25+ милых фотографий животных из ярославского зоопарка, которые заставят вас улыбнуться
В фоторепортаже показываем медведей, тигра и других обитателей
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Животные ярославского зоопарка вновь попали в объектив фотографа 76.RU. Из-за жары многие обитатели спрятались в домики или дремали в тени ограждений своих вольеров. Хотя были и те, кто активничал или спал на виду.
Предлагаем вам отвлечься от дел и разгрузить голову милыми фотографиями обитателей ярославского зоопарка.
А если вам не хватило милоты, то вот подборка фоторепортажей с животными:
15+ забавных фотографий животных из ярославского зоопарка;