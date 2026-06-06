«Похож на муху, но расцветка как у осы»: ярославцы заметили на улице странное насекомое

Ярославна заметила на улице необычное насекомое Источник: читательница 76.RU

Ярославцы заметили на улице странное насекомое. Фотографию необычной букашки читатели 76.RU прислали в редакцию.

«Стояли с подругой у офиса и услышали, как что-то упало на асфальт. Сначала не поняли, что это, подумали, что-то капнуло, а потом увидели этого странного жука. Он не жужжал, звуков не издавал вообще. Просто ползал по асфальту после своего „падения“. Кто это? Похож на муху, но расцветка как у осы. Размером примерно как пять копеек», — задала вопрос редакции подписчица.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов рассказал, что насекомое на фотографиях — не жук, а муха-журчалка. Необычный окрас — не что иное как мимикрия.

«Они подражают опасным насекомым типа ос или пчел, чтобы их не склевали птицы», — объяснил специалист.

По словам энтомолога, журчалки абсолютно безобидны для людей. Кусать или нападать на человека они точно не станут.

Мимикрия — биологический феномен, при котором один вид организмов приобретает сходство с характерными признаками другого вида или элементов окружающей среды. В данном случае безобидная журчалка имитирует окрас жалящего хищника, чтобы обезопасить себя от смерти.