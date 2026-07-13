Только родившиеся в СССР ответят на 10 из 10. А вам слабо пройти этот тест по сказкам?

Новые сказки в последнее время выходят чуть ли не каждый сезон. Одни собирают кассу, другие быстро забываются, но до фильмов, на которых выросли дети 80-х и 90-х, многим пока далеко. Именно ради них многие отодвигали все дела и включали телевизор, а после пересматривали на кассетах и дисках. Предлагаем ненадолго вернуться в детство и проверить память. Только будьте внимательны: здесь не только советская классика, но и зарубежные сказки, которые тоже часто показывали по телевизору.
Из какой сказки этот кадр?
«Сказка о царе Салтане» (1966 год)
«Садко» (1952 год)
«Финист — Ясный сокол» (1975 год)
«Каменный цветок» (1946 год)
Что за сказка здесь?
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1987 год)
«Мио, мой Мио» (1987 год)
«Новогодние приключения Маши и Вити» (1975 год)
«Мария, Мирабела» (1981 год)
А этого принца узнали?
«Три орешка для Золушки» (1973 год)
«Златовласка» (1973 год)
«Принц и Вечерняя Звезда» (1978 год)
«Беляночка и Розочка» (1979 год)
Даем подсказку, это не советская сказка.
«Король Дроздобород» (1965 год)
«Золотой гусь» (1964 год)
«Госпожа Метелица» (1963 год)
«Волшебных дел мастер» (1974 год)
Баба-яга есть во многих фильмах, но какой это?
«Сампо» (1958 год)
«Морозко» (1964 год)
«Василиса Прекрасная» (1939 год)
«Золотые рога» (1972 год)
Кажется, этот кадр видели все, откуда он?
«Руслан и Людмила» (1972 год)
«Аленький цветочек» (1978 год)
«Кащей Бессмертный» (1945 год)
«Огонь, вода и… медные трубы» (1967 год)
Для некоторых эта героиня стала первой любовью. Из какой она сказки?
«Пещера золотой розы» (1991 год)
«Третий принц» (1982 год)
«Арабелла» (1980 год)
«Русалочка» (1976 год)
Узнать эту сказку будет непросто.
«Старик Хоттабыч» (1956 год)
«Волшебная лампа Аладдина» (1966 год)
«Али Баба и сорок разбойников» (1966 год)
«Последняя ночь Шахерезады» (1987 год)
Совместная сказка Китая и России, знаете название?
«Невеста с белыми волосами» (1993 год)
«Волшебный портрет» (1997 год)
«Пока бьют часы» (1976 год)
«Подарок черного колдуна» (1978 год)
Из какого фильма последний кадр?
«Принцесса на горошине» (1976 год)
«31 июня» (1978 год)
«Ослиная шкура» (1982 год)
«Сказка странствий» (1982 год)