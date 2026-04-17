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Авто Автовладельцам грозит штраф в 250 тысяч рублей: какое привычное действие оставит вас без денег

Автовладельцам грозит штраф в 250 тысяч рублей: какое привычное действие оставит вас без денег

Одним действием вы можете нарушить сразу две статьи

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Юрист предупредила об ответственности для автомобилистов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЮрист предупредила об ответственности для автомобилистов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Юрист предупредила об ответственности для автомобилистов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Штраф до 250 тысяч рублей может грозить автовладельцам за мойку машины на дачном участке. Как предупредила юрист Ольга Ченцова, грязная вода, которая остается после мойки попадает в почву. Таким образом нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

«Вода после мойки машины содержит в себе нефтепродукты, моющие средства и другие вредные для экологии вещества. Если эта жидкость попадет в почву, то вы нарушаете СанПиН. Соответственно, ваши действия попадают под две статьи 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды“ и 6.35 КоАП РФ „Несоблюдение эпидтребований при обращении с отходами“», — рассказал юрист Городским медиа.

По этим статьям:

  • гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей,

  • для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,

  • для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Помимо этого, предупредила юрист, в каждом регионе существуют свои запреты на мойку авто в определенных местах, к которым относятся не только дачные участки. За нарушение этих требований также грозит крупный штраф.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Машина Автомойка Дача Штраф
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Комментарии
9
Гость
17 апреля, 13:25
А когда по мосту через Волгу и Которосль едет поливальная машина и все реагенты накопившиеся за зиму с песком и грязью смывает к реку это наверно экологически чисто и вред природе не наносит совсем.
Гость
17 апреля, 11:22
А сапоги мыть еще можно, не опасаясь штрафа? Мало ли какая вредная грязь на них осела...
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Гость
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