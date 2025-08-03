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Животные Фоторепортаж 25+ милых фотографий животных из ярославского зоопарка, которые заставят вас улыбнуться

25+ милых фотографий животных из ярославского зоопарка, которые заставят вас улыбнуться

В фоторепортаже показываем медведей, тигра и других обитателей

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Показываем милые фотографии животных из Ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем милые фотографии животных из Ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем милые фотографии животных из Ярославского зоопарка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Животные ярославского зоопарка вновь попали в объектив фотографа 76.RU. Из-за жары многие обитатели спрятались в домики или дремали в тени ограждений своих вольеров. Хотя были и те, кто активничал или спал на виду.

Предлагаем вам отвлечься от дел и разгрузить голову милыми фотографиями обитателей ярославского зоопарка.

С раскрытыми крыльями страус выглядит еще больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС раскрытыми крыльями страус выглядит еще больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С раскрытыми крыльями страус выглядит еще больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, сейчас в вольере страусов лежат яйца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКстати, сейчас в вольере страусов лежат яйца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, сейчас в вольере страусов лежат яйца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие-то деревенские пейзажи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие-то деревенские пейзажи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие-то деревенские пейзажи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я в домике» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Я в домике» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я в домике»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аист изящно чистит свои перья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАист изящно чистит свои перья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аист изящно чистит свои перья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У рыси очень милые кисточки на ушах и забавный «ирокез» на спине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ рыси очень милые кисточки на ушах и забавный «ирокез» на спине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У рыси очень милые кисточки на ушах и забавный «ирокез» на спине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кошка очень плавно спускалась по мостику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКошка очень плавно спускалась по мостику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кошка очень плавно спускалась по мостику

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В теньке хорошо, можно и умыться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ теньке хорошо, можно и умыться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В теньке хорошо, можно и умыться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Маленькие красные волки играются в ванне с водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаленькие красные волки играются в ванне с водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Маленькие красные волки играются в ванне с водой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем заняться в жаркий день? Конечно, щипать траву | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧем заняться в жаркий день? Конечно, щипать траву | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем заняться в жаркий день? Конечно, щипать траву

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи&nbsp;— звезды зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведи&nbsp;— звезды зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведи — звезды зоопарка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда можно застать их играющими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИногда можно застать их играющими | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда можно застать их играющими

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой большой и пушистый косолапый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой большой и пушистый косолапый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой большой и пушистый косолапый

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тигр, словно котенок, уснул на солнышке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТигр, словно котенок, уснул на солнышке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тигр, словно котенок, уснул на солнышке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утиные разборки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУтиные разборки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утиные разборки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, в зоопарке появились козы-швейцары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, в зоопарке появились козы-швейцары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, в зоопарке появились козы-швейцары

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вкуснятина! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВкуснятина! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вкуснятина!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Знали, что у гусей есть зубы? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗнали, что у гусей есть зубы? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Знали, что у гусей есть зубы?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Очередь на отплыв | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОчередь на отплыв | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Очередь на отплыв

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сервал Ева улеглась на травку и моет свои лапы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСервал Ева улеглась на травку и моет свои лапы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сервал Ева улеглась на травку и моет свои лапы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куница очень стеснительная. При виде фотографа сразу спряталась в домик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуница очень стеснительная. При виде фотографа сразу спряталась в домик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куница очень стеснительная. При виде фотографа сразу спряталась в домик

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На заднем плане лежит Ника&nbsp;— недавно родившаяся лань | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа заднем плане лежит Ника&nbsp;— недавно родившаяся лань | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На заднем плане лежит Ника — недавно родившаяся лань

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Будто кадр сделан не в зоопарке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБудто кадр сделан не в зоопарке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будто кадр сделан не в зоопарке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новичок в зоопарке&nbsp;— леопард Амур | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовичок в зоопарке&nbsp;— леопард Амур | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новичок в зоопарке — леопард Амур

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже большой хищник может быть обычной кошкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже большой хищник может быть обычной кошкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже большой хищник может быть обычной кошкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А если вам не хватило милоты, то вот подборка фоторепортажей с животными:

  • 15+ забавных фотографий животных из ярославского зоопарка;

  • показываем завораживающие фотографии пернатых;

  • подборка забавных и милых фотографий котиков из Ярославля;

  • ярославцы рассказали трогательные истории про своих собак.

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