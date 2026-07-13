Почти 300 тысяч человек остались без света из-за непогоды: новости 13 июля

Работы по восстановлению электроэнергии ведутся круглосуточно Источник: Игорь До / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июля.

Родители могут подать заявление в первый класс до 5 сентября

В России продолжается второй этап приемной кампании в первые классы. Заявления принимают до 5 сентября независимо от места регистрации, сообщили в Минпросвещения. Приказ о зачислении издадут в течение пяти рабочих дней.

Документы можно подать лично в школу, отправить по почте или через портал «Госуслуги». Родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете и на электронную почту. Зачисление не по месту регистрации возможно только при наличии свободных мест.

Для записи понадобятся паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ о регистрации по месту жительства или пребывания.

В Таиланде при пожаре в баре погибли 27 человек

В одном из баров Бангкока произошел сильный пожар, в результате которого погибло более 20 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Возгорание началось в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак. Выступавший там музыкант рассказал, что сначала увидел дым из выключателя возле сцены, затем пропал свет и произошел взрыв, после чего пламя быстро охватило помещение.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил о 27 погибших. Многих жертв нашли в туалетах в задней части паба. Несколько пострадавших доставили в больницу, власти выясняют причину ЧП.

Пожар удалось потушить за полчаса. Помещение внутри полностью выгорело. По данным тайского издания Thairath, несколько человек после катастрофы остаются пропавшими без вести.

Умер актер Сэм Нил, сыгравший в «Парке Юрского периода»

Сэм Нил, известный по роли доктора Алана Гранта в фильме «Парк Юрского периода», скончался в возрасте 78 лет. О его смерти сообщила семья актера.

«С глубокой скорбью семья Сэма Нила сообщает о его кончине в понедельник, 13 июля, в Сиднее, Австралия. Сэм был окружен семьей и ушел из жизни с тем достоинством, которое было характерно для всей его жизни. Они хотели бы выразить глубочайшую благодарность персоналу частной больницы Святого Винсента за невероятную заботу», — говорится в сообщении в аккаунте актера в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Источник: Городские медиа

В марте 2023 года Нил сообщил, что у него диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии. Он проходил химиотерапию и заявлял, что рак находится в стадии ремиссии, но требуется ежемесячное лечение.

Нил начал карьеру в Новой Зеландии. Первую международную известность ему принесла роль в фильме «Моя блестящая карьера» (1979). В 1983 году он сыграл реального шпиона Сидни Рейли в мини-сериале «Рейли, ас шпионажа» и был номинирован на «Золотой глобус». Его называли одним из главных кандидатов на роль Джеймса Бонда, но роль досталась Тимоти Далтону.

Всемирную славу актеру принесла роль палеонтолога доктора Алана Гранта в фильме Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» (1993). Он исполнил эту роль еще дважды — в третьей части франшизы (2001) и в финальном фильме «Мир Юрского периода: Доминион» (2022).

Что будет с ключевой ставкой в июле

Центробанк пока не готов переходить к быстрому смягчению денежно-кредитной политики. Цикл снижения ключевой ставки продолжается, но его темп заметно замедляется, рассказал Городским медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Рынок труда остается напряженным, а безработица находится вблизи минимальных уровней. По мнению эксперта, это служит аргументом в пользу сохранения жесткой политики. При этом регулятор признает наличие разовых проинфляционных факторов, но пока не считает их устойчивыми.

На предстоящем заседании ЦБ возможны два сценария: сохранение ставки на текущем уровне или минимальное снижение на 0,25 процентного пункта. Ключевым станет обновление прогноза по средней ставке на 2026–2027 годы.

Высокая доходность ОФЗ уже повлияла на корпоративный сектор, а давление на бизнес сохраняется. Главные неопределенности — устойчивость инфляции и бюджетная ситуация.

ОАО «РЖД» приостановило продажу билетов на южные поезда

РЖД временно прекратили продажу билетов на некоторые поезда южного направления с 30 сентября. Причина — ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре и корректировка расписания.

Изменения затронут в том числе поезда к курортам черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, выяснила «Российская газета». Продажи возобновят в течение недели после завершения корректировки графика, сообщили в пресс-службе компании.

РЖД рекомендует включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно узнавать об открытии продаж. Компания принесла извинения за неудобства.

Азербайджан рассматривает выход из Совета Европы

Азербайджан по-прежнему серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Азербайджан серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы обратился к нам с просьбой не предпринимать этот шаг, после чего процесс был приостановлен», — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что ультимативные требования парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Азербайджану остаются неприемлемыми. Он добавил, что объединение должно восстановить права азербайджанской делегации, после чего страна сможет вернуться к участию в работе организации. Алиев также отметил, что европейским структурам следует признать совершенную ими серьезную ошибку.

Возраст молодежи предложили поднять до 40 лет

В России необходимо поднять верхнюю границу молодежного возраста до 40 лет. С таким заявлением выступил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком? Это динамическая величина. Она определяется состоянием здоровья человека», — заявил он.

Ранее к молодежи относили граждан до 30 лет, сейчас — до 35 лет включительно. Онищенко напомнил, что современные люди дольше сохраняют трудоспособность, поэтому при хорошем здоровье могут работать и после 65 лет.

Не все поддержали инициативу. Депутат Виталий Милонов считает, что в 40 лет у человека уже есть семейные обязательства и относить его к молодежи не стоит. Сенатор Игорь Мурог, в свою очередь, предупредил, что повышение возраста может негативно сказаться на социальных программах поддержки молодых людей.

Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство

Бывший главный дизайнер спортивного подразделения BMW М Пьер Леклерк стал гражданином России. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. Бельгиец по рождению числится в списке из 12 иностранцев, принятых в российское гражданство.

С 2000 по 2013 год Леклерк работал в BMW, где создал облик кроссоверов X5 и X6 и возглавлял дизайн-студию M. До этого он начинал карьеру в итальянской Zagato, разрабатывавшей дизайн для Ferrari и Aston Martin. После ухода из BMW дизайнер работал в китайском автоконцерне Great Wall Motors и южнокорейской Kia.

В России требуется 3 миллиона квалифицированных рабочих

До 2032 года российской экономике потребуется дополнительно около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок. Об этом на пресс-конференции «Итоги региональных этапов конкурса „Лучший по профессии“» сообщил министр труда Антон Котяков.

По его словам, работодатели сейчас особенно нуждаются в слесарях (почти 83 тысячи вакансий), сварщиках (33 тысячи), машинистах различного профиля (29 тысяч), электромонтерах (25 тысяч), поварах (21 тысяча) и каменщиках (более 10 тысяч).

Правительство утвердило план развития здравоохранения до 2030 года

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Документ направлен на повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование профилактики, расширение доступности медицинской помощи и повышение эффективности реабилитации.

В числе ключевых направлений — развитие диспансеризации, борьба с ожирением, модернизация центров здоровья в центры здорового долголетия, развитие спортивной инфраструктуры и маркировка продуктов. Отдельные блоки посвящены внедрению технологий сбережения здоровья, исследованиям в области биологии старения, регенеративной медицине и профилактике нейродегенеративных заболеваний.

«Документ тесно увязан с показателями профильной государственной программы и национальных проектов. Это обеспечивает комплексную работу по повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан всех возрастов», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

План также включает модернизацию системы охраны репродуктивного здоровья, развитие службы крови, обеспечение технологической независимости в производстве лекарств и создание цифровых решений для здравоохранения на базе искусственного интеллекта. Все меры направлены на комплексное повышение качества медицинской помощи.

Более 280 тысяч человек остались без света из-за непогоды в 15 регионах

На прошлой неделе из-за сильных дождей, ветра и других опасных явлений без электроснабжения в 15 регионах России остались более 280 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.