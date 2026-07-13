Настоящая машина времени! Пройдите путь человечества за один сеанс в виртуальном музее

Машину времени еще не придумали, но в XXI веке мы всё ближе к этому, хотя бы виртуально. Журнал «Вокруг света» к своему 165‑летию запустил диджитал‑музей: это экскурсия сквозь эпохи, где за один сеанс можно пройти путь длиной в полтора столетия. В шести виртуальных залах собрано 165 знаковых событий — по одному на каждый год существования журнала.
Скучных полотен текстов и непонятных фотографий в этом музее нет. Интерактивный формат помогает изучать историю легко. О некоторых из экспонатов даже рассказывают приглашенные эксперты: историк моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, киновед, доцент ВГИКа Всеволод Коршунов и шеф-повар Мирко Дзаго.
Экскурсия начинается с XIX века — 1861–1883 годы. Тогда появилось множество технических новинок, без которых сложно представить современную жизнь: от лампочек и джинсов до метро, трамвая и троллейбуса.
Во втором зале посетителям расскажут о теории относительности и покорении самой южной точки Земли. Что происходило на планете еще столетие, и как мы пришли к безграничным интернет-возможностям — можно узнать в остальных четырех залах.
Полный путеводитель по экспозиции
Основы основ (1861–1883)
Это время ознаменовалось появлением множества технических новинок, без которых сложно представить современную жизнь: от лампочек и джинсов до метро, трамвая и троллейбуса. Основу основ химии и будущих разделов физики заложил Дмитрий Менделеев, которому удалось систематизировать известные элементы, предсказать открытие новых и сформулировать периодический закон.
Точки отсчета (1884–1911)
Принятие Гринвичского меридиана за точку отсчета в системе поясного времени стало важной вехой в создании различных международных стандартов. Иначе взглянуть на время позволила и сформулированная Альбертом Эйнштейном специальная теория относительности, а Руаль Амундсен покорил самую южную точку Земли.
Тектонические сдвиги (1912–1946)
Сформулированная Альфредом Вегенером теория дрейфа материков стала общепринятой среди геологов только много лет спустя, зато в других сферах тектонические сдвиги происходили гораздо быстрее: физики узнали строение атомного ядра и запустили цепную реакцию, биологи открыли инсулин и пенициллин, а астрономы обнаружили существование других галактик.
Мир набирает скорость (1947–1976)
Послевоенные годы ознаменовались стремительным ростом скорости, достигнутой человеком и рукотворными аппаратами: самолеты преодолели скорость звука, а ракеты — притяжение Земли, доставив космические аппараты и первых людей на орбиту и Луну. Незаменимыми помощниками ученых и инженеров во многих отраслях в это время стали первые компьютеры.
От аналога к цифре (1977–2000)
Превращение компьютера в универсальное домашнее устройство и появление интернета предопределили цифровизацию всех сфер жизни, но также заставили писателей и режиссеров задуматься о том, к чему это может привести. Тем временем «Хаббл» и другие космические телескопы значительно изменили наши представления об устройстве Вселенной.
Безграничные возможности (2001–2026)
Интернет, ставший доступным практически повсеместно, открыл людям поистине безграничные возможности для получения и обмена информацией. Обрабатывать ее теперь помогает умнеющий год от года искусственный интеллект. Мир меняется на глазах, но неизменной остается свойственная человеку жажда познания и расширения границ — теперь фронтир проходит по Луне и Марсу.