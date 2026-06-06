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Город «Похож на муху, но расцветка как у осы»: ярославцы заметили на улице странное насекомое

«Похож на муху, но расцветка как у осы»: ярославцы заметили на улице странное насекомое

Энтомолог рассказал, опасно ли оно

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Ярославна заметила на улице необычное насекомое | Источник: читательница 76.RUЯрославна заметила на улице необычное насекомое | Источник: читательница 76.RU

Ярославна заметила на улице необычное насекомое

Источник:

читательница 76.RU

Ярославцы заметили на улице странное насекомое. Фотографию необычной букашки читатели 76.RU прислали в редакцию.

«Стояли с подругой у офиса и услышали, как что-то упало на асфальт. Сначала не поняли, что это, подумали, что-то капнуло, а потом увидели этого странного жука. Он не жужжал, звуков не издавал вообще. Просто ползал по асфальту после своего „падения“. Кто это? Похож на муху, но расцветка как у осы. Размером примерно как пять копеек», — задала вопрос редакции подписчица.

Муха упала на асфальт в нескольких сантиметрах от ярославн | Источник: читательница 76.RUМуха упала на асфальт в нескольких сантиметрах от ярославн | Источник: читательница 76.RU
После падения насекомое уползло | Источник: читательница 76.RUПосле падения насекомое уползло | Источник: читательница 76.RU

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов рассказал, что насекомое на фотографиях — не жук, а муха-журчалка. Необычный окрас — не что иное как мимикрия.

«Они подражают опасным насекомым типа ос или пчел, чтобы их не склевали птицы», — объяснил специалист.

По словам энтомолога, журчалки абсолютно безобидны для людей. Кусать или нападать на человека они точно не станут.

Мимикрия — биологический феномен, при котором один вид организмов приобретает сходство с характерными признаками другого вида или элементов окружающей среды. В данном случае безобидная журчалка имитирует окрас жалящего хищника, чтобы обезопасить себя от смерти.

Ранее мы рассказывали, как жаркая погода влияет на змей и где в Ярославле на них можно наткнуться.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Насекомое Энтомолог Дмитрий Власов
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