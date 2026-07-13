Молоко под запретом: чем угостить ежика, если увидите его на даче или в лесу

Откуда появилось это поверье, что ежики любят молоко, неизвестно, но оно для них под запретом: эти животные не переносят лактозу, рассказывает «Доктор Питер». После выпитого молока у них может начаться брожение в кишечнике и диарея.
Не только молоко: что еще нельзя давать ежам
Как рассказала «Доктору Питеру» ветеринар Кристина Гриненко, ежи — всеядные животные, но их рацион в дикой природе и в домашних условиях отличается. Поэтому при подкормке важно учитывать их природные потребности и не давать продукты, которые могут навредить здоровью.
По словам ветеринара, помимо молока ежам не надо давать:
конфеты,
лук и чеснок (никогда),
каши,
супы,
шашлык,
хлеб,
орехи,
цитрусовые,
экзотические фрукты.
А что можно?
Учтите, что ежики хоть и милые, но всё же хищники. Они могут съесть как насекомого, так и мелких мышей.
«Подкормка ежа — временная мера, которая может быть уместна в определенные периоды, например весной, когда корма мало, или осенью, когда животное набирает вес перед спячкой. Важно не перекармливать и не давать продукты, которые могут навредить здоровью», — предупреждает ветеринар Кристина Гриненко.
По словам ветеринара, ежей можно угостить специализированным кормом для ежей или влажным кошачьим кормом, но только не рыбным. Желательно, чтобы корм был премиум-класса.
Также в списке разрешенных для ежей продуктов ветеринар назвала:
курицу, индейку, говядину. Такое мясо можно давать в сыром виде, предварительно ошпарив кипятком или заранее заморозив на несколько дней для снижения риска заражения паразитами, или в отварном виде, но без соли и специй;
субпродукты — печень, сердечки. Их желательно проварить;
перепелиные яйца — вареные и сырые;
куриные яйца — вареные;
овощи, фрукты и ягоды: кабачок, морковь, сладкий перец, яблоко, груша, клубника, дыня, голубика.
И не забудьте обязательно организовать доступ животного к чистой воде.
Что нельзя делать при встрече с ежом
Если случайно встретите ежика в лесу или на дачном участке, лучше не трогайте его, а понаблюдайте за ним и полюбуйтесь издалека.
«Помните: ежи — дикие животные. Они очень часто являются переносчиками разных инфекций и вирусов, которые могут передаться людям при укусе или близком контакте. Самое опасное — это бешенство», — напомнила специалист.
Также стоит оградить от тесного знакомства с ними и своих питомцев.
Ранее ветеринар рассказывала, чем можно заразиться от домашних питомцев после летней прогулки. Одна из главных сезонных опасностей — клещи. Собака или кошка может принести клеща домой на шерсти. Уже в квартире он способен переползти на человека.
Не секрет, что домашние животные могут быть переносчиками гельминтов. После прогулки на лапах остаются частицы земли, экскрементов других животных. А дома люди обнимают животных, позволяют облизывать руки и лицо. Так и появляется риск заражения.
Главное правило — не бояться животных, а соблюдать профилактику. После прогулки питомца нужно осматривать. Собак и кошек важно регулярно обрабатывать от паразитов и своевременно вакцинировать. После контакта с животным лучше мыть руки, особенно перед едой.