Жителей Ярославской области предупредили об аномальной погоде. Когда ожидать жару

С 18 по 20 мая в местами на территории Ярославской области ожидается аномально жаркая погода. Днем столбик термометров может подняться до +30… +32 градусов.
«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте больше воды. Проявляйте особую осторожность при обращении с огнем, не разводите костры. Телефон экстренных служб — 112», — сообщили в РСЧС Ярославской области.
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле самый жаркий день на неделе ожидается 18 мая. Днем температура воздуха достигнет +27 градусов.
Погода в Ярославле
В понедельник, 18 мая, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью +16… +18 °С, днем +25… +27 °С;
во вторник, 19 мая, будет ясная погода. Ночью +15… +17 °С, днем +26… +28 °С;
в среду, 20 мая, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +15… +17 °С, днем +27… +29 °С;
в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +15… +17 °С, днем +22… +24 °С;
в пятницу, 22 мая, прогнозируется переменная облачность с небольшим дождем. Ночью — +16 °С, днем +23 °С.