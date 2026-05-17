Жителей Ярославской области предупредили об аномальной погоде. Когда ожидать жару

Аномальная жара ожидается в Ярославской области

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 18 по 20 мая в местами на территории Ярославской области ожидается аномально жаркая погода. Днем столбик термометров может подняться до +30… +32 градусов.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи,  пользуйтесь головными уборами, употребляйте больше воды. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Телефон экстренных служб — 112», — сообщили в РСЧС Ярославской области.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле самый жаркий день на неделе ожидается 18 мая. Днем температура воздуха достигнет +27 градусов.

Погода в Ярославле

  • В понедельник, 18 мая, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью +16… +18 °С, днем +25… +27 °С;

  • во вторник, 19 мая, будет ясная погода. Ночью +15… +17 °С, днем +26… +28 °С;

  • в среду, 20 мая, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +15… +17 °С, днем +27… +29 °С;

  • в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +15… +17 °С, днем +22… +24 °С;

  • в пятницу, 22 мая, прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем. Ночью — +16 °С, днем +23 °С.

Кристина Геворкян
корреспондент
11
Гость
17 мая, 15:51
Как хорошо, когда тепло, На небе солнце щурится И лёгкий ветер озорной Ласкается, целуется! Шепчу себе я - Благодать И песенки мурлыкаю. Ну, просто рай, ни дать, ни взять От счастье сердце прыгает !
Гость
17 мая, 20:49
Значит июнь, скорее всего будет прохладным
