Владельцу «Дома ужасов», где заживо сгорели студентки, огласили приговор — подробности

Организаторы квеста получили реальные сроки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор по резонансному делу о трагедии в квест-комнате «Дом ужаса», где погибли две студентки. На скамье подсудимых оказались три человека, в том числе бывший участник местной команды КВН.

Следователи установили, что за безопасность посетителей отвечал владелец заведения. Именно он допустил к работе двух аниматоров, которые устроили пожар во время игры. В итоге троих человек обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Суд признал их виновными по статье 238 УК РФ.

Владелец квест-комнаты — экс-участник КВН Гусейн Ибрагимов — получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Двух аниматоров, которые проводили смертельно опасную игру, приговорили к 3,5 и 4 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, всем троим суд запретил в дальнейшем заниматься организацией и проведением квестов, а также любых развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.

Трагедия произошла в 2024 году. 18-летний парень, работавший аниматором в махачкалинской квест-комнате, решил «украсить» игру. Он поджег перчатку, но не смог ее потушить и бросил в сторону канистр с горючим. Вспыхнул пожар, который быстро распространился по помещению.