Автовладельцам грозит штраф в 250 тысяч рублей: какое привычное действие оставит вас без денег

Штраф до 250 тысяч рублей может грозить автовладельцам за мойку машины на дачном участке. Как предупредила юрист Ольга Ченцова, грязная вода, которая остается после мойки попадает в почву. Таким образом нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.
«Вода после мойки машины содержит в себе нефтепродукты, моющие средства и другие вредные для экологии вещества. Если эта жидкость попадет в почву, то вы нарушаете СанПиН. Соответственно, ваши действия попадают под две статьи 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды“ и 6.35 КоАП РФ „Несоблюдение эпидтребований при обращении с отходами“», — рассказал юрист Городским медиа.
По этим статьям:
гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей,
для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,
для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Помимо этого, предупредила юрист, в каждом регионе существуют свои запреты на мойку авто в определенных местах, к которым относятся не только дачные участки. За нарушение этих требований также грозит крупный штраф.