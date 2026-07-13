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Животные Молоко под запретом: чем угостить ежика, если увидите его на даче или в лесу

Молоко под запретом: чем угостить ежика, если увидите его на даче или в лесу

Ветеринар предупреждает: эти животные не переносят лактозу

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Ежики хоть и милые, но всё же хищники | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЕжики хоть и милые, но всё же хищники | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ежики хоть и милые, но всё же хищники

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Откуда появилось это поверье, что ежики любят молоко, неизвестно, но оно для них под запретом: эти животные не переносят лактозу, рассказывает «Доктор Питер». После выпитого молока у них может начаться брожение в кишечнике и диарея.

Не только молоко: что еще нельзя давать ежам

Как рассказала «Доктору Питеру» ветеринар Кристина Гриненко, ежи — всеядные животные, но их рацион в дикой природе и в домашних условиях отличается. Поэтому при подкормке важно учитывать их природные потребности и не давать продукты, которые могут навредить здоровью.

По словам ветеринара, помимо молока ежам не надо давать:

  • конфеты,

  • лук и чеснок (никогда),

  • каши,

  • супы,

  • шашлык,

  • хлеб,

  • орехи,

  • цитрусовые,

  • экзотические фрукты.

А что можно?

Учтите, что ежики хоть и милые, но всё же хищники. Они могут съесть как насекомого, так и мелких мышей.

«Подкормка ежа — временная мера, которая может быть уместна в определенные периоды, например весной, когда корма мало, или осенью, когда животное набирает вес перед спячкой. Важно не перекармливать и не давать продукты, которые могут навредить здоровью», — предупреждает ветеринар Кристина Гриненко.

По словам ветеринара, ежей можно угостить специализированным кормом для ежей или влажным кошачьим кормом, но только не рыбным. Желательно, чтобы корм был премиум-класса.

Также в списке разрешенных для ежей продуктов ветеринар назвала:

  • курицу, индейку, говядину. Такое мясо можно давать в сыром виде, предварительно ошпарив кипятком или заранее заморозив на несколько дней для снижения риска заражения паразитами, или в отварном виде, но без соли и специй;

  • субпродукты — печень, сердечки. Их желательно проварить;

  • перепелиные яйца — вареные и сырые;

  • куриные яйца — вареные;

  • овощи, фрукты и ягоды: кабачок, морковь, сладкий перец, яблоко, груша, клубника, дыня, голубика.

И не забудьте обязательно организовать доступ животного к чистой воде.

Что нельзя делать при встрече с ежом

Если случайно встретите ежика в лесу или на дачном участке, лучше не трогайте его, а понаблюдайте за ним и полюбуйтесь издалека.

«Помните: ежи — дикие животные. Они очень часто являются переносчиками разных инфекций и вирусов, которые могут передаться людям при укусе или близком контакте. Самое опасное — это бешенство», — напомнила специалист.

Также стоит оградить от тесного знакомства с ними и своих питомцев.

Ранее ветеринар рассказывала, чем можно заразиться от домашних питомцев после летней прогулки. Одна из главных сезонных опасностей — клещи. Собака или кошка может принести клеща домой на шерсти. Уже в квартире он способен переползти на человека.

Не секрет, что домашние животные могут быть переносчиками гельминтов. После прогулки на лапах остаются частицы земли, экскрементов других животных. А дома люди обнимают животных, позволяют облизывать руки и лицо. Так и появляется риск заражения.

Главное правило — не бояться животных, а соблюдать профилактику. После прогулки питомца нужно осматривать. Собак и кошек важно регулярно обрабатывать от паразитов и своевременно вакцинировать. После контакта с животным лучше мыть руки, особенно перед едой.

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Анастасия Романова
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Комментарии
1
Гость
37 минут
припев-ёжик резиновый шёл и посвистывал...
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