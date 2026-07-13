Терема на Оке. Как выглядит туристическая жемчужина, которая вдохновила даже Левитана

Чулково находится в паре часов езды от Нижнего Новгорода Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

С конца июня «крылатые» суда «Валдай» начали ходить из Нижнего Новгорода в село Чулково. Оно известно красивыми деревянными теремами и живописным видом на Оку. Важную роль в его истории сыграло сундучное ремесло. Как выглядит село, которое превращают в еще один центр туризма, и что о нем говорят жители — в материале NN.RU.

Как выглядит Чулково

Чулко́во находится в Вачском районе, примерно в 120 километрах от Нижнего Новгорода. Добираться до села около двух часов, по воде путь дольше. Гостей, приехавших на машинах, оно встречает крутыми поворотами и рядами фермерских построек. В жаркий день на улицах совсем немного людей. Дети катаются на велосипедах и чём-то похожем на мопеды. У полураспиленного ограждения женщина торгует одеждой. Жители стекаются к местному центру притяжения — крошечному магазину, где, кажется, продается всё: от продуктов до бытовой химии и сорочек.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Из-за деревьев проглядывает первый терем, которыми славится Чулково. Это серо-голубое деревянное здание с верандой и шатром. Налет времени на нем очевиден, но даже так дом выглядит величественно.

— Приезжают, фотографируют эти дома. Мы живем тут, а ничего сказать не можем. Вы лучше в библиотеку сходите, там всё расскажут, — советуют местные.

Деревянному терему больше ста лет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Около центрального перекрестка стоит заброшенный дом, где была колхозная контора. Соседняя двухэтажка с ним мучается годами: куски крыши и доски во время сильного ветра летят в ее окна. По этой же причине жильцы не оставляют машины во дворе. Люди опасаются нового пожара.

Заброшенный дом в центре Чулкова Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Огороды находятся прямо перед теремом Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Летом в Чулково приезжают не только туристы, но дачники. Родственники навещают своих бабушек и дедушек.

— Раньше, конечно, в девяностые, тут народу было очень много. Детей было много в школе. Уехали, кто в город, кто куда. Мы хотели дом, но так ничего и не получилось, в квартире остались. Нам ее дали, когда я в колхозе работала, — поделилась Надежда.

На местной ферме, по словам женщины, раньше были коровы, но их «нарушили». Люди, работавшие там, теперь ездят в Павлово. Вместо крупного скота якобы планируют открыть утиную ферму, но подробностей жители не знают.

Всё необходимое для существования села в Чулкове есть: детский сад, школа на девять классов (правда, там осталось 26 учеников), Дом культуры, врачебная амбулатория, магазины. В центре стоит большая Сретенская церковь и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Последний, по словам жителей, к концу года перестанет работать.

— Школа работает, садик, а так вот работы в основном нет, только конюшня. Это плохо. И для детей хотелось бы что-то развлекательное такое. Кроме клуба ничего больше нет, — поделилась Марина.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Сретенская церковь была восстановлена в 2010-е Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Сундуки и путешествие Левитана

Первое упоминание о селе Чулково относится ко второй половине XV века. По легенде, после победы над монголо-татарами воины обосновались у подножия горы Ярилы, где был наблюдательный пункт. Вместе с бойцами там поселился князь Чулков — якобы именно в его честь будущее село и получило название.

В XIX веке Муромский уезд, в который входило Чулково, стал одним из крупных центров по производству сундуков. С 1830 года этим ремеслом начал заниматься купец Николай Тулупов. Он обустроил мастерские рядом со своим домом и пригласил для обучения опытных сундучников из Макарьева. Семейное дело продолжил его внук Сергей. Он и построил один из двух сохранившихся теремов в Чулкове.

Терем находится на улице Набережной Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В здании сейчас располагается администрация Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Из-за развития пароходства во второй половине века промыслы претерпели изменения. Бурлаки ушли в матросы, а кустари попали в зависимость к крупным хозяевам вроде Тулупова, которые держали крупное производство и практиковали разделение труда. Товар пароходами развозили по всей России.

К концу XIX века относится еще один важный эпизод из истории Чулкова. В 1888 году там остановились художники Исаак Левитан, Софья Кувшинникова и Алексей Степанов.



«Попробовали остановиться в селе Чулкове, но долго там не ужились. Очень уж дико отнеслось к нам население, никогда не видавшее у себя „господ“. Они ходили за нами толпой и разглядывали как каких-то ацтеков, ощупывали нашу одежду и вещи… Когда же мы принялись за этюды, село не в шутку переполошилось.



— Зачем господа списывают наши дома, овраги и поля? К добру ли это и не было бы какого худа?



Собрали сход, почему-то даже стали называть нас: лихие господа. Всё это действовало на нервы, и мы поспешили уехать. Спустились до Нижнего, перебрались на другой пароход и стали подниматься по Волге, но всё-таки не тянуло нигде пристать. Наконец добрались до Плеса. Он сразу нас обворожил, и мы решили остановиться», — из воспоминаний Кувшинниковой.



В Чулкове Левитан написал картину «Вид на Оку». По открытым данным, она хранится в Национальном художественном музее Латвии.

«Вид на Оку» Источник: Исаак Левитан

В 1880 году в селе был построен второй деревянный терем — с шатром. Он принадлежал купцам Александру и Николай Жестковым. Что касается Сергея Тулупова, помимо сундучного промысла, он занимался производством кирпича. Участвовал в ярмарках. Есть информация, что в 1903 году он объединил свои капиталы с сундучником Платновым.

— [Земские деятели] отмечали, что Сергей Тулупов — единственный из муромских сундучников — был настолько состоятелен, что мог расплачиваться за материал наличными деньгами (остальные брали материал в кредит). В 1903 году годовое производство Тулупова оценивалось в 12 700 рублей (более 100 млн рублей в переводе на современные деньги. — Прим. ред.), число мастеров было 36, — из статьи кандидата искусствоведения Глеба Пудова «О сундучном заведении С. И. Тулупова».

В 1914 году Тулупов построил в Чулкове церковно-приходскую школу. Также благодаря ему в селе появились больница и церковь. С началом гражданской войны производство сундуков прекратилось, жители перешли на сельскохозяйственный труд. После революции все тулуповские сундуки и материалы забрала новая власть. Всего было отнято товаров на 116 230 рублей. Сундуки отправили в Муром и распределили среди населения губернии. В 1923 году на базе мастерских Тулупова заработала столярно-сундучная артель, которая позже стала мебельной фабрикой.

В 1930-е в опустевших теремах была открыта школа-десятилетка: в одном здании разместились средние классы, в другом — старшие. Сейчас в доме Тулупова находится сельская администрация, в доме Жестковых — почта, библиотека и музейные экспозиции.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Музейная экспозиция «Назад в СССР» Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На первом этаже располагается сельская библиотека Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Неподалеку от Чулково, за деревней Звягино, проводятся археологические раскопки Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Новая туристическая жемчужина?

Как рассказывают жители, туристов в Чулково возят целыми «Газелями». Иногда заглядывают случайные гости. Например, в прошлом году в селе остановилась группа, которая сплавлялась с Мурома на плотах. А в день нашего визита мы встретили двух женщин, которые искали в этом районе усадьбу Голицыных.

В XIX веке село входило во владения князя Сергея Голицына. Одно из его имений располагалось по другую сторону Оки и до наших дней не сохранилось.

В конце июня из Нижнего Новгорода запустили экскурсионные рейсы в Чулково. Его участникам предлагают посетить производство сидра и конный клуб «Дачный манеж». Всего там 17 лошадей и маленький зоопарк с каталонскими ослами, камерунским козлом, северным оленем и альпаками по имени Винни и Пух.

В Чулкове есть большой конный клуб с базой отдыха Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Такая туристическая активность почти не влияет на жизнь местных. В центре гости надолго не задерживаются: помимо церкви, нескольких домиков и музейных экспозиций, там больше не на что смотреть. Многие советуют заглянуть в конный клуб или сходить на Оку.

— Вы на реку сходите обязательно. Там вообще прикольно. Мы зимой два месяца жили, так и не дошли. Сейчас приехали — красота, — рассказали рабочие.

Пристань, куда прибывают «Валдаи» Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU