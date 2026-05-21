Кусают в 30 раз чаще: как жара повлияла на клещей в Ярославле

Станет ли клещей больше из-за жары

В Ярославле начался пик активности клещей. Как объяснили в областном Роспотребнадзоре, это связано с аномальной жарой, нагрянувшей на регион.

«Случаев укусов клеще стало больше из-за жаркой погоды в Ярославской области», — уточнили в надзорном ведомстве.

Количество укусов за месяц увеличилось почти в 30 раз. Если в начале апреля от кровососов пострадали 15 жителей, то в мае в больницу с укусами обратились уже 445 человек. Из них 16% дети.

Где подцепили клещей с 4 по 10 мая:

Ярославль — 213;

Рыбинск — 119;

Даниловский округ — 20;

Некрасовский округ — 13;

Ростов Великий — 11.

«Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами», — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

В ведомстве также напомнили, куда сдать клещей на исследования. Для этого следует обратиться в ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии».

Куда сдать клеща Ярославль — улица Воинова, 1. Телефон +7 (4852) 73-36-42;

Рыбинск — улица Солнечная, 39. Телефон +7 (4855) 55-12-88;

Ростов Великий — Перовский переулок, 19. Телефон +7 (48536) 6-25-43. Ранее мы публиковали полный список адресов по районам Ярославля и городам области.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в ЦФО наиболее опасными регионами, где высок риск подхватить клещевой энцефалит стали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.