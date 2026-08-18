Производитель вакцин сделал заявление после массовой гибели собак: «Выводы делать преждевременно»

Один из погибших после вакцинации в Ярославле — 10-месячный лабрадор Источник: владелица погибшей собаки, Александр Ощепков / NGS.RU

В группе «Ветбиохим» в сети «ВКонтакте» опубликовали комментарий по ситуации с гибелью собак в Ярославской области после вакцинации ветеринарным препаратом «Мультикан-8».

«Компания „Ветбиохим“ информирована о сообщениях о случаях гибели собак в Ярославской области, которые связывают с применением вакцины „Мультикан-8“ серии 20. Выражаем свои глубочайшие соболезнования владельцам погибших животных», — говорится в сообщении.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак российского производства (ООО «Ветбиохим»). Предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

В посте также указано, что вакцина «Мультикан-8», серия 20 была выпущена в июле 2026 года после прохождения предусмотренных нормативной документацией процедур контроля качества. Срок годности препарата — до января 2028 года.

«По имеющейся на настоящий момент информации, неофициальные сообщения о подобных случаях поступили из Ярославской области. Эта же серия вакцины применялась и в других регионах Российской Федерации, при этом информации об аналогичных случаях на данный момент не поступало. На настоящий момент официальных рекламаций и сообщений в адрес компании „Ветбиохим“ как производителя вакцины „Мультикан-8“ не поступало. Причины произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в сообщении.

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Ветбиохим» было зарегистрировано в 2005 году в Москве. На сайте компании указано, что она обладает богатым опытом работы в сфере производства лекарственных препаратов и средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней домашних и сельскохозяйственных животных. Выручка ООО «Ветбиохим» на конец 2025 года составила 4,3 млрд. рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд. рубдей. Учредителями и участниками компании являются Тарас Алипер, Екатерина Родионова, Диана Паламарчук. Все они также владельцы столичного ООО «Научно-производственное объединение НАРВАК», занимающегося научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, производством материалов, применяемых в медицинских целях и т. п.

Также в посте говорится, что сам по себе факт вакцинации животных не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели.

«Такая связь либо ее отсутствие могут быть установлены только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая», — сообщили в «Ветбиохиме».

Для изучения ситуации специалисты компании выехали в Ярославскую область. Также проводится дополнительная проверка «Мультикан-8» серии 20.

Компания готова предоставить необходимые образцы для проведения независимых исследований и взаимодействует с региональной ветеринарной службой «Ветбиохим»

В группе отдельно обратили внимание, что последней выпущенной в 2026 году серией вакцины «Мультикан-8» является серия 21.

«Просим учитывать этот факт при ознакомлении с публикациями в сети и внимательно сверять номера упоминаемых серий: в настоящее время распространяется в том числе информация о сериях вакцины, которые производителем еще не выпускались. Рекомендуем ориентироваться на проверенные сведения и официальные сообщения», — сообщили в группе «Ветбиохим».

В комментарии отметили, что на текущем этапе окончательные выводы о причинах произошедшего делать преждевременно. Владельцев животных, партнеров и представителей СМИ пообещали информировать по мере получения подтвержденных результатов исследований и официальных заключений.

«Для нас принципиально важно установить обстоятельства произошедшего на основании объективных данных и результатов проведенных исследований», — отметили в группе «Ветбиохим».

Дополнительную информацию, а также сведения о случаях, которые могут иметь отношение к сложившейся ситуации, предлагают передать по телефону: +7(925)108-03-06.



Редакция пыталась дозвониться по указанному номеру — ответа не последовало. На сайте компании номеров для связи не указано.

Напомним, ярославские собаководы сообщили о гибели своих питомцев после того, как животные были планово привиты вакциной «Мультикан-8» серии 20 в ветклиниках, подконтрольных государству. По словам людей, на 4-5 сутки собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные в муках погибали.

В государственном бюджетном учреждении «Центр ветеринарии» Ярославской области 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у вакцинированных животных. Также в госкомпании сообщили, что с 14 августа использование вакцины в учреждении остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в Управление Россельхознадзора.