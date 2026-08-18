В Ярославской области прекратили использование вакцины, с которой связывают гибель породистых собак

В Ярославской области остановили использование вакцины «Мультикан-8» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области остановлено использование ветеринарной вакцины «Мультикан-8» (серия 20) с 14 августа. Об этом сообщили в ГБУ Ярославской области «Центр ветеринарии».

«При использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных животных», — пояснили в учреждении.

В «Центре ветеринарии» добавили, что сейчас проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Также информацию направили в Управление Россельхознадзора.

В организации отметили, что препарат «Мультикан–8» на постоянной основе закупается для работы ГБУ ЯО «Центр ветеринарии». И ранее проблем с его применением не зафиксировано.

«В начале августа данный препарат серии № 20 (дата производства 14.06.2026) закуплен напрямую у производителя — ООО „Ветбиохим“. Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля», — сообщили в учреждении.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак российского производства (ООО «Ветбиохим»). Предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.