и в Казахстане. В 2022 году «Новолекс» построил «Константиновский рудник» — он находится на сейбинском месторождении рудного золота в Красноярском крае. В последние годы масштаб проектов холдинга изменился: компания приступила к работе со стратегически важными объектами. В 2021 году «Новолекс» выиграл конкурс на строительство нового аэропорта в Томске. Холдинг «Новапорт» инвестировал в проект 2,45 миллиарда рублей. Сдать объект планировали в 2023 году, но в 2022-м сроки сдвинулись. Новый пассажирский терминал открыли только в августе прошлого года. Крупнейшим проектом холдинга можно считать первую в России гигафабрику литий-ионных накопителей в Неманском районе Калининградской области. Строительство объекта «Росатома» началось в октябре 2022 года, объем инвестиций превысил 30 миллиардов рублей. Запустить фабрику планируют в декабре 2025 года, на полные мощности предприятие должно выйти в 2027 году. Предполагается, что гигафабрика обеспечит спрос на литий-ионные батареи у российского рынка электромобилей. Трудности роста Последние два проекта активно освещаются в СМИ, что необычно для «Новолекса» — руководитель холдинга, как правило, не дает интервью и предпочитает не отвечать на вопросы журналистов. Но все последние публикации связаны с нарушениями в работе холдинга. В январе Томская транспортная прокуратура оштрафовала руководство «Новолекса» из-за задержек зарплаты. В официальном телеграм-канале ведомство сообщило, что 77 сотрудникам, работавшим над строительством нового здания томского аэропорта, платили несвоевременно, а еще двоих не полностью рассчитали при увольнении. Сумма задержек составила 400 тысяч рублей. В отношении представителей компании возбудили административные дела и оштрафовали. Вопросы возникли и у прокуратуры Калининградской области. 20 октября она опубликовала релиз о том, что холдинг «Новолекс» в июле и августе 2025 года не выплатил зарплату 1942 работникам — в общей сложности задолженность превысила 100 миллионов рублей. Прокуратура внесла представление руководителю компании и возбудила административное дело. После вмешательства надзорного органа задолженность погасили.

Последний проект на сайте ХК «Новолекс» — золотой рудник в Красноярском крае Источник: novolex.ru

Спустя неделю холдинг оштрафовали за еще одно нарушение: проверка установила, что «Новолекс» без уведомления принял на работу бывшего сотрудника полиции в мае 2025 года. В отношении должностного лица компании (его в прокуратуре не назвали) возбудили административное дело, его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Если 2024 год отметился двукратным ростом прибыли, то 2025-й — новыми исками от подрядчиков. По данным Rusprofile, за текущий год ХК «Новолекс» стала ответчиком в 180 делах на сумму 1,4 миллиарда рублей — в два раза больше, чем в 2023 и 2024 годах, вместе взятых. Почти все иски касаются неисполнения условий по договорам подряда. Один из истцов, уфимская компания «Руснефтегазстрой+», даже заявил о намерении обратиться в суд о банкротстве «Новолекса» из-за долга в 6,5 миллиона рублей. Истец не смог оперативно прокомментировать ситуацию, предложив корреспонденту НГС направить официальный запрос. Вместе с тем у холдинга в третьем квартале 2025 года образовалась налоговая задолженность в 330 миллионов рублей, следует из данных ФНС России. Сумма долга по страховым взносам составила 198 миллионов, недоимка по НДФЛ превысила 46 миллионов, а НДС — 75 миллионов рублей. Это последние актуальные данные налоговой на 10 августа, сведений на 10 ноября еще нет. НГС обратился за комментарием в пресс-службу УФНС России по Новосибирской области, а также в холдинг «Новолекс». На момент публикации ответ не поступил. «Ситуация резко поменялась» Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что возможности для роста компаний, занимающихся промышленным строительством, открываются благодаря необходимости импортозамещения. «Думаю, что в последние 3 года интерес предпринимателей именно к промышленному строительству, связанному с открытием и расширением производственных предприятий, постоянно растет. На рынках появились возможности роста в связи с уходом импортных производителей. Понятно, не на всех рынках, но государство предпринимает целый ряд мер по увеличению количества производственных проектов», — объяснил эксперт.

Первую «Ленту» холдинг построил в 2012 году в Прокопьевске Источник: novolex.ru

При этом застройщики могут столкнуться с риском насыщения рынка — некоторые объекты могут оказаться избыточными. По словам руководителя отдела складской недвижимости в компании «Назаров» Евгения Галана, рост промышленного строительства, в том числе крупных складских помещений, пришелся как раз на начало и середину прошлого года. «Рынок развивался, требовались помещения — это спровоцировало рост арендных ставок, поэтому девелоперы пошли на строительство новых площадей. Сегодня ситуация очень резко поменялась, постепенно появляются новые помещения, заявок стало гораздо меньше. Те помещения, которые сейчас достраиваются, не так востребованы», — уточнил он. Евгений Галан добавил, что строительство новых объектов теперь предпочитают не начинать без наличия конкретного арендатора. Это обусловлено высокими банковскими ставками и нежеланием предпринимателей рисковать собственными средствами без гарантий от будущих арендаторов. Разносторонние интересы Учредитель и руководитель «Новолекса» Евгений Филиппов владеет 18 действующими компаниями в 9 регионах. Интересы бизнесмена вышли далеко за рамки строительства: в его управлении есть добывающие и архитектурные компании, СМИ, рестораны, а также агропромышленные предприятия и гостиничный комплекс. Суммарная выручка всех организаций Евгения Филиппова по итогам прошлого года превысила 19 миллиардов рублей при чистой прибыли в 1,4 миллиарда. Самыми прибыльными остаются активы, связанные с добычей и строительством. Например, ООО «Константиновский рудник» (занимается строительством рудника на месторождении золота в Красноярском крае) за прошлый год принесло чистыми 43 миллиона при выручке в 464 миллиона рублей. Сравнительно новый актив Евгения Филиппова — издательство «Советский спорт», выпускающее одноименное спортивное издание, которое выходит с 1924 года. В 2021 году бизнесмен приобрел 25% ООО «Редакция газеты "Советский спорт" ». Оставшиеся 75% принадлежат Сусанне Микаелян. Юрлицо отчиталось о выручке в 102 миллиона и чистой прибыли в 7,7 миллиона рублей по итогам 2024 года, причем редакция стала прибыльной впервые с 2016 года.

Евгений Филиппов (слева в нижнем ряду) подписал документы о строительстве нового терминала аэропорта в Томске Источник: tomsk.gov.ru