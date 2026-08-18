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Животные В Ярославской области прекратили использование вакцины, с которой связывают гибель породистых собак

В Ярославской области прекратили использование вакцины, с которой связывают гибель породистых собак

Об этом сообщили в Центре ветеринарии

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В Ярославской области остановили использование вакцины «Мультикан-8» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области остановили использование вакцины «Мультикан-8» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области остановили использование вакцины «Мультикан-8»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области остановлено использование ветеринарной вакцины «Мультикан-8» (серия 20) с 14 августа. Об этом сообщили в ГБУ Ярославской области «Центр ветеринарии».

«При использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных животных», — пояснили в учреждении.

В «Центре ветеринарии» добавили, что сейчас проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Также информацию направили в Управление Россельхознадзора.

В организации отметили, что препарат «Мультикан–8» на постоянной основе закупается для работы ГБУ ЯО «Центр ветеринарии». И ранее проблем с его применением не зафиксировано.

«В начале августа данный препарат серии № 20 (дата производства 14.06.2026) закуплен напрямую у производителя — ООО „Ветбиохим“. Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля», — сообщили в учреждении.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак российского производства (ООО «Ветбиохим»). Предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Напомним, ярославские собаководы сообщили о гибели своих питомцев после применения препарата. По словам владельцев, на 4-5 сутки после вакцинации у животных появлялись температура, слюнотечение, зуд, судороги, у кого-то рвота и диарея. Никакое лечение, по информации людей, не давало эффекта.

Если ваш питомец пострадал после вакцинации, напишите в редакцию, расскажите, где и когда была сделана прививка.

Звоните8-905-645-9232
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Комментарии
39
Гость
18 августа, 22:46
Все правильно сделали, пока не поняли… почему так получилось, сняли продукцию
Гость
18 августа, 16:00
Предлагаю химикам её ввести
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Гость
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