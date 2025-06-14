Этих птиц можно встретить в Ярославле: показываем завораживающие фотографии пернатых

Многие горожане считают, что в Ярославле из птиц можно встретить только голубей, воробьев и уток. Но это не так. Бердвотчеры — люди, увлекающиеся наблюдением и изучением птиц, — знают нужное место и время, где можно встретить определенного пернатого. Владислав Симонов из Ярославля занимается такой съемкой много лет, в его портфолио — десятки видов птиц.
В Ярославской области можно встретить около 240 видов. Одни из них обитают в нашем регионе, другие пролетают через область. Показываем завораживающие фотографии птиц, обитающих в Ярославле, от Владислава Симонова.
В 2025 году в Ярославской области начнут создавать атлас гнездящихся птиц. В планах авторов на протяжении нескольких лет исследовать территории региона.
Принять участие в составлении атласа могут все желающие. Фотографии и информацию об обнаружении гнезд или птенцов можно присылать на электронную почту yarbirds@mail.ru.
«Важны любые виды птиц, не только редкие. Обращаем внимание, что специально разыскивать гнёзда и преследовать птенцов не нужно, это может нанести большой ущерб», — предупреждают авторы.
Ранее мы также публиковали забавные фотографии животных из Ярославского зоопарка.