Молоко под запретом: чем угостить ежика, если увидите его на даче или в лесу

Ежики хоть и милые, но всё же хищники Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Откуда появилось это поверье, что ежики любят молоко, неизвестно, но оно для них под запретом: эти животные не переносят лактозу, рассказывает «Доктор Питер». После выпитого молока у них может начаться брожение в кишечнике и диарея.

Не только молоко: что еще нельзя давать ежам

Как рассказала «Доктору Питеру» ветеринар Кристина Гриненко, ежи — всеядные животные, но их рацион в дикой природе и в домашних условиях отличается. Поэтому при подкормке важно учитывать их природные потребности и не давать продукты, которые могут навредить здоровью.

По словам ветеринара, помимо молока ежам не надо давать:

конфеты,

лук и чеснок (никогда),

каши,

супы,

шашлык,

хлеб,

орехи,

цитрусовые,

экзотические фрукты.

А что можно?

Учтите, что ежики хоть и милые, но всё же хищники. Они могут съесть как насекомого, так и мелких мышей.

«Подкормка ежа — временная мера, которая может быть уместна в определенные периоды, например весной, когда корма мало, или осенью, когда животное набирает вес перед спячкой. Важно не перекармливать и не давать продукты, которые могут навредить здоровью», — предупреждает ветеринар Кристина Гриненко.

По словам ветеринара, ежей можно угостить специализированным кормом для ежей или влажным кошачьим кормом, но только не рыбным. Желательно, чтобы корм был премиум-класса.

Также в списке разрешенных для ежей продуктов ветеринар назвала:

курицу, индейку, говядину . Такое мясо можно давать в сыром виде, предварительно ошпарив кипятком или заранее заморозив на несколько дней для снижения риска заражения паразитами, или в отварном виде, но без соли и специй;

субпродукты — печень, сердечки . Их желательно проварить;

перепелиные яйца — вареные и сырые;

куриные яйца — вареные;

овощи, фрукты и ягоды: кабачок, морковь, сладкий перец, яблоко, груша, клубника, дыня, голубика.

И не забудьте обязательно организовать доступ животного к чистой воде.

Что нельзя делать при встрече с ежом

Если случайно встретите ежика в лесу или на дачном участке, лучше не трогайте его, а понаблюдайте за ним и полюбуйтесь издалека.

«Помните: ежи — дикие животные. Они очень часто являются переносчиками разных инфекций и вирусов, которые могут передаться людям при укусе или близком контакте. Самое опасное — это бешенство», — напомнила специалист.

Также стоит оградить от тесного знакомства с ними и своих питомцев.

Ранее ветеринар рассказывала, чем можно заразиться от домашних питомцев после летней прогулки. Одна из главных сезонных опасностей — клещи. Собака или кошка может принести клеща домой на шерсти. Уже в квартире он способен переползти на человека.

Не секрет, что домашние животные могут быть переносчиками гельминтов. После прогулки на лапах остаются частицы земли, экскрементов других животных. А дома люди обнимают животных, позволяют облизывать руки и лицо. Так и появляется риск заражения.