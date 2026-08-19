«Чувствуете? Это запах больших денег»: как живет гигантский промышленный центр Урала, который строили как образцовый соцгород будущего

Вид на комбинат с горы Магнитной Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Трудно себе представить, но отпуск или выходные можно провести интересно даже в суровом промышленном центре. Предлагаем вам познакомиться с Магнитогорском. Когда-то он должен был стать «городом будущего» и образцовой средой для идеального советского человека.

Корреспондент E1.RU Анастасия Баранова отправилась в трехдневное путешествие по маршруту Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В программу вошло изучение города от и до (после чего восприятие Магнитогорска полностью изменяется), а еще парк «Притяжение», гора Магнитная, бывшая швейная фабрика, металлургический комбинат, город Верхнеуральск и поселок Кассельского, в котором живет малочисленный народ нагайбаки.

Заводской пруд и Центральный мост на реке Урал Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Река Урал делит город на две части: европейскую и азиатскую. Вся жизнь в основном кипит на правом берегу, а на левом находится металлургический комбинат. Там живет около 10% горожан.

Магнитогорск задумывался как цветущий сад в степи — тут растут липы, яблони, карагач. Вокруг — кольцо садовых товариществ, которые тут принято называть садами. В городе развита трамвайная сеть, в основном ездят довольно новые вагоны. Их маршруты организованы таким образом, чтобы рабочие с легкостью могли подъехать на комбинат к нужной им проходной.

Так что же стоит посмотреть в Магнитогорске и почему на его изучение даже двух дней мало? Смотрите подборку уникальных локаций в городе, который совершенно отличается от всех остальных.

Памятник палатке

Согласно байкам, в 90-х с руки хотели сорвать кусок руды (слева на фото) и сдать на металлолом, но не вышло Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Обращает на себя внимание необычный памятник палатке со строчками поэта Бориса Ручьёва. Монумент посвящен первостроителям Магнитогорска, которым приходилось выживать в сложных степных условиях. Позже их переселили в бараки и только потом — в капитальные дома.

Так выглядел палаточный городок Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Борис Ручьёв тоже жил в таких палатках. Позже здесь даже сделали литературный барак.

«Да, рабочий город, но и культурный. Вместе строилась и культура», — говорит экскурсовод Дарья Кубай. И хотя по статусу Магнитогорску не положено было иметь цирк, театр, картинную галерею, они всё равно появились. Например, галерея строилась под прикрытием магазина для художников.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)

Территория комбината — больше 10 тысяч гектаров: это сравнимо с площадью Барселоны. В Магнитогорске всё завязано на главное предприятие, его руководство и принимает ключевые решение.

«Ни один чих не случится, пока не разрешит комбинат», — подчеркивает экскурсовод Дмитрий Москвин. Впрочем, так происходит во многих городах, где завод выступает градообразующим предприятием.

Сначала все проходят инструктаж и слушают короткий рассказ о продукции комбината Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Здесь одними из первых в России начали водить экскурсии по промышленным объектам. Комбинат называют стальным сердцем Родины. По сути, это город в городе, где работает около 45 тысяч человек. Средняя зарплата, согласно сайту ММК, — 120 тысяч рублей.

Стоимость самых дорогих экскурсий на ММК — от 2380 рублей за человека. Есть и бесплатные.

Производство тут никогда не останавливается. Простои недопустимы, за них штрафуют. Для бесперебойной работы есть своя ж/д система протяженностью 850 километров. В приоритете всегда железнодорожный транспорт. У каждого состава есть маячок, чтобы логисты могли контролировать движение на путях. Пока мы передвигались по территории на автобусе, часто приходилось пропускать тепловозы и электротранспорт.

Сначала на экскурсии нужно полностью переодеться в экипировку заводчанина: выдают каску, униформу, ботинки, перчатки, очки и ремень (по необходимости), а также радиогиды.

В раздевалке у зеркал выставили фото хоккеистов ХК «Металлург». Правда, именно этот игрок уже уехал: Робин Пресс закончил выступать за команду в прошедшем сезоне Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

На территории завода показывают диспетчерскую, несколько цехов и столовую (обед входит в экскурсию). Сначала завозят в центр, где сотрудники следят через мониторы за разными процессами и производством, потом — в цех, где готовят кокс для плавления чугуна. Кстати, всего таких производств в мире три — у нас, в Китае (где ММК приобрел технологию) и в Индии.

«Чувствуете, чем пахнет? Это запах больших денег», — шутит экскурсовод Наталья Щекалева, когда мы проходим на площадку.

Горящий уголь перед тем, как его поднимут на лифте для тушения инертным газом Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Раньше уголь тушили с помощью воды, из-за чего было очень много бракованного сырья. Сегодня пламя гасят инертным газом: так 1050 градусов превращаются в 120.

Сначала раскаленный уголь выезжает в ковшах, его поднимают на установку и гасят, а затем высыпают. То, что просыпается мимо, подметает специальный сотрудник с зарплатой 170 тысяч рублей.

В этой чаше находится около 32 тонн угля Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Этот этап нужен, чтобы приготовить топливо для домны. Температура горения у получившегося кокса в 2 раза выше, чем у угля. Коксующийся уголь привозят с Кузбасса, так как у комбината там есть собственное месторождение. В год они обрабатывают 2,5 миллиона тонн угля, из них 65% уходит на нужды ММК. Задача коксохимического производства — убрать все примеси, иначе сосуды в домне покроются слоем налета.

Далее мы попадаем в доменный цех. За 12-часовую смену тут выходит 6 выпусков чугуна. Зарплаты работников на литейном производстве — от 150 до 200 тысяч рублей. За вредность им выдают кисель и предоставляют санаторно-курортное лечение. В цеху стоят паллеты со специальной водой, насыщенной минералами.

В одну сторону (слева на фото) уходит чугун, а в другую — шлак. Его забирают на шлаковозах Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Смесь готовится 40–60 минут, а затем ручейком вытекает в специальные ниши. Чаша вмещает примерно от 600 до 800 тонн.

Слив жидкого чугуна из горна Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Несмотря на то, что в цеху высокие температуры от раскаленной «лавы», зимой в -35 всё же холодно, так как помещение не герметично. Если найти удобное место, летом тут можно охладиться на сквозняке. Останавливают печи только на капремонт: фактически их разбирают и строят заново.

Чугун температурой 1500 градусов идет в сталеплавильный цех. Здесь выходят раскаленные листы стали, которые выравнивают с помощью вращающихся валков, уменьшающих толщину. Листы проходят обработку водой, чтобы с них слетела окалина (слой железа, который образуется в процессе).

В каждом цехе есть оператор (позади этого кадра), он выходит из кабины только в случае нештатной ситуации Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

На обед всем подали суп, горячее, салат и круассан. Было вкусно! Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Памятник «Тыл — фронту»

Монумент изображает передачу меча от рабочего к воину (из тыла на фронт) Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Скульптура находится в центре города, в парке у Вечного огня. Отсюда открывается вид на левый берег и комбинат. Внизу находится пляж. Местные говорят, что вода чистая — ММК очищает ее после использования на производстве.

Кварталы соцгорода

Это первый микрорайон Магнитогорска, в котором начали строить капитальные жилые дома вместо временных. В некоторых из них всего по 2 большие квартиры — с 2–4 комнатами.

Дом с экспериментальными углубленными подъездами и общими балконами (их делили по договоренности) Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Также были дома для одиночек — с квартирами по принципу однушек и гостинок.

Дворы здесь зеленые и уютные Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Не все постройки сохранились до наших дней. На фото ниже — место, где стоял дом, который потом сделали общежитием, а в итоге снесли. Рядом был магазин, он тоже демонтирован. Симметрично бывшему общежитию через аллею стоит здание бывшей столовой (предполагалось, что кухонь не должно быть, но всё-таки они были), сегодня там автомастерская.

Теперь на этом месте заросли Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Четырехполосные дороги для того времени были роскошью. Кстати, обратите внимание на подвесные фонари: их в Магнитогорске довольно много Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

В квартале активно проводят капремонт. Балконы пришлось подпирать, так как есть угроза их обрушения Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

На улицах города можно встретить четыре красивых фонтана со львами: два из них квадратной формы, два — круглой.

Такие фонтаны называли плескательницами Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Также в соцгороде построили «школу мечты», у которой впервые были актовый и спортзал. Это решение оказалось невостребованным, так что следующий подобный проект появился только в Москве 60-х. Сегодня в этом здании располагается торговый центр. Его входные группы раньше вели в разные классы.

Сегодня это обычное обшитое сайдингом здание. Так и не скажешь, что прежде оно было каким-то уникальным Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Второй квартал соцгорода находится через дорогу от бывшей школы. Он более насыщен архитектурными элементами, поскольку здесь дома переходного типа — от конструктивизма к сталинскому ампиру.

Одно из самых красивых зданий этого квартала, к тому же с лифтом Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Со временем строительная концепция изменилась, стали появляться здания высотой в пять этажей (и даже с лифтом). Чем ближе к детскому саду, тем меньше этажность, чтобы детям доставалось больше солнечного света. Квартиры в этих жилых домах получали важные работники комбината.

Екатерина Бессмертных рассказывает, каким раньше был двор. В ее руке — фото фонтана, который виден на заднем плане. Сегодня там нет уже ни скульптур, ни воды Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Бывшая швейная фабрика

Инсталляция «Ателье " Швейка " ». Такое название этому месту когда-то дали работники. Всего здесь трудилось около 4000 человек.

Цех № 3, где шили пальто высшего сорта Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Выставку разместили в бывшем цеху № 3, где раньше шили мужские пальто высшего сорта, и в актовом зале. Все экспозиции сделаны из того, что было внутри здания, — а с нулевых тут осталось всё, кроме оборудования: лекала, документы, фото, нити, ткани и многое другое.

Все нитки лежат здесь еще с 2000-х Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Инсталляцию больше года готовили местные художники, фотографы и другие участники — всего 17 человек. Это творческое рассуждение о соцгороде, его прошлом и будущем. Авторы постарались погрузить зрителей в атмосферу фабрики — во время экскурсии можно услышать звуки ножниц, громкоговорителей, шитья.

Ангелина Гуляева рассказывает об инсталляции. Это кастомизированные пальто, которые шили на фабрике. На одном изобразили мох, пробивающийся сквозь ткань, на втором — образ отца Ангелины в молодости, когда парни в Магнитке старались быть стилягами Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

В больших залах разместили манекены, кастомизированные пальто, стол архитектора, арт-объект с нитками, старые телефоны, в которых можно послушать истории сотрудниц (их заново озвучили актеры местного театра).

На первые экскурсии пришли те, кто долгое время работал на фабрике, а также участники Уральской индустриальной биеналле. Бывшие сотрудники принесли фотографии и пальто, которые шили здесь, поделились своими историями, так что следующая выставка точно будет отличаться по количеству собранного материала.

Это работа Артема Киселева о труде женщин, которые большую часть жизни проводили за пошивом мужских пальто. Тогда работа на фабрике как бы объединяла их в единое целое — так и здесь нитки наматываются на большую катушку Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Инсталляцию в Магнитогорске можно посетить до 30 сентября. Вход свободный, по регистрации (6+). Экскурсии проходят в 19:00 по средам и в 14:00 в выходные.

«Немецкий квартал»

Пешеходная часть экскурсии началась у бывшего кинотеатра имени Горького. Теперь там расположены магазины: «Кинотеатры выехали в торговые центры, ТЦ заехали в здания кинотеатров», — подметила экскурсовод.

Кинотеатр и сквер за ним были местом притяжения для горожан Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

После знакомимся с Немецким кварталом и первым капитальным домом на правом берегу.

Это место называли аркой любви, тут любили фотографироваться молодожены Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Квартиры в этом доме большие, есть даже окна в ванной. Правда, изначально тут было коммунальное жилье. Если приглядеться, под асфальтом во дворе можно увидеть, что дороги были мощеные.

Перед домом открывается каскад из арок. Это вход в квартал в границах улиц Менделеева, Строителей, Уральской и Горького.

Тут должны были быть запираемые ворота Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Немецким кварталом эту локацию называют потому, что, согласно городской легенде, эти дома в 1943–1945 годы строили немцы, хотя тогда в городе среди пленных были также и венгры, и чехи, и румыны.

В единый комплекс входят 43 дома из шлакоблока и древесины, и они не повторяются, каждый — по индивидуальному проекту. Внутри небольшие квартиры — есть по 16 квадратных метров, есть двушки по 30 «квадратов». На первых этажах были задуманы прачечные комплексы.

Не все дома пока дождались капитального ремонта Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Ванных внутри не было, только санузел и печка, а мыться ходили в баню. Отопление — центральное. Газ появился только в 80-е годы, электроплиты тогда еще не были распространены.

В 90-х жильцы выкупали комнаты целыми этажами, поэтому местами встречаются отдельные входы. Также есть дома с оригинальным плитняком.

Ощущение, что плитняк свежий, но ему уже много лет Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Кстати, местные жители, когда видели нашу тургруппу, часто улыбались, приветствовали, спрашивали, откуда мы. Магнитогорцы очень доброжелательны!

Красивый отдельный вход в квартиру, утопающий в зелени Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Гора Магнитная и коттеджный поселок «Березки»

Вид на поселок Димитрова Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Гора Магнитная (другое название — Атачи) находится в левобережной части города. Содержание железа в руде тут доходило до 65–70% (это высокий показатель), многое было на поверхности. И сегодня на земле в этих местах можно разглядеть руду и даже взять кусочек с собой: просто поищите пористые камни.

Последний раз сырье здесь добывали в ноябре 2006 года, а рекультивация стартовала в 2011-м. Теперь в карьере растут деревья.

Так выглядит рекультивированный участок Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

С горы Магнитной открывается вид на часть города, комбинат и поселок «Березки».

На вершине стоит памятник 40-летию рудника горы Магнитной Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Этот коттеджный поселок строили для инженеров, иностранных специалистов и руководителей комбината. Такое имя ему дали из-за березовых рощ, но при строительстве он назывался «Американка».

Многие домики спрятались в тени деревьев Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Помимо жилых зданий, тут также были дом-коммуна и клуб. В конце 1920-х годов в городе работало около 700 иностранных специалистов, но уже в начале следующего десятилетия им пришлось уехать по политическим причинам.

Труду на комбинате посвящена книга Джона Скотта «За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали». Он приехал сюда в 1932 году и вынужденно уехал в 1938-м.

Белый дом, который словно взят из американских фильмов, принадлежал легендарному руководителю завода Григорию Носову. Он возглавлял ММК в сложный период с 1940 по 1951 год. Сегодня здание принадлежит комбинату. По легенде, им до сих пор в любой момент могут воспользоваться потомки директора.

Дом-музей находится в Магнитогорске по адресу: Щорса, 33 Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Парк «Притяжение»

Размах такой же, как и у площадей в городе — огромный Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Если говорить о современности, то можно посетить новый парк «Притяжение». Это просторная территория с музыкальными фонтанами, аттракционами, фудмоллом, аллеями, прудом с рыбами и горкой с развлечениями.

Рыб можно угостить кормом из автомата за 35 рублей Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Фонтан-шоу показывают с пятницы по воскресенье в 21:30. Актуальное расписание публикуют в соцсетях парка Источник: Анастасия Баранова / E1.RU

Поездка в Магнитогорск точно меняет представление о промышленных городах и помогает многое понять об Урале и его характере. Этот город богат не только промышленностью, но и культурой — это настоящий живой учебник по архитектуре и истории.

Бывали в Магнитогорске? Да, классный город Да, мне не понравился Нет Теперь хочу!