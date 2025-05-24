Биологи объяснили, как отпугнуть змей от огорода и дачного участка

Биолог рассказала, как отпугнуть змей от дачного участка и огорода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Алексей Лобанов











Дачный сезон стартовал, традиционно в это время любителям загородного отдыха предстоит защищать свои участки от разных неприятностей, в том числе — змей. Из-за аномально теплого марта и апреля в разных уголках Ярославской области ужи и гадюки проснулись раньше обычного и к маю вовсю проявляют активность.

Мы узнали у биологов, как отпугнуть змей от дачного участка. Публикуем простые советы.

«Хлам — убежище»

Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов ранее предупреждал, что гадюки — холодностойкие змеи и способны проявляться активность даже при минусовых температурах. При заморозках змеи могут возвращаться в свои «домики», а потом вновь появляться на поверхности.

На дачных участках, по словам эксперта, лесных гостей привлекают укромные уголки и хлам.

«Чтобы отпугнуть змей от своего участка, не стоит складировать хлам и хранить кучи мусора. Хлам — убежище для змей, а грызуны — это еда для них. Как добиться того, чтобы было меньше грызунов на даче? Опять-таки делать так, чтобы было меньше хлама и помоек, где питаются грызуны», — посоветовал Александр Русинов.

«Любят тепло»

Биолог Елена Анашкина ранее также рассказывала, что змеи могут появляться на дачном участке во время поиска охотничьего участка.

«Фрукты и ягоды их совершенно не интересуют. На грядки и в теплицы может привлекать наличие мышевидных грызунов. Кроме этого, в теплице создается особый микроклимат, тепло, которое любят наши северные змеи. Все потому что они не имеют постоянной температуры тела и зависят от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем быстрее у змеи протекают процессы жизнедеятельности, в том числе переваривание пищи, — объяснила Елена Анашкина.

Важно учитывать: гадюки ведут оседлый образ жизни, они могут обитать на одном участке радиусом 100 метров до 12 лет.

Почему нельзя убивать змей

По словам Елены Анашкиной, обычно гадюки не селятся по соседству с человеком.

«Если в исключительном случае змеи всё же останутся на вашем приусадебном участке, их будет не более двух. С конкурентами они сами разберутся», — рассказала эксперт.

Биолог настоятельно просит не убивать змей на участках. В частности, это может привлечь к вам на дачу еще больше рептилий.

«Убивать змей вообще не нужно. Если пара змей по какой-то причине оставила свой участок, на него, действительно, может вселиться сразу несколько молодых змей, которые поделят его на несколько более мелких», — пояснила она.