Этих птиц можно встретить в Ярославле: показываем завораживающие фотографии пернатых

Когда-то белоспинный дятел был занесен в Красную книгу, но с 2018 года численность особей пришла в норму, и его исключили из списка редких птиц Источник: Владислав Симонов

Многие горожане считают, что в Ярославле из птиц можно встретить только голубей, воробьев и уток. Но это не так. Бердвотчеры — люди, увлекающиеся наблюдением и изучением птиц, — знают нужное место и время, где можно встретить определенного пернатого. Владислав Симонов из Ярославля занимается такой съемкой много лет, в его портфолио — десятки видов птиц.

В Ярославской области можно встретить около 240 видов. Одни из них обитают в нашем регионе, другие пролетают через область. Показываем завораживающие фотографии птиц, обитающих в Ярославле, от Владислава Симонова.

Свиристель вы могли заметить осенью на рябинах. Изредка среди окрашенных птиц попадаются белые особи Источник: Владислав Симонов

Большой крохаль при пролете над Ярославлем останавливается подкормиться рыбой на Волге или Которосли Источник: Владислав Симонов

Это длиннохвостая неясыть. Осенью молодые совы расселяются и залетают в Ярославль Источник: Владислав Симонов

В советские годы кряквы редко встречались в городах. Но сейчас они даже остаются зимовать Источник: Владислав Симонов











Численность лебедей-шипунов растет, хотя лет 10 назад их было трудно отыскать. Каждый год их наблюдают на Волге и затопленных карьерах Источник: Владислав Симонов

Полевой или деревенский воробей обычно жил на окраинах и в загородных поселениях. Но до недавнего времени смог переселиться в центр города Источник: Владислав Симонов

Хохот серебристой чайки знаком многим горожанам. Птица какое-то время числилась в Красной книге, однако в последние годы особи стали чаще гнездиться на крышах зданий Источник: Владислав Симонов

Скворцы первыми прилетают домой после зимы. Сейчас особей можно встретить не только в частных секторах, но и в парках в центре города Источник: Владислав Симонов

Белолобых гусей можно встретить в полях на окраинах Ярославля Источник: Владислав Симонов











В 2025 году в Ярославской области начнут создавать атлас гнездящихся птиц. В планах авторов на протяжении нескольких лет исследовать территории региона.

Принять участие в составлении атласа могут все желающие. Фотографии и информацию об обнаружении гнезд или птенцов можно присылать на электронную почту yarbirds@mail.ru.

«Важны любые виды птиц, не только редкие. Обращаем внимание, что специально разыскивать гнёзда и преследовать птенцов не нужно, это может нанести большой ущерб», — предупреждают авторы.