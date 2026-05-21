«Там много убежищ и корма»: ярославский зоолог объяснил, как жара влияет на змей

18 мая Ярославль накрыла аномальная жара. Столбик термометра поднимается до +30…32 градусов почти неделю. Из-за высоких температур в регионе активизировались клещи.

А как жара повлияла на змей? Стоит ли опасаться частых встреч с ними? Об этом 76.RU рассказал старший преподаватель кафедры экологии и зоологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов.

Какую погоду любят змеи

Змеи — хладнокровные существа. Их температура напрямую зависит от температуры воздуха, поэтому греться им приходится под солнечными лучами. В теплое время года змей чаще встречают в начале дня, когда погода еще не слишком жаркая — пекло они также не переносят.

«В жаркую погоду змеи переходят на ночной образ жизни. Они активны, когда прохладно. Днем, в жару, чтобы избежать перегрева, змеи прячутся», — объяснил Александр Русинов.

Где можно встретить змею

Зоолог отметил, что со змеями крепко знакомы дачники. Для рептилий участки и огороды — благоприятная среда обитания.

«Там много убежищ и корма, например, мышей и лягушек. На дачных участках селятся и ужи, и гадюки, но ужи гораздо чаще, поскольку они откладывают яйца в компостных кучах», — дополнил Александр Русинов.

В Ярославской области чаще всего можно встретить два вида змей: ужа и гадюку. Ужа от гадюки отличить просто: у него на голове яркие желтые или оранжевые пятна. У гадюки вдоль тела идет зигзагообразная темная полоса. Укус гадюки очень опасен. Её яд поражает центральную нервную систему. Ужи не ядовиты, но они могут занести инфекцию в ранку на месте укуса.

Что делать при встрече со змеей

Как рассказал эксперт, при встрече с рептилией — приближаться к ней не стоит. Тем более не надо пытаться ее поймать. Лучшим вариантом будет потопать по земле, тогда змея испугается и уползет в нору.

«Змеи сами боятся людей и стараются при встрече спрятаться. Имеет смысл прежде, чем лезть руками в растительность на грядке, внимательно посмотреть, что там нет затаившейся змеи, пытающейся спрятаться. Если имели случаи встреч со змеями, следует предупредить детей, чтобы избежать их неправильного поведения», — дополнил Александр Русинов.

Напомним, в апреле ярославцы увидели экзотическую змею во Фрунзенском районе города. Рептилия ползала в кустах между домами № 28к2 и 28к3 на Суздальском шоссе.

Екатерина Тарыгина
