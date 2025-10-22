«Будет холоднее»: климатолог рассказал, какой будет зима в России

Какая погода будет зимой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зима всё ближе, и главный вопрос, который волнует многих, — будет ли она морозной или теплой?

Свой прогноз для 76.RU дал академик РАН, главный научный сотрудник МЭИ, климатолог Владимир Клименко.

Ждать ли аномальных морозов?

В начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что Россию и Европу ждет самая холодная зима за последние 20 лет.

«Наступление такой зимы будет означать температуру в –25 градусов по всей европейской части РФ — от Мурманска до Краснодара», — передает слова Миллера издание М24.

Климатолог Владимир Клименко не согласен с этим прогнозом. По его данным, в Центральной России — да и в других округах — не стоит ждать значительных отрицательных погодных аномалий.

«Настоящих зим, которые были, например, 30 лет назад, не будет очень долго — по крайней мере несколько столетий, — отметил климатолог. — Что касается морозов, то в Якутии они, конечно, будут — и 25-, и 45-градусные морозы, но в Москве — нет».

Погода зимой в Центральной России

Зима-2024/2025 занимает второе место в топе самых теплых зим в России за последние 250 лет. Первая была в 2020 году. По сравнению с этими показателями грядущий сезон будет холоднее.

«В Центральном округе зима будет холоднее, чем в прошлом году», — рассказал Владимир Клименко.

Несмотря на то, что нынешняя зима будет холоднее прошлогодней, не каждый же год ставить рекорды, всё же, по законам жанра, она не станет экстремальной. В климате это бывает, но очень редко. Владимир Клименко климатолог

Климатические нормы со временем изменяются. На данный момент действующей нормой во всём мире, включая Россию, является интервал 1991—2020 годов, от которого проводятся все расчеты.

По данным эксперта, зима 2020 года была почти на 6 градусов выше климатической нормы, а зима 2025 года — более чем на 3 градуса.

«Зима-2025/2026 годов будет холоднее, но не намного — на уровне 2–2,5 градуса, но всё-таки выше нормы. Это всё равно достаточно для того, чтобы предстоящая зима вошла в десятку самых теплых за всю историю наблюдений. То есть в вековом контексте она, безусловно, очень теплая, а в контексте последнего пятилетия — где-то на третьем–четвертом месте», — объяснил климатолог.

Средняя температура зимы за 1991–2020 годы в Центральной России составляет –5,5 градуса. Получается, в предстоящем сезоне этот показатель будет составлять около –3…–3,5 градуса.

«Осадков будет примерно столько же, как в прошлом году. Помнится, было несколько очень снежных дней — в феврале. Примерно того же стоит ожидать в этом году», — поделился своим прогнозом Владимир Клименко.

Погода на Севере

По словам Клименко, на севере России ситуация будет неоднородной.

«Север — очень разный. Чем дальше к западу, тем сильнее влияние Атлантики и меньше — Сибири», — пояснил эксперт.

На Кольском полуострове, в Архангельской области, Карелии — температура будет заметно выше нормы. Владимир Клименко климатолог

Таким образом, как в Центральной России, так и на Северо-Западе температура ожидается существенно выше климатической нормы.

«Максимальные аномалии по температуре, превышающие 3–4 градуса, ожидаются в Ямале, Таймыре, Ханты-Мансийском округе, — уточнил Клименко. — Эти значительные плюсовые аномалии в Сибири означают, что вместо привычных –30…–35 градусов на побережье Северного Ледовитого океана будет где-то на 4–5 градусов теплее».

Погода на Юге

На юге страны ситуация противоположная.

«А на юге — в Крыму, Южном и Северо-Кавказских округах — температура будет едва выше нормы –– на 0,5–1 градус. По температурным показателям — примерно как в прошлом году», — рассказал Клименко.

По его словам, здесь возможны временные существенные похолодания и меньшее, чем по норме, количество осадков, но в целом погода останется комфортной для жителей южных территорий.

Дальний Восток

На Дальнем Востоке температурные аномалии меньше, чем в Центральной России, но всё равно остаются положительными.

«На Камчатке зима, в отличие от остальной территории страны, может оказаться близкой к норме или даже чуть ниже — в основном по периферии побережья Охотского моря, но на юге Дальнего Востока — определенно выше нормы в пределах 1–1,5 градуса», — сообщил ученый.

Климатолог уточнил, что отрицательные аномалии могут наблюдаться только на Камчатке и в прибрежных районах Магаданской области, входящих в Дальневосточный федеральный округ. По его словам, территории, расположенные дальше от моря, будут теплее нормы, а максимальные отклонения по температуре свыше 3 градусов ожидаются на Чукотке.