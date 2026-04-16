«Возможно, сбежала через окно»: в Ярославле заметили экзотическую змею

В Ярославле заметили экзотическую змею Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Жительница Ярославля заметила экзотическую змею во Фрунзенском районе города. Рептилия ползала в кустах между домами № 28к2 и 28к3 на Суздальском шоссе.

«Встретили на Суздалке такое чудо. Скорее всего, чья-то домашняя. Возможно, сбежала через окно погулять. Заберите питомца обратно домой», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В беседе с 76.RU ярославна рассказала, что увидела змею в районе часа дня. Она не стала вызывать спасателей.

«Так как змея, очевидно, не наших широт, то я предположила, что она домашняя. Выложила в паблики, чтобы хозяин нашелся», — объяснила девушка.

По всей видимости, другие очевидцы тоже не стали вызывать спасателей. В ГУ МЧС по Ярославской области и «Центре гражданской защиты Ярославля» рассказали, что сообщений по поводу экзотической рептилии им не поступало.