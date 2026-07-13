«Вот и нагулялись дети»: в Ярославле снесли детскую площадку, которую обещали починить

Ярославцы просят вернуть детскую площадку, которую снесли Источник: читательница 76.RU

Ярославцы просят вернуть им снесенную детскую площадку, на месте которой теперь пустырь. Речь идет о дворе в Красноперекопском районе, на улице Большие Полянки, 23, корпус 4.

Недавно в редакцию 76.RU за помощью обращались жители этого дома. По их рассказам, краска с сооружений городка давно слезла, горка просела в землю, а деревянные доски, по которым ходят малыши, отваливались, оставляя вместо себя опасные дыры.

Несмотря на запущенное состояние площадки, она была единственной в округе. Обычно там гуляли дети из соседних домов. По словам местных жителей, это было удобно, так как за детьми можно было следить из окон дома. К тому же площадка располагалась между четырьмя детскими садами.

В округе детские сады № 210 («Пушинка»), № 215 («Медвежонок») и два корпуса детского сада № 179.

По словам одной из жительниц, в списках на благоустройство ни на 2026-й, ни на 2027-й год их двора не было. Она направила запрос о ремонте городка в управляющую компанию, домом занимается «Альфа Групп». Там ярославне сказали, что за ремонт детского комплекса они не отвечают, это обязанность администрации.

«Сказали, единственное, что они могут сделать, — это убрать полностью», — рассказала ярославна.

Новость о сносе площадки напугала жителей двора. Тогда в управляющей компании заверили, что комплекс оставят на месте, а доски в горке починят, правда, сроки тогда не назывались.

Жители двора, не дождавшись ремонта, самостоятельно приколотили недостающие части сооружений. Дети спокойно резвились, хоть и не на новой, но на восстановленной площадке. Однако веселье продлилось недолго… Через несколько дней городок огородили лентой, а во дворе повесили объявление.

«В связи с аварийным состоянием детского игрового оборудования на придомовой территории эксплуатация данного оборудования запрещена», — было прописано в объявлении от Управдома Красноперекопского района.

Вместо обещанного ремонта, городок отправили под снос Источник: читательница 76.RU

Всю площадку огородили красной лентой Источник: читательница 76.RU

Единственная несломанная качель также попала под удар Источник: читатель 76.RU

«У нас во дворе всё снесли. Вот и нагулялись дети. Хотели как лучше, получилось как всегда», — с грустью констатировала факт жительница дома.

Теперь на месте бывшей детской площадки — пустырь. В некоторых местах можно заметить оставшиеся от сооружений ямы. Жители двора на Больших Полянках, 23, корпус 4, в замешательстве, ведь гулять детям больше негде.

На месте бывшего городка теперь не раздается детский смех Источник: читательница 76.RU

Как можно вернуть площадку

В Ярославле, чтобы получить благоустройство придомовой территории, нужно попасть в программу «Наши дворы». На запрос 76.RU в мэрии города дали инструкцию, как это сделать. Власти уточнили, что адресные списки дворов составляются Координационным советом, в который входят администрации каждого района города.

По информации мэрии, для включения в перечень на благоустройство жители двора должны провести собрание, а также составить протокол и заполнить заявку, которую в дальнейшем нужно передать в администрацию своего района.

«Бланк протокола, форма заявки на участие и остальная необходимая информация размещена на портале города в разделе „Программа ‚Наши дворы‘“», — уточнили в мэрии.

Также жители могут обратиться в администрацию района за консультацией и для организации проведения общего собрания во дворе.

Ваш двор давно благоустраивали? Недавно Около 5-ти лет назад Больше 10-ти лет ничего не ремонтировали Сбился со счета Напишу в комментариях