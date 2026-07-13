«Я раздавала здесь сотни животных, а теперь они гибнут!» Монахиню прогнали от торгового центра, где она пристраивала котят

Матушка Арсения раздавала котят в надземном переходе в Воронеже на протяжении пяти лет Источник: Группа «Монастырские кошки. Помощь животным» / vk.com/pomojem_koshkam

Монахиню Арсению Комельскую, которая на протяжении пяти лет раздавала людям бездомных котят в надземном переходе у ТРЦ «Московский проспект» в Воронеже, из этого самого перехода выгнали вместе с котятами. Такое решение приняло новое руководство торгового центра. Многих горожан эта ситуация возмутила, мол, женщина делала доброе дело и никому котята не мешали. Другие же отмечают, что животным не место в общественном месте — грязь, вонь, аллергены. Корреспондент Voronezh1.ru. разбирался, кто прав в этой истории и можно ли найти выход, удовлетворяющий все стороны.

«Это полезно тем, кто не хочет видеть животных на улицах»

Арсения уже на протяжении 30 лет отлавливает бездомных котят и щенков в небольшом городке Задонске Липецкой области и пристраивает их в семьи. Свою цель она объясняет так: не хочет, чтобы бродячие животные жили на улице, разносили болезни, мешали людям и умирали, поэтому женщина пытается им помочь.

«То, что я делаю, полезно и тем, кто любит животных, и тем, кто их не любит и не хочет видеть их в подъездах, возле магазинов, на рынках, — объясняет Арсения. — Например, на Задонском рынке расплодились кошки — 25 штук. Я их всех переловила, стерилизовала и пристроила. Сейчас проблемы с кошками на рынке нет».

При этом монахиня хоть и поддерживает практику ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), но считает, что это не всегда решает проблему, поскольку некоторые организации часто спекулируют на этой теме. Например, животных нередко отлавливают, но, вопреки закону, даже не стерилизуют, а просто вешают бирку и снова отпускают. И они продолжают плодиться, что только усугубляет ситуацию. Волонтер также выступает против безвозвратного отлова животных.

Несмотря на усилия Арсении, масштаб проблемы не становится меньше: животных постоянно подбрасывают в монастырь, где живет женщина. Люди находят котят и щенят, или их домашние нестерилизованные питомцы плодятся бесконтрольно, но хозяева животных предпринимать ничего не хотят — несут приплод монашке.

«В окрестностях монастыря — за забором, под забор, в общественный туалет — везде бросают животных», — вздыхает наша собеседница.

От монастырских ворот до перехода

Сначала Арсения стояла у монастырских ворот в самом Задонске и по выходным раздавала котят прихожанам. Но со временем поток людей уменьшился. Параллельно стали закрываться рынки, где монахиня пристраивала питомцев.

«Я ездила на общественном транспорте с котятами в клетке по рынкам Задонского района, — вспоминает она. — Мучилась, но что-то делала. Я размещала посты на сайтах бесплатных объявлений, однако сейчас алгоритмы изменились, и люди перестали видеть мои объявления».

В Задонске, по словам монахини, пристраивать животных возможности уже не было. И тут один знакомый посоветовал Арсении ехать в Воронеж и встать у торгового центра. Так монахиня-волонтер оказалась в надземном пешеходном переходе у ТЦ «Московский проспект».

«Мы встали — и дело пошло. Котят стали брать», — рассказывает она.

«Тут решалась проблема»

Пять лет Арсения регулярно приезжала из Задонска в Воронеж — 87 километров в один конец. Тратила на бензин, платную дорогу и парковку до 2500 рублей за выезд.

«Я была готова в это вкладываться. Если я пристраиваю животных, мне не надо их содержать, лечить, кормить. Чем быстрее раздам — тем всем лучше», — говорит она.

В переходе она стояла с клетками, в каждой — по одному-два котенка на белых впитывающих пеленках. При малейшем загрязнении пеленка менялась.

«Место продуваемое, сквозняк. Никаких запахов за пять лет не было», — утверждает Арсения.

За 30 лет своей деятельности она пристроила больше 20 тысяч животных. Только в воронежском переходе удавалось раздать несколько сотен питомцев за год.

«Люди проходили, добавлялись в мою группу в соцсетях, несли гостинцы, корма, лекарства. Было хорошо», — вспоминает она.

Конфликт с администрацией

Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Сначала Арсения стояла у «Воронежского» рынка, который расположен в нескольких метрах от перехода. Но от рынка ее попросили убраться охранники. Мол, вон иди в переход. Но вскоре за ней пришла охрана ТЦ «Московский проспект», к которому относится надземный переход. Это было примерно четыре года назад, монахиня написала пост в соцсетях, ситуация изменилась — ее вызвало руководство ТЦ, дало 5 тысяч рублей на животных и бумагу, разрешающую деятельность в переходе.

«Я стояла с этой бумажкой года полтора-два, — рассказывает она. — Потом бумага просрочилась, я ее потеряла, но стояла дальше».

Когда сменилась дирекция ТЦ, охранники снова пришли к монашке и ее котятам с требованием уйти. Арсения обратилась к вице-мэру Воронежа Людмиле Бородиной, известной своей любовью к бездомным животным, и та помогла решить вопрос, монахиню оставили в покое. Но тут у Арсении появились недоброжелатели — две женщины, одна из которых юрист, они начали ей угрожать.

«Мы тебя уберем отовсюду, загоним за Можай, уничтожим», — цитирует их Арсения.

По ее словам, они написали грамотную жалобу, и директор ТЦ испугался.

«Он пришел и сказал: „Прекращайте ваше безобразие в переходе. На вас жалуются“, — рассказывает монахиня. — Я сказала: „Если вы меня выгоните, у меня наступит…“».

Монахиня подчеркнула, что процитировала одно популярное видео, а не ругалась намеренно. Мол, как еще выразить тот факт, что ситуация критическая. Директор же ответил: «Я всё понял, уезжайте и не приезжайте», — вспоминает она.

Позже директор сообщил руководству компании, что Арсения якобы общается матом и на нее жалуются.

Всё дело в наследстве?

Матушка Арсения с кузнецом Андреем, который помогал ей пристраивать котят Источник: Группа «Монастырские кошки. Помощь животным» / vk.com/pomojem_koshkam

За всеми событиями, как предполагает Арсения, может стоять личная история. В монастыре, где живет монахиня, более 20 лет жил кузнец по имени Андрей. Он помогал ей с животными. У мужчины обнаружили рак легких, и именно Арсения ухаживала за ним до последнего дня.

«За два дня до смерти он сказал: „Я не боюсь умирать. Мне страшно только тебя одну оставить с этим валом животных. Ради бога, продай мою дачу и купи себе машину“», — рассказывает она.

Андрей написал завещание, по которому Арсения получила его дачу, продала ее и на эти деньги, добавив свои, купила подержанный Volkswagen Polo. Однако об этом узнали потенциальные наследницы умершего: вдова мужчины, который когда-то был женат на матери Андрея, и ее сестра-юрист. Женщины считают себя наследницами покойного кузнеца и уверены, что монахиня завладела имуществом незаконно.

«Они пришли и сказали: „Машинка-то у тебя, матушка, неплохая. Это наше наследство “» , — вспоминает монахиня. Арсения показала им документы, но женщины требовали продать машину и отдать деньги.

— Они сказали: «Ты монахиня, ты ничем не должна владеть. Продай машину и отдай нам деньги». Эти люди не имеют к наследству никакого отношения, но они ходили к бабкам, делали на меня порчу, угрожали: «Мы тебя сотрем в порошок». Видимо, они и написали грамотную жалобу в ТЦ на меня.

Теперь Арсения не знает, что делать. А ей каждый день продолжают звонить с просьбами о помощи.

«Вчера ночью позвонили: „Лог засыпают землей, там бегают пять котят“. Мы нашли троих, двоих уже засыпали», — говорит она.

В другой раз кто-то бросил у церкви щенков. Дети привязали одного из них к велосипеду и тащили, пока бедняга не стер лапки в кровь. Арсения разыскивала щенят почти пять часов. Нашла, пристроила по домам.

Она рассказала и о других случаях: о квартире с восемнадцатью кошками, оставшимися после умершей хозяйки, об истории в Каменной Лубне, где голодная свинья доедала умершего хозяина, пока его мать в деменции била коз и других животных половником.

«Приюты отказываются от таких историй, частные волонтеры — тоже. Пришлось идти мне. Всё промыла, очистила, раздала 14 кошек, осталось четыре. Скот пристроила в хозяйство к местным фермерам».

«Мне уже 53, противостоять всё тяжелее»

Тот самый переход, где стояла матушка Арсения Источник: Андрей Пашинский / Voronezh1.ru

После того как история конфликта монахини и торгового центра вышла в соцсети, администрация Воронежа предложила Арсении встать с котятами в подземный переход у цирка вместо Московского проспекта. Но Арсения считает это плохим вариантом.

«Там люди торопятся, не берут животных. Туалета нет, сквозняк, туда трудно добираться из-за пробок. Там я теряю время, деньги и при этом никого не пристраиваю».

Другой вариант — стоять у «Московского проспекта», но два раза в месяц в присутствии инспектора.

«Это насмешка. За два раза в месяц я просто никого не смогу пристроить, — говорит она. Арсения признается, что вымотана за 30 лет борьбы. — Мне уже 53. Чувствую себя потрепанной, изношенной. И каждый раз противостоять всё тяжелее».

Сейчас у Арсении остается надежда только на общественный резонанс. Она не знает, чем закончится эта история.

«Смертность большая у меня, потому что животные копятся, болеют и умирают. А других шансов у них нет».

Что говорят в администрации ТРЦ?

На месте, где стояла монахиня, администрация ТРЦ установила ограждения Источник: Андрей Пашинский / Voronezh1.ru

В администрации ТРЦ «Московский проспект» пояснили, что переход создан только для безопасного прохода пешеходов. Ежедневно им пользуются около 60 000 человек. Сооружение построили в 2009 году по инициативе и за счет средств владельца ТРЦ «Московский проспект» Евгения Хамина, оно находится в частной собственности. Власти Воронежа в свое время отказались принять пешеходный переход на свой баланс, поэтому все работы по его охране и содержанию выполняются за счет собственника через бюджет ТРЦ. За всё время на работы по содержанию перехода было выделено около 60 миллионов рублей.

Администрация ТРЦ «Московский проспект» уточняет, что с уважением относится к деятельности волонтеров, которые занимаются пристройством бездомных животных. Руководство поддерживало деятельность Арсении на протяжении более пяти лет. Однако в последнее время формат волонтерства монахини расширился: животных стало больше, как и людей, желающих их забрать. Из-за этого пропускная способность перехода снизилась. В адрес администрации ТРЦ начали поступать обращения посетителей, которые жаловались на затруднение прохода, а также на аллергию из-за животных.

В администрации ТРЦ пояснили: принятые решения связаны исключительно с необходимостью соблюдения требований безопасности эксплуатации перехода, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, а также беспрепятственного использования перехода по его прямому назначению.

Мэрия готова идти навстречу

Администрация Воронежа также озвучила свою позицию в разговоре с корреспондентом Voronezh1.ru. Матушке Арсении после случившегося конфликта сразу же предложили другие точки — муниципальные пешеходные переходы Воронежа, которые находятся в концессии, где арендаторы готовы к размещению волонтера и животных на их территории.

Готовность помогать Арсении выразили также сотрудники городского приюта, которые и ранее пристраивали ее животных, а также забирали котят себе домой. Однако, по словам мэрии, Арсения отказалась от всех вариантов, объяснив, что переход на Московском проспекте для нее удобнее.

В пресс-службе администрации Воронежа подчеркнули: мэрия поддерживает связь с администрацией ТРЦ «Московский проспект». Руководство торгового комплекса выразило готовность размещать волонтера Арсению, предложив ей организовать работу так, чтобы обеспечить безопасность посетителей и возможность продолжать волонтерскую деятельность.

Переход очень популярен у воронежцев — ежедневно здесь проходят тысячи людей и играют уличные музыканты Источник: Андрей Пашинский / Voronezh1.ru

«Кто и чем будет заниматься в переходе — решает собственник»

А теперь разберемся, что говорит закон. Редакция Voronezh1.ru обратилась к адвокату Московской палаты адвокатов Шону Бетрозову за разъяснениями, насколько законны действия каждого участника этого конфликта и кто прав в этой ситуации. По словам юриста, ответ в первую очередь зависит от того, кому принадлежит пешеходный переход.

«В большинстве случаев пешеходные переходы — наземные, надземные или подземные — относятся к улично-дорожной сети и находятся в муниципальной собственности. Они числятся на балансе города как элементы благоустройства и дорожной инфраструктуры», — поясняет адвокат.

Однако переход у «Московского проспекта» находится в частной собственности и основное решение принимает именно собственник. Статья 209 Гражданского кодекса РФ дает владельцу право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Собственник также решает, допускать или не допускать на объект посторонних лиц для различной деятельности.

«Поскольку переход возведен за счет торгового центра, содержится им и не значится за городом, именно центр вправе определять правила поведения на этой территории, в том числе решать, будет ли здесь вестись волонтерская деятельность, на каких условиях и в каком месте», — поясняет адвокат.

Именно поэтому какие-либо разрешения от городской администрации здесь силы не имеют.

Между тем Арсения может обратиться в администрацию Воронежа с просьбой найти место для ее благотворительной деятельности.

«Помощь животным — это добровольческая деятельность. Она урегулирована федеральным законом о благотворительности и добровольчестве. Органы местного самоуправления вправе взаимодействовать с волонтером, не требуя от него регистрации юридического лица», — объясняет эксперт.

Кроме того, пристройство животных соответствует Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», который запрещает избавляться от животного иначе как путем передачи новому владельцу или в приют.

«Но принудить город, даже через суд, выделить именно эту точку для раздачи котят нельзя, — поясняет адвокат. — Закон не закрепляет за волонтерами права требовать себе определенное место. Но у города есть полномочия и разумный интерес пойти навстречу волонтеру, определить специальное место для его деятельности. Тем более что в ряде муниципалитетов такие места предусмотрены местными программами. Арсении необходимо официально обратиться в администрацию с заявлением о выделении участка».

Запрещено ли раздавать животных в общественных местах?

На противоположной стороне перехода администрация ТРЦ устанавливать ограждения почему-то не стала Источник: Андрей Пашинский / Voronezh1.ru

Деятельность волонтеров регламентирует Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ о благотворительной деятельности и добровольчестве. Как объяснил Шон Бетрозов, этот норматив определяет волонтера как физлицо, выполняющее общественно полезную работу добровольно и безвозмездно. Другой Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными регулирует обращение с бесхозными кошками и собаками, а также их передачу новым хозяевам. К перечисленным законам также добавляются внутренние правила посещения ТРЦ, если деятельность ведется на частной территории торгового центра. Они определяют порядок на объекте, собственник вправе устанавливать их самостоятельно.

Закон при этом не запрещает раздавать животных в общественных местах, это также не является санитарным нарушением. Передача животного новому владельцу прямо признана законной Федеральным законом № 498-ФЗ.

Санитарные правила не содержат общего запрета на пристройство котят или щенков в тех же переходах. Нарушением будут считаться только конкретные обстоятельства. Например, если за животными не убирают или их передают без ветеринарного осмотра и прививок.

«Закон обязывает убирать за животными в общественных местах и соблюдать чистоту, поэтому их разовая передача с уборкой территории и с ветеринарными отметками не противоречит требованиям санитарных норм», — рассказал юрист.

Единого запрета находиться с животными в общественных местах также не существует. Санитарные правила запрещают их присутствие только на определенных территориях: в помещениях общественного питания, продовольственных магазинах и рынках, а также объектах пищевого производства.

А вот правила благоустройства на местах уже содержат запреты: находиться с животными нельзя на детских и спортивных площадках, а также на территориях школ, университетов, детских садов, поликлиник и больниц.