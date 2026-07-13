Только родившиеся в СССР ответят на 10 из 10. А вам слабо пройти этот тест по сказкам?

Новые сказки в последнее время выходят чуть ли не каждый сезон. Одни собирают кассу, другие быстро забываются, но до фильмов, на которых выросли дети 80-х и 90-х, многим пока далеко. Именно ради них многие отодвигали все дела и включали телевизор, а после пересматривали на кассетах и дисках. Предлагаем ненадолго вернуться в детство и проверить память. Только будьте внимательны: здесь не только советская классика, но и зарубежные сказки, которые тоже часто показывали по телевизору.