«Нас разнесло»: как Ярославская область переживает последствия грозы — кадры

В Ярославской области продолжают устранять последствия грозы 12 июля Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com, Еддс Любим / vk.com, читатель 76.RU

В Ярославской области продолжается устранение последствий разгулявшейся в выходные грозы. Согласно данным пресс-службы «Россети Центр» — «Ярэнерго», 13 июля энергетики уже убрали более 130 деревьев по всей области. Расчистка дорог и линий электропередач продолжается.

Удар стихии сильнее всего пришелся на Переславль-Залесской, Ярославский, Даниловский и Рыбинский округа. Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, трасса М-8 в сторону Москвы была частично перекрыта из-за поваленных стволов.

«Наш город столкнулся с настоящей стихией — сильный ветер и непогода оставили свой след. Мы получили множество заявок о поваленных деревьях. Предприятие „Горзеленхозстрой“ переведен в режим повышенной готовности. На данный момент основные последствия вчерашней непогоды устранены, территория очищена и безопасна для передвижения», — рассказали в ярославском «Горзеленхозстрое».

Показываем кадры последствий грозы с ливнем.

Местами по городе сохранились локальные подтопления. Например, гигантская лужа появилась в подземном перехода на Московском проспекте.

Если вы заметили большие повреждения или препятствия в Ярославле, необходимо обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40.

Гигантская лужа в переходе на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU

Такое видели многие по пути на работу этим утром Источник: читатель 76.RU Вдоль дороги на Большой Федоровской рухнул гигантский сук Источник: читатель 76.RU

По данным главы Рыбинского округа Татьяны Смирновой, без электричества оказались 75 населенных пунктов.

«Сейчас на месте работают восемь бригад Рыбинского РЭС (10 единиц техники, 24 человека). Работы ведутся в Песочном, Арефино и окрестностях, в Октябрьском, в населенных пунктах Волжской, Назаровской и Покровской территорий. Ситуация находится на контроле», — комментировала она.

В Любиме деревья перекрыли дороги, сообщали в местном ЕДДС. Освободить движение удалось лишь к утру 13 июля.

Ветер с корнями вырывал деревья Источник: Еддс Любим / vk.com

По словам жителей Переславского округа, в некоторых деревнях люди вторые сутки сидят без света и воды.

Заявки на подвоз воды необходимо направлять в диспетчерскую службу ООО «ГКС» по телефонным номерам: 8(48535) 3-84-77 и 8 920-128-56-39

«Нас разнесло в 12:50 и именно разнесло. Порывов не было, был очень сильный ветер, который в воздух поднимал доски. Деревья поломало, провода пообрывало, и они лежат на земле, связи нет. С крыш шифер и профнастил посдувало. Некоторым заборы повалило. Мы с трёх часов вчерашнего дня [12 июля] пилим деревья и устраняем последствия», — пишут жители.

Трассу М-8 автомобилисты расчищали вручную Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

Крупные ветки оказались на дороге Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com Проезд в Переславле серьезно оказался затруднен Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com