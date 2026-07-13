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Происшествия Владельцу «Дома ужасов», где заживо сгорели студентки, огласили приговор — подробности

Владельцу «Дома ужасов», где заживо сгорели студентки, огласили приговор — подробности

В инциденте разбирались на протяжении двух лет

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Организаторы квеста получили реальные сроки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОрганизаторы квеста получили реальные сроки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Организаторы квеста получили реальные сроки

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор по резонансному делу о трагедии в квест-комнате «Дом ужаса», где погибли две студентки. На скамье подсудимых оказались три человека, в том числе бывший участник местной команды КВН.

Следователи установили, что за безопасность посетителей отвечал владелец заведения. Именно он допустил к работе двух аниматоров, которые устроили пожар во время игры. В итоге троих человек обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Суд признал их виновными по статье 238 УК РФ.

Владелец квест-комнаты — экс-участник КВН Гусейн Ибрагимов — получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Двух аниматоров, которые проводили смертельно опасную игру, приговорили к 3,5 и 4 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, всем троим суд запретил в дальнейшем заниматься организацией и проведением квестов, а также любых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.

Трагедия произошла в 2024 году. 18-летний парень, работавший аниматором в махачкалинской квест-комнате, решил «украсить» игру. Он поджег перчатку, но не смог ее потушить и бросил в сторону канистр с горючим. Вспыхнул пожар, который быстро распространился по помещению.

Две участницы квеста не смогли выбраться из полыхающего помещения. Они были прикованы наручниками к стулу. Одна девушка умерла из-за отравления угарным газом, вторая из-за ожогов 100 процентов тела. Третий игрок, находившийся в комнате, получил сильные ожоги.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Квест Дагестан Махачкала Приговор Суд
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Комментарии
2
Гость
39 минут
это россия где жизнь человека очень дешево ценится
Гость
46 минут
"Кроме того, всем троим суд запретил в дальнейшем заниматься организацией и проведением квестов, а также любых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.: А незакрытых можно? Полно гибнут и при наружных развлекательных мероприятиях, даже больше , чем в закрытых. Будут на лодках катать - наша землячка из Рыбинска там погибла.
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Гость
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