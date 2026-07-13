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Развлечения «Ты налей и отойди»: как выглядит звезда рекламы сока нулевых. Вы не узнаете в ней девчушку из ролика

«Ты налей и отойди»: как выглядит звезда рекламы сока нулевых. Вы не узнаете в ней девчушку из ролика

После успеха на ТВ Диана Шпак внезапно пропала с экранов. Чем она занимается сейчас — в видео

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Источник:

Городские медиа

Помните рекламу сока начала нулевых, где дерзкая девчушка говорит своему экранному отцу: «А ты налей и отойди»? Так вот, она уже взрослая женщина и изменилась до неузнаваемости.

Диана Шпак родилась в США, когда девочке было три года, родители переехали из Лос-Анджелеса в Москву. Тут-то и началась телевизионная карьера девочки. Особенно запомнилась она зрителю в рекламных роликах. Диана была и сливой лиловой спелой садовой, и той самой бойкой девочкой из серии рекламы отечественного сока. Маленькая актриса даже премию получила за лучший женский образ на международном фестивале рекламных роликов.

После этого Диана стала сниматься в кино и сериалах, а в подростковом возрасте пропала с экранов. Как оказалось, после школы девушка вернулась в США.

Чес она занимается и как выглядит сейчас — смотрите в видео выше.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
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