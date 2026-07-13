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Развлечения Тест Только родившиеся в СССР ответят на 10 из 10. А вам слабо пройти этот тест по сказкам?

Только родившиеся в СССР ответят на 10 из 10. А вам слабо пройти этот тест по сказкам?

От одного взгляда на вопросы вам станет тепло на душе

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Не спешите расслабляться, таких простых кадров в тесте не будет | Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 годНе спешите расслабляться, таких простых кадров в тесте не будет | Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 год

Не спешите расслабляться, таких простых кадров в тесте не будет

Источник:

кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 год

Новые сказки в последнее время выходят чуть ли не каждый сезон. Одни собирают кассу, другие быстро забываются, но до фильмов, на которых выросли дети 80-х и 90-х, многим пока далеко. Именно ради них многие отодвигали все дела и включали телевизор, а после пересматривали на кассетах и дисках. Предлагаем ненадолго вернуться в детство и проверить память. Только будьте внимательны: здесь не только советская классика, но и зарубежные сказки, которые тоже часто показывали по телевизору.

Пройден 46 раз
1 / 10

Из какой сказки этот кадр?

  • «Сказка о царе Салтане» (1966 год)

  • «Садко» (1952 год)

  • «Финист — Ясный сокол» (1975 год)

  • «Каменный цветок» (1946 год)

2 / 10

Что за сказка здесь?

  • «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1987 год)

  • «Мио, мой Мио» (1987 год)

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975 год)

  • «Мария, Мирабела» (1981 год)

3 / 10

А этого принца узнали?

  • «Три орешка для Золушки» (1973 год)

  • «Златовласка» (1973 год)

  • «Принц и Вечерняя Звезда» (1978 год)

  • «Беляночка и Розочка» (1979 год)

4 / 10

Даем подсказку, это не советская сказка.

  • «Король Дроздобород» (1965 год)

  • «Золотой гусь» (1964 год)

  • «Госпожа Метелица» (1963 год)

  • «Волшебных дел мастер» (1974 год)

5 / 10

Баба-яга есть во многих фильмах, но какой это?

  • «Сампо» (1958 год)

  • «Морозко» (1964 год)

  • «Василиса Прекрасная» (1939 год)

  • «Золотые рога» (1972 год)

6 / 10

Кажется, этот кадр видели все, откуда он?

  • «Руслан и Людмила» (1972 год)

  • «Аленький цветочек» (1978 год)

  • «Кащей Бессмертный» (1945 год)

  • «Огонь, вода и… медные трубы» (1967 год)

7 / 10

Для некоторых эта героиня стала первой любовью. Из какой она сказки?

  • «Пещера золотой розы» (1991 год)

  • «Третий принц» (1982 год)

  • «Арабелла» (1980 год)

  • «Русалочка» (1976 год)

8 / 10

Узнать эту сказку будет непросто.

  • «Старик Хоттабыч» (1956 год)

  • «Волшебная лампа Аладдина» (1966 год)

  • «Али Баба и сорок разбойников» (1966 год)

  • «Последняя ночь Шахерезады» (1987 год)

9 / 10

Совместная сказка Китая и России, знаете название?

  • «Невеста с белыми волосами» (1993 год)

  • «Волшебный портрет» (1997 год)

  • «Пока бьют часы» (1976 год)

  • «Подарок черного колдуна» (1978 год)

10 / 10

Из какого фильма последний кадр?

  • «Принцесса на горошине» (1976 год)

  • «31 июня» (1978 год)

  • «Ослиная шкура» (1982 год)

  • «Сказка странствий» (1982 год)

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Детство Сказка
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