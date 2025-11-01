Ждать ли заморозков? Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Центральной России

Прогноз погоды в Центральной России на ноябрь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступил последний месяц осени. Эксперты метеорологической службы «Фобос» поделились своими прогнозами, какой будет погода в ноябре.

По словам специалистов, октябрь 2025 вошел в список самых теплых в 21 веке, заняв 5 место. Средняя температура в этом месяце держалась около +7,5°С.

«Что интересно, за последние пять лет — это единственный октябрь всего с одним днём заморозков», — отметили в «Фобосе».

По прогнозу экспертов, ноябрь будет таким же теплым. Средняя температура превысит климатическую норму на на 1,5 — 2,5°С.

«Наиболее тёплыми ожидаются первые две недели месяца, а начало зимы, которое по климату приходится на 13 ноября, переместится ближе к третьей декаде», — отметили специалисты «Фобоса».

Осадков в ноябре прогнозируется мало. При норме в 52 мм их количество составит от 40 до 50 мм. Первый снег, по словам экспертов, ожидается в середине месяца.

Пик потепления в Центральной России и Ярославле будет заметен 4 ноября. Столбики термометров поднимутся до +7…12°С.