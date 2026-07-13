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Развлечения Настоящая машина времени! Пройдите путь человечества за один сеанс в виртуальном музее

Настоящая машина времени! Пройдите путь человечества за один сеанс в виртуальном музее

Узнайте о знаковых событиях человечества

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Узнайте больше о человечестве в виртуальном музее | Источник: MSK1.RUУзнайте больше о человечестве в виртуальном музее | Источник: MSK1.RU

Узнайте больше о человечестве в виртуальном музее

Источник:

MSK1.RU

Машину времени еще не придумали, но в XXI веке мы всё ближе к этому, хотя бы виртуально. Журнал «Вокруг света» к своему 165‑летию запустил диджитал‑музей: это экскурсия сквозь эпохи, где за один сеанс можно пройти путь длиной в полтора столетия. В шести виртуальных залах собрано 165 знаковых событий — по одному на каждый год существования журнала.

Скучных полотен текстов и непонятных фотографий в этом музее нет. Интерактивный формат помогает изучать историю легко. О некоторых из экспонатов даже рассказывают приглашенные эксперты: историк моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, киновед, доцент ВГИКа Всеволод Коршунов и шеф-повар Мирко Дзаго.

Экскурсия начинается с XIX века — 1861–1883 годы. Тогда появилось множество технических новинок, без которых сложно представить современную жизнь: от лампочек и джинсов до метро, трамвая и троллейбуса.

Во втором зале посетителям расскажут о теории относительности и покорении самой южной точки Земли. Что происходило на планете еще столетие, и как мы пришли к безграничным интернет-возможностям — можно узнать в остальных четырех залах.

Полный путеводитель по экспозиции

Основы основ (1861–1883)

Это время ознаменовалось появлением множества технических новинок, без которых сложно представить современную жизнь: от лампочек и джинсов до метро, трамвая и троллейбуса. Основу основ химии и будущих разделов физики заложил Дмитрий Менделеев, которому удалось систематизировать известные элементы, предсказать открытие новых и сформулировать периодический закон.

Посетить зал № 1

Точки отсчета (1884–1911)

Принятие Гринвичского меридиана за точку отсчета в системе поясного времени стало важной вехой в создании различных международных стандартов. Иначе взглянуть на время позволила и сформулированная Альбертом Эйнштейном специальная теория относительности, а Руаль Амундсен покорил самую южную точку Земли.

Посетить зал № 2

Тектонические сдвиги (1912–1946)

Сформулированная Альфредом Вегенером теория дрейфа материков стала общепринятой среди геологов только много лет спустя, зато в других сферах тектонические сдвиги происходили гораздо быстрее: физики узнали строение атомного ядра и запустили цепную реакцию, биологи открыли инсулин и пенициллин, а астрономы обнаружили существование других галактик.

Посетить зал № 3

Мир набирает скорость (1947–1976)

Послевоенные годы ознаменовались стремительным ростом скорости, достигнутой человеком и рукотворными аппаратами: самолеты преодолели скорость звука, а ракеты — притяжение Земли, доставив космические аппараты и первых людей на орбиту и Луну. Незаменимыми помощниками ученых и инженеров во многих отраслях в это время стали первые компьютеры.

Посетить зал № 4

От аналога к цифре (1977–2000)

Превращение компьютера в универсальное домашнее устройство и появление интернета предопределили цифровизацию всех сфер жизни, но также заставили писателей и режиссеров задуматься о том, к чему это может привести. Тем временем «Хаббл» и другие космические телескопы значительно изменили наши представления об устройстве Вселенной.

Посетить зал № 5

Безграничные возможности (2001–2026)

Интернет, ставший доступным практически повсеместно, открыл людям поистине безграничные возможности для получения и обмена информацией. Обрабатывать ее теперь помогает умнеющий год от года искусственный интеллект. Мир меняется на глазах, но неизменной остается свойственная человеку жажда познания и расширения границ — теперь фронтир проходит по Луне и Марсу.

Посетить зал № 6

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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