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Страна и мир Стремительно надвигаются новые инфекции — всё дело в жаре

Стремительно надвигаются новые инфекции — всё дело в жаре

Изменение климата грозит вспышками заболеваний

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Уже распространенные в России вирусы могут стать еще опасней | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUУже распространенные в России вирусы могут стать еще опасней | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Уже распространенные в России вирусы могут стать еще опасней

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Последствия глобального потепления вскоре выйдут за рамки привычных погодных аномалий. Россиян предупредили, что изменение климата спровоцировало благоприятные условия для распространения опасных инфекций.

Из-за повышения температуры и влажности растет количество комаров, что увеличивает риск болезней, которые они переносят. Об этом заявил кандидат биологических наук Юрий Юрченко.

«Чем выше температура окружающей среды, тем выше риск прохождения жизненных циклов возбудителями в комарах. Например, птицы, которые являются резервуарами вируса лихорадки Западного Нила, мигрируя к нам, приносят этот вирус, и наши комары способны к его переносу. И таких возбудителей, которые будут способны инфицировать людей, может больше становиться постепенно», — отметил ученый в беседе с ТАСС.

Юрченко подчеркнул, патогенам будет комфортно в новых температурных условиях. Более того: из-за потепления вирусы, которые уже есть на территории России, могут стать еще опаснее.

Также Юрченко отметил, что из-за холодных зим большинство тропических болезней не приживаются в России надолго. Однако из-за изменения климата в будущем ситуация может измениться, и часть вирусов станет распространяться летом.

После укусов комаров может подняться температура, начаться головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и сыпь. Такие симптомы характерны для лихорадки денге. Чем она опасна, вы можете узнать из нашего материала.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Вирус Инфекция Заболевание Эбола
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