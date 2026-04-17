Автовладельцам грозит штраф в 250 тысяч рублей: какое привычное действие оставит вас без денег

Юрист предупредила об ответственности для автомобилистов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Штраф до 250 тысяч рублей может грозить автовладельцам за мойку машины на дачном участке. Как предупредила юрист Ольга Ченцова, грязная вода, которая остается после мойки попадает в почву. Таким образом нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

«Вода после мойки машины содержит в себе нефтепродукты, моющие средства и другие вредные для экологии вещества. Если эта жидкость попадет в почву, то вы нарушаете СанПиН. Соответственно, ваши действия попадают под две статьи 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды“ и 6.35 КоАП РФ „Несоблюдение эпидтребований при обращении с отходами“», — рассказал юрист Городским медиа.

По этим статьям:

гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.