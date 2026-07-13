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Лето «Нас разнесло»: как Ярославская область переживает последствия грозы — кадры

«Нас разнесло»: как Ярославская область переживает последствия грозы — кадры

Во время непогоды повалило более 130 деревьев

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В Ярославской области продолжают устранять последствия грозы 12 июля | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com, Еддс Любим / vk.com, читатель 76.RUВ Ярославской области продолжают устранять последствия грозы 12 июля | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com, Еддс Любим / vk.com, читатель 76.RU

В Ярославской области продолжают устранять последствия грозы 12 июля

Источник:

Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com, Еддс Любим / vk.com, читатель 76.RU

В Ярославской области продолжается устранение последствий разгулявшейся в выходные грозы. Согласно данным пресс-службы «Россети Центр» — «Ярэнерго», 13 июля энергетики уже убрали более 130 деревьев по всей области. Расчистка дорог и линий электропередач продолжается.

Удар стихии сильнее всего пришелся на Переславль-Залесской, Ярославский, Даниловский и Рыбинский округа. Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, трасса М-8 в сторону Москвы была частично перекрыта из-за поваленных стволов.

«Наш город столкнулся с настоящей стихией — сильный ветер и непогода оставили свой след. Мы получили множество заявок о поваленных деревьях. Предприятие „Горзеленхозстрой“ переведен в режим повышенной готовности. На данный момент основные последствия вчерашней непогоды устранены, территория очищена и безопасна для передвижения», — рассказали в ярославском «Горзеленхозстрое».

Показываем кадры последствий грозы с ливнем.

В Ярославле на расчистку территории вышли с бензопилами | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comВ Ярославле на расчистку территории вышли с бензопилами | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com
Некоторые деревья едва удержались от того, чтобы рухнуть вниз | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comНекоторые деревья едва удержались от того, чтобы рухнуть вниз | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com
Где-то оказались закрыты тротуары | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comГде-то оказались закрыты тротуары | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com
Устранение последствий непогоды продолжается | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comУстранение последствий непогоды продолжается | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com
В Ярославле работают сотрудники "Горзеленхозстроя" | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comВ Ярославле работают сотрудники "Горзеленхозстроя" | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com
Вот это да! | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.comВот это да! | Источник: МБУ Горзеленхозстрой / vk.com

Местами по городе сохранились локальные подтопления. Например, гигантская лужа появилась в подземном перехода на Московском проспекте.

Если вы заметили большие повреждения или препятствия в Ярославле, необходимо обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40.

Гигантская лужа в переходе на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RUГигантская лужа в переходе на Московском проспекте | Источник: читатель 76.RU

Гигантская лужа в переходе на Московском проспекте

Источник:

читатель 76.RU

Такое видели многие по пути на работу этим утром | Источник: читатель 76.RUТакое видели многие по пути на работу этим утром | Источник: читатель 76.RU

Такое видели многие по пути на работу этим утром

Источник:

читатель 76.RU

Вдоль дороги на Большой Федоровской рухнул гигантский сук | Источник: читатель 76.RUВдоль дороги на Большой Федоровской рухнул гигантский сук | Источник: читатель 76.RU

Вдоль дороги на Большой Федоровской рухнул гигантский сук

Источник:

читатель 76.RU

По данным главы Рыбинского округа Татьяны Смирновой, без электричества оказались 75 населенных пунктов.

«Сейчас на месте работают восемь бригад Рыбинского РЭС (10 единиц техники, 24 человека). Работы ведутся в Песочном, Арефино и окрестностях, в Октябрьском, в населенных пунктах Волжской, Назаровской и Покровской территорий. Ситуация находится на контроле», — комментировала она.

В Любиме деревья перекрыли дороги, сообщали в местном ЕДДС. Освободить движение удалось лишь к утру 13 июля.

Ветер с корнями вырывал деревья | Источник: Еддс Любим / vk.comВетер с корнями вырывал деревья | Источник: Еддс Любим / vk.com

Ветер с корнями вырывал деревья

Источник:

Еддс Любим / vk.com

По словам жителей Переславского округа, в некоторых деревнях люди вторые сутки сидят без света и воды.

Заявки на подвоз воды необходимо направлять в диспетчерскую службу ООО «ГКС» по телефонным номерам: 8(48535) 3-84-77 и 8 920-128-56-39

«Нас разнесло в 12:50 и именно разнесло. Порывов не было, был очень сильный ветер, который в воздух поднимал доски. Деревья поломало, провода пообрывало, и они лежат на земле, связи нет. С крыш шифер и профнастил посдувало. Некоторым заборы повалило. Мы с трёх часов вчерашнего дня [12 июля] пилим деревья и устраняем последствия», — пишут жители.

Трассу М-8 автомобилисты расчищали вручную

Источник:

Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

Крупные ветки оказались на дороге | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.comКрупные ветки оказались на дороге | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

Крупные ветки оказались на дороге

Источник:

Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

Проезд в Переславле серьезно оказался затруднен | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.comПроезд в Переславле серьезно оказался затруднен | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

Проезд в Переславле серьезно оказался затруднен

Источник:

Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

По данным Росгидрометцентра, в Ярославской области сохраняется желтый уровень опасности при грозе.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гроза Ветер Упавшее дерево Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
4
Гость
40 минут
Старые дворы все в зелени, но вот и обратная сторона медали. В новых дворах никто этим не занимается, видимо и к лучшему
Гость
1 час
Вовремя надо расчищать охранную зону ЛЭП от высокихдеревьев. Раньше так всегда и делали. И коллапсов не было.
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Гость
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