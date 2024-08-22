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Животные «Уже не меньше двух»: ярославцы предупредили грибников о медведях

«Уже не меньше двух»: ярославцы предупредили грибников о медведях

Местные просят быть внимательнее

593
2 комментария

Местные предупреждают туристов

Ярославцы предупредили об активности медведей в Рыбинском районе. О встрече с мишкой рассказали местные жители.

—  В Глебовском и Судоверфском поселениях Рыбинского района уже не меньше двух медведей. Видели местные жители. Убегали. Раньше ни одного не было, — рассказал читатель 76.RU Александр.

Мужчина обратил внимание, в эти места приезжают туристы из других регионов, сами рыбинцы ходят в леса за грибами и ягодами.

— На прошлой неделе с медведями повстречались мои соседи. Следы и экскременты медведя постоянно встречают в районе деревни Большой Дор — на побережье водохранилища. В прошлом году с медведем столкнулась жительница Глебовского поселения. Я сам видел пару лет назад, было не до фотографий, — добавил он.

Местные обращают внимание: хищник не заходит в деревню, но появляется в районе вырубки в лесополосе.

— [Его видели] около деревни Большой Дор, — рассказал читатель 76.RU.

В региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования на запрос портала 76.RU уточнили, что обращений по поводу хищников не поступало.

Если вы заметили медведя в населенном пункте, следует обращаться в единую диспетчерскую службу населения либо звонить в экстренную службу по номеру 112.

По данным Министерства на 2024 год, в Ярославской области обитает свыше 1400 медведей, самые «медвежьи» районы — Пошехонский, Первомайский и Любимский.

Напоминаем, при встрече с медведем нельзя паниковать, кричать и смотреть зверю в глаза. Необходимо медленно покинуть место, отходить стоит по диагонали, не поворачиваясь к нему спиной. К медвежатам вообще не стоит приближаться — медведица может напасть, защищая своих детенышей. Важно помнить, что реакция медведя будет во многом зависеть от поведения человека. Бегство всегда провоцирует преследование.

Во время сбора грибов и ягод в лесу рекомендуется издавать как можно больше шума.

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Комментарии
2
Гость
22 августа 2024, 18:27
а властям все равно . ждут пока кого-нибудь сожрут.
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