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Город «Возможно, сбежала через окно»: в Ярославле заметили экзотическую змею

«Возможно, сбежала через окно»: в Ярославле заметили экзотическую змею

Жители города предположили, что это — чей-то пропавший питомец

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В Ярославле заметили экзотическую змею | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле заметили экзотическую змею | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле заметили экзотическую змею

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Жительница Ярославля заметила экзотическую змею во Фрунзенском районе города. Рептилия ползала в кустах между домами № 28к2 и 28к3 на Суздальском шоссе.

«Встретили на Суздалке такое чудо. Скорее всего, чья-то домашняя. Возможно, сбежала через окно погулять. Заберите питомца обратно домой», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В беседе с 76.RU ярославна рассказала, что увидела змею в районе часа дня. Она не стала вызывать спасателей.

«Так как змея, очевидно, не наших широт, то я предположила, что она домашняя. Выложила в паблики, чтобы хозяин нашелся», — объяснила девушка.

По всей видимости, другие очевидцы тоже не стали вызывать спасателей. В ГУ МЧС по Ярославской области и «Центре гражданской защиты Ярославля» рассказали, что сообщений по поводу экзотической рептилии им не поступало.

Тем временем в комментариях под постом жители города предположили, что это может быть неядовитый маисовый полоз. Такие обитают на территории Северной Америки. Часто любители змей заводят их себе в качестве домашних питомцев.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Змея в городе Рептилия
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Комментарии
15
Гость
17 апреля, 12:43
Хозяин, забери, а то убьют. У нас это быстро.
Гость
17 апреля, 09:25
если ее почистить, шкурку снять, нарезать тоненькими ломтиками, пожарить или запечь в духовке, то к пиву отлично пойдёт!
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Гость
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