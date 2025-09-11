Модный и шикарный цветок: когда сажать гортензию осенью и какие сорта выбрать, чтобы завидовали соседки

Гортензию любят за эффектные шары цветов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Благодаря своей неприхотливости, красивому и эффектному внешнему виду гортензия с каждым годом набирает популярность у дачников. Селекционеры предлагают так много окрасок и форм, что даже у видавших виды цветоводов глаза разбегаются. Однако отвлекитесь на минуту от красоты и многообразия этих цветов и почитайте, когда и как сажать гортензию осенью в открытый грунт, чтобы она прижилась.

Когда сажать гортензию осенью

В открытый грунт гортензию высаживают за 2–3 недели до устойчивых заморозков — чтобы растение успело укорениться. В Сибири с высадкой нужно успеть до середины сентября, в регионах с более теплым климатом осенняя высадка может подождать и до конца месяца.

Если осень засушливая, после высадки важно обильно поливать гортензию — она плохо переносит пересыхание грунта. Также перед зимой все гортензии нужно тщательно обрезать.

По лунному календарю садовода благоприятные дни для высадки в сентябре: 11, 16, 17. Не стоит заниматься цветником 20 и 21-го сентября.

Эффектные сорта гортензии

— Гортензия неприхотлива и шикарно цветет даже осенью. Обычно цветки у гортензии бывают двух типов: мелкие, размещенные в соцветия, и краевые — крупные, но бесплодные, — объясняет агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Гортензии в основном делят на три крупных вида: метельчатые, древовидные и крупнолистые. Самые популярные — первые два.

Гортензии на садоводческих ярмарках сейчас в топе предложений Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Среди метельчатых эффектно смотрятся «Ванилла Фрайз», «Фантом», «Грандифлора», а среди древовидных — «Аннабель», «Белла Анна», «Хайес Стерберс».

Самый большой куст высотой до 4 метров может дать крупнолистная гортензия. Это будет огромная полусфера на участке, если правильно ухаживать и подкармливать растение. Стоит попробовать вырастить сорта серии «Мэджикал» — они бывают самых разных расцветок. Хорошей зимостойкостью обладает и серия «Файерворкс». Крупнолистной гортензии перед зимой проводят только санитарную обрезку, оставляя здоровые побеги.

При покупке саженца нужно обращать особое внимание на корень. Он должен быть без гнили, хорошо развит.

Как сажать гортензию

Гортензия любит солнечные места, но при этом хорошо переносит легкую полутень. При определенных условиях из кустарников можно сделать подобие живой изгороди, но если такой цели нет, то стоит выдержать достаточное расстояние при посадке. Тогда кусты дадут хорошую зеленую массу и превратятся в шикарные полусферы с цветами.

Гортензию на зиму нужно будет укрыть Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

— Расстояние между растениями должно быть 1–1,5 метра. Не очень хорошо растут на ветреных местах. Глубина посадки — 50–60 сантиметров, — объясняет Людмила Шубина. — В яме нужно сделать дренаж, например, из шишек, затем засыпать перегной, торф, добавить немного песка и обычной земли, все тщательно перемешать.

Обязательно добавить 15–20 грамм комплексных минеральных удобрений. Для гортензии особо важны осенью фосфор и калий. Азот не стоит вносить сейчас, так как он может спровоцировать рост зеленой массы. Лучше отложить его внесение до весны.

При посадке корневая шейка растения должна остаться на уровне почвы. Ее нельзя заглублять. Важно помнить, что гортензия может погибнуть из-за извести, поэтому ей нельзя раскислять почву под посадку. Гортензия хорошо растет даже в кислом грунте, так что решать этот вопрос и не понадобится.