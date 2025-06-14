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Животные Фоторепортаж Этих птиц можно встретить в Ярославле: показываем завораживающие фотографии пернатых

Этих птиц можно встретить в Ярославле: показываем завораживающие фотографии пернатых

Подборка кадров от Владислава Симонова

6 245
11 комментариев
Когда-то белоспинный дятел был занесен в Красную книгу, но с 2018 года численность особей пришла в норму, и его исключили из списка редких птиц | Источник: Владислав СимоновКогда-то белоспинный дятел был занесен в Красную книгу, но с 2018 года численность особей пришла в норму, и его исключили из списка редких птиц | Источник: Владислав Симонов

Когда-то белоспинный дятел был занесен в Красную книгу, но с 2018 года численность особей пришла в норму, и его исключили из списка редких птиц

Источник:

Владислав Симонов

Многие горожане считают, что в Ярославле из птиц можно встретить только голубей, воробьев и уток. Но это не так. Бердвотчеры — люди, увлекающиеся наблюдением и изучением птиц, — знают нужное место и время, где можно встретить определенного пернатого. Владислав Симонов из Ярославля занимается такой съемкой много лет, в его портфолио — десятки видов птиц.

В Ярославской области можно встретить около 240 видов. Одни из них обитают в нашем регионе, другие пролетают через область. Показываем завораживающие фотографии птиц, обитающих в Ярославле, от Владислава Симонова.

Свиристель вы могли заметить осенью на рябинах. Изредка среди окрашенных птиц попадаются белые особи | Источник: Владислав СимоновСвиристель вы могли заметить осенью на рябинах. Изредка среди окрашенных птиц попадаются белые особи | Источник: Владислав Симонов

Свиристель вы могли заметить осенью на рябинах. Изредка среди окрашенных птиц попадаются белые особи

Источник:

Владислав Симонов

Большой крохаль при пролете над Ярославлем останавливается подкормиться рыбой на Волге или Которосли | Источник: Владислав СимоновБольшой крохаль при пролете над Ярославлем останавливается подкормиться рыбой на Волге или Которосли | Источник: Владислав Симонов

Большой крохаль при пролете над Ярославлем останавливается подкормиться рыбой на Волге или Которосли

Источник:

Владислав Симонов

Это длиннохвостая неясыть. Осенью молодые совы расселяются и залетают в Ярославль | Источник: Владислав СимоновЭто длиннохвостая неясыть. Осенью молодые совы расселяются и залетают в Ярославль | Источник: Владислав Симонов

Это длиннохвостая неясыть. Осенью молодые совы расселяются и залетают в Ярославль

Источник:

Владислав Симонов

В советские годы кряквы редко встречались в городах. Но сейчас они даже остаются зимовать | Источник: Владислав СимоновВ советские годы кряквы редко встречались в городах. Но сейчас они даже остаются зимовать | Источник: Владислав Симонов

В советские годы кряквы редко встречались в городах. Но сейчас они даже остаются зимовать

Источник:

Владислав Симонов

Численность лебедей-шипунов растет, хотя лет 10 назад их было трудно отыскать. Каждый год их наблюдают на Волге и затопленных карьерах | Источник: Владислав СимоновЧисленность лебедей-шипунов растет, хотя лет 10 назад их было трудно отыскать. Каждый год их наблюдают на Волге и затопленных карьерах | Источник: Владислав Симонов

Численность лебедей-шипунов растет, хотя лет 10 назад их было трудно отыскать. Каждый год их наблюдают на Волге и затопленных карьерах

Источник:

Владислав Симонов

Полевой или деревенский воробей обычно жил на окраинах и в загородных поселениях. Но до недавнего времени смог переселиться в центр города | Источник: Владислав СимоновПолевой или деревенский воробей обычно жил на окраинах и в загородных поселениях. Но до недавнего времени смог переселиться в центр города | Источник: Владислав Симонов

Полевой или деревенский воробей обычно жил на окраинах и в загородных поселениях. Но до недавнего времени смог переселиться в центр города

Источник:

Владислав Симонов

Хохот серебристой чайки знаком многим горожанам. Птица какое-то время числилась в Красной книге, однако в последние годы особи стали чаще гнездиться на крышах зданий | Источник: Владислав СимоновХохот серебристой чайки знаком многим горожанам. Птица какое-то время числилась в Красной книге, однако в последние годы особи стали чаще гнездиться на крышах зданий | Источник: Владислав Симонов

Хохот серебристой чайки знаком многим горожанам. Птица какое-то время числилась в Красной книге, однако в последние годы особи стали чаще гнездиться на крышах зданий

Источник:

Владислав Симонов

Скворцы первыми прилетают домой после зимы. Сейчас особей можно встретить не только в частных секторах, но и в парках в центре города | Источник: Владислав СимоновСкворцы первыми прилетают домой после зимы. Сейчас особей можно встретить не только в частных секторах, но и в парках в центре города | Источник: Владислав Симонов

Скворцы первыми прилетают домой после зимы. Сейчас особей можно встретить не только в частных секторах, но и в парках в центре города

Источник:

Владислав Симонов

Белолобых гусей можно встретить в полях на окраинах Ярославля | Источник: Владислав СимоновБелолобых гусей можно встретить в полях на окраинах Ярославля | Источник: Владислав Симонов

Белолобых гусей можно встретить в полях на окраинах Ярославля

Источник:

Владислав Симонов

В 2025 году в Ярославской области начнут создавать атлас гнездящихся птиц. В планах авторов на протяжении нескольких лет исследовать территории региона.

Принять участие в составлении атласа могут все желающие. Фотографии и информацию об обнаружении гнезд или птенцов можно присылать на электронную почту yarbirds@mail.ru.

«Важны любые виды птиц, не только редкие. Обращаем внимание, что специально разыскивать гнёзда и преследовать птенцов не нужно, это может нанести большой ущерб», — предупреждают авторы.

Ранее мы также публиковали забавные фотографии животных из Ярославского зоопарка.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Птицы Бердвотчер Фотограф-анималист
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Комментарии
11
Гость
14 июня, 21:33
Замечательно! И соловьи в начале лета, и синички, и дрозды! Все птицы радуют нас! 😊
Гость
15 июня, 09:42
Разъясните, пожалуйста почему бедвотчеры? Изучением птиц занимаются орнитологи. К чему здесь иностранные слова? Если что то не так- поправьте меня, а если просто автор знает иностранные слова, то это показывает незнание своего собственного языка. А птичек действительно мало, в городе их гораздо больше, чем в статье
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