Ярославцев предупредили о новой волне непогоды: когда ожидается гроза

Ярославцев вновь предупредили о грозе Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области продлили действие предупреждения о мощной грозе с ветром, ливнем и градом. Как сообщили в РСЧС, непогода усилится с 00:00 до 21:00 14 июля в отдельных районах региона, в том числе в Ярославле.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, при грозе усиление северного, северо-восточного ветра порывами 12-17 м/с. <…> В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — указано в сообщении РСЧС.

Аналогичные советы пришли в SMS-рассылке. Напоминаем, телефон экстренных служб 112.

Днем ранее, 12 июля, из-за грозы остались обесточены десятки населенных пунктов в Ярославской области. Глава Рыбинского округа сообщала об отключении света в 75 населенных пунктах. Основной удар стихии пришелся на Переславль-Залесском, Ярославском, Даниловском и Рыбинском округах. Движение по трассе М-8 приостанавливали из-за рухнувших на трассу деревьев.

Для восстановления проводов и расчистки ЛЭП съехались бригады из семи областей: Костромской, Владимирской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей. По последним данным пресс-службы «Россети Центр» — «Ярэнерго», энергетики убрали

Как объяснили в центре «Фобос», обрушившаяся на Центральную Россию гроза со штормовым ветром — результат влияния суперциклона, который образовался за счет каспийского и атлантического вихрей.

«Сейчас Русская равнина находится в тыловой части этого атмосферного гиганта. <…> Плотная облачность ограничит солнечный прогрев приземного слоя атмосферы. Почти во всей центральной полосе ожидается +20…+25 °C», — прокомментировали в «Фобосе».